Yonca Evcimik

Aha Şarkı Sözleri
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Akşamdan sabaha değiştin sen
Onunla bununla seviştin sen
Gözümün içine baka baka
Arada derede hep sıvıştın sen
***
Tabiatın böyle, elinde değil
Sülaleni sürdürmek yaradılıştan geninde
Gel gör ki sen onu kalbime anlat
Şeytan diyor ki git şunu tepele, çiğne ve nakavt
***
Aha, aha gördün mü gününü?
Aha, aha daha görecen düğünümü
Aha, aha gördün mü gününü?
Aha, aha daha görecen düğünümü
***
Kapıdan bacadan girdin önce
Çiçekle, böcekle ince ince
Başka biri oluverdin
Kalemizi fethedince
***
Tabiatın böyle, elinde değil
Sülaleni sürdürmek yaradılıştan geninde
Gel gör ki sen onu kalbime anlat
Şeytan diyor ki git şunu tepele, çiğne ve nakavt
***
Aha, aha gördün mü gününü?
Aha, aha daha görecen düğünümü
Aha, aha gördün mü gününü?
Aha, aha daha görecen düğünümü
***
Çık, çık, çık hemen çık o kanaldan
Çık, çık, çık hemen çık o kanaldan
Çık, çık, çık hemen çık o kanaldan
Çık, çıkmazsan saymam adamdan
***
Ara sıra gel de, oturup bir yerde
Vuralım hesaba ne kaldı elde
Ara sıra gel de, oturup bir yerde
Vuralım hesaba ne kaldı elde
***
Aha, aha gördün mü gününü?
Aha, aha daha görecen düğünümü
Aha, aha gördün mü gününü?
Aha, aha daha görecen düğünümü
***
Aha, aha gördün mü gününü?
Aha, aha daha görecen düğünümü
Aha, aha gördün mü gününü?
Aha, aha daha görecen düğünümü