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7/24 Dinle Hayat Gibi

Hayat Gibi Şarkı Sözleri

Yonca Evcimik Hayat Gibi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yonca Evcimik Hayat Gibi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hayat Gibi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yonca Evcimik

Yonca Evcimik

Hayat Gibi

  • Anne

  • Ateşin Yası

  • Ben Kötü Biri Değilim

  • Bir Lokma Aşk

  • Gelme

  • Hayat Gibi

  • Kafiye

  • Korkuyorum

  • Kırılgan

  • Nergis

  • Söz Olur

  • Yazgım

  • Yine Aşk

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