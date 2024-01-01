Yonca Evcimik

Akşamdan sabaha değiştin sen Onunla bununla seviştin sen Gözümün içine baka baka Arada derede hep sıvıştın sen *** Tabiatın böyle, elinde değil Sülaleni sürdürmek yaradılıştan geninde Gel gör ki sen onu kalbime anlat Şeytan diyor ki git şunu tepele, çiğne ve nakavt *** Aha, aha gördün mü gününü? Aha, aha daha görecen düğünümü Aha, aha gördün mü gününü? Aha, aha daha görecen düğünümü *** Kapıdan bacadan girdin önce Çiçekle, böcekle ince ince Başka biri oluverdin Kalemizi fethedince *** Tabiatın böyle, elinde değil Sülaleni sürdürmek yaradılıştan geninde Gel gör ki sen onu kalbime anlat Şeytan diyor ki git şunu tepele, çiğne ve nakavt *** Aha, aha gördün mü gününü? Aha, aha daha görecen düğünümü Aha, aha gördün mü gününü? Aha, aha daha görecen düğünümü *** Çık, çık, çık hemen çık o kanaldan Çık, çık, çık hemen çık o kanaldan Çık, çık, çık hemen çık o kanaldan Çık, çıkmazsan saymam adamdan *** Ara sıra gel de, oturup bir yerde Vuralım hesaba ne kaldı elde Ara sıra gel de, oturup bir yerde Vuralım hesaba ne kaldı elde *** Aha, aha gördün mü gününü? Aha, aha daha görecen düğünümü Aha, aha gördün mü gününü? Aha, aha daha görecen düğünümü *** Aha, aha gördün mü gününü? Aha, aha daha görecen düğünümü Aha, aha gördün mü gününü? Aha, aha daha görecen düğünümü