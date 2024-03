Yonca Evcimik

Aşk Büyük Yalan Hataydı, inanamıyorum Beni affet, anlat *** Ne güzel başladı her şey Gezdik, tozduk beraber Sevildik, sevdik, seviştik İçtik, büyük eğlendik *** Hayaller kurduk ikimize Hayırlı olucaktı hepimize Ama sen içine ettin Sıradan olmayı seçtin *** Hataydı, biliyorum büyük aşkım Bir gecelikti, anlamı yok, beni affet Bi' tanemsin, her şeyimsin Sen başıma gelen en güzel şeysin (şeysin) Hep yalan dolan *** Ayrıldık, dünya duysun (gözünüz aydın) Ayrıldık, kıyamet kopsun (kınanız hazır) Hani aşkımız büyük aşktı? (Yanıldık) Yalan oldu, büyük yalan *** Ayrıldık, dünya duysun (gözünüz aydın) Ayrıldık, kıyamet kopsun (kınanız hazır) Hani aşkımız büyük aşktı? (Yanıldık) Yalan oldu, büyük yalan *** Belki affedersin diye, gitar *** Ayrılmak mı? *** Ne güzel başladı her şey Gezdik, tozduk beraber Sevildik, sevdik, seviştik İçtik (özledim), büyük eğlendik *** Hayaller kurduk ikimize Hayırlı olucaktı hepimize Ama sen içine ettin Sıradan olmayı seçtin (pişmanım) *** Hataydı, biliyorum büyük aşkım Bir gecelikti, anlamı yok, beni affet Bi' tanemsin, her şeyimsin Sen başıma gelen en güzel şeysin (şeysin) Hep yalan dolan *** Ayrıldık, dünya duysun (gözünüz aydın) Ayrıldık, kıyamet kopsun (kınanız hazır) Hani aşkımız büyük aşktı? (Yanıldık) Yalan oldu, büyük yalan *** Ayrıldık, dünya duysun (gözünüz aydın) Ayrıldık, kıyamet kopsun (kınanız hazır) Hani aşkımız büyük aşktı? (Yanıldık) Yalan oldu *** Hep yalan dolan, yalan dolan Hep yalan dolan *** Ayrıldık, dünya duysun (gözünüz aydın) Ayrıldık, kıyamet kopsun (kınanız hazır) Hani aşkımız büyük aşktı? (Yanıldık) Yalan oldu, büyük yalan (Büyük yalan) belki de haklısın *** Ayrıldık, dünya duysun (gözünüz aydın) Ayrıldık, kıyamet kopsun (kınanız hazır) Hani aşkımız büyük aşktı? (Yanıldık) Yalan oldu (ayrıldık), büyük yalan (dünya duysun) Belki de haklısın *** Ayrıldık, dünya duysun (gözünüz aydın) Ayrıldık, kıyamet kopsun (kınanız hazır) Hani aşkımız büyük aşktı? (Yanıldık) Yalan oldu, büyük yalan *** Ayrıldık, dünya duysun Ayrıldık

7/24 Ama yine haklıyım, farklıyım Uğraştım görüyorsun Dizinin dibindeki güzel kız olmak için biliyorsun Gel gör ki, yaradılıştan bu her an kalkacak gibi halim Zincirledim kendimi ayağımdan da durmuyor, uçuyor kalbim *** Vallahi beceririm sandım Alınma, kişisel değil bu tavrım Rahatsız biraz aklım Gel gör ki Yararsız buna aşkın *** Ama yine haklıyım, farklıyım Uğraştım görüyorsun Dizinin dibindeki güzel kız olmak için biliyorsun Gel gör ki, yaradılıştan bu her an kalkacak gibi halim Zincirledim kendimi ayağımdan da durmuyor, uçuyor kalbim *** Vallahi beceririm sandım Alınma, kişisel değil bu tavrım Rahatsız biraz aklım Gel gör ki Yararsız buna aşkın *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Ama yine haklıyım, farklıyım Uğraştım görüyorsun Dizinin dibindeki güzel kız olmak için biliyorsun Gel gör ki, yaradılıştan bu her an kalkacak gibi halim Zincirledim kendimi ayağımdan da durmuyor, uçuyor kalbim *** Vallahi beceririm sandım Alınma, kişisel değil bu tavrım Rahatsız biraz aklım Gel gör ki Yararsız buna aşkın *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24 *** Kaç, kurtul hadi vakit varken Kes telefonu, kapıları sıkı sıkı ört Aşka ne zaman açıksın dersen O 7 24

Adın Dün Razıyım kanasın kalbim Bölünsün bin parçaya Cesaretin var mı? Kaderini bensiz baştan yazmaya *** Kal desen ne fark eder İçimde güller soldu benim Sızladı ince ince yüreğim Bu sefer tamir ettim *** Kal desen ne fark eder İçimde güller soldu benim Sızladı ince ince yüreğim Bu sefer tamir ettim *** Yinede sağ ol Düşe kalka büyüdü ruhum aşkın peşimde Yinede sağ ol Kırıla döküle daha güçlü sıra sende *** Senin adın dün yarına kalmadın Hangi ayrılık merhametli Geriye dönüp bulamadığın gün Sorarım sana hangi aşk adaletli *** Adın dün yarına kalmadın Hangi ayrılık merhametli Geriye dönüp bulamadığın gün Sorarım sana hangi aşk adaletli *** Kal desen ne fark eder İçimde güller soldu benim Sızladı ince ince yüreğim Bu sefer tamir ettim *** Yollardan yıllardan geçtik Unutmak olay değilmiş öldüm Bir ses bir nefes uzaktayım zaten Sesini duydum da döndüm *** İnadın çözülür mü Affet hatalıyım Bilirim teninde saklıyım Sende bensiz dayanamaz kanarsın Farkındayım *** Razıyım kanasın kalbim Bölünsün bin parçaya Cesaretin var mı Kaderini bensiz baştan yazmaya *** Senin adın dün yarına kalmadın Hangi ayrılık merhametli Geriye dönüp bulamadığın gün Sorarım sana hangi aşk adaletli *** Adın dün yarına kalmadın Hangi ayrılık merhametli Geriye dönüp bulamadığın gün Sorarım sana hangi aşk adaletli *** Senin adın dün yarına kalmadın Hangi ayrılık merhametli Geriye dönüp bulamadığın gün Sorarım sana hangi aşk adaletli *** Adın dün yarına kalmadın Hangi ayrılık merhametli Geriye dönüp bulamadığın gün Sorarım sana hangi aşk adaletli

Sallayalım Dünyayı Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Dans et, içindeki ışığı keşfet Sen de doğru yolu bulursun elbet Unutma her şey aşk için Gerisi hikâye, artık vazgeç *** Şimdi anın tadını çıkar İnan ki çok kısa bu hayat Vardır yanında sevgilin elbet Durma, ona aşkını ilan et *** Seni seviyorum, seni seviyorum Aşığım sana *** Seni seviyorum, seni seviyorum Aşığım sana *** Seni seviyorum *** Haydi eller havaya, kalçaya Önce öne doğru, sonra arkaya Ayak sağa sola, kollar yana Öne yürü sallaya sallaya *** Haydi eller havaya, kalçaya Önce öne doğru, sonra arkaya Ayak sağa sola, kollar yana Öne yürü sallaya sallaya *** Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Dans et, içindeki ışığı keşfet Sen de doğru yolu bulursun elbet Unutma her şey aşk için Gerisi hikâye, artık vazgeç *** Şimdi anın tadını çıkar İnan ki çok kısa bu hayat Vardır yanında sevgilin elbet Durma, ona aşkını ilan et *** Seni seviyorum, seni seviyorum Aşığım sana *** Seni seviyorum, seni seviyorum Aşığım sana *** Seni seviyorum *** Haydi eller havaya, kalçaya Önce öne doğru, sonra arkaya Ayak sağa sola, kollar yana Öne yürü sallaya sallaya *** Haydi eller havaya, kalçaya Önce öne doğru, sonra arkaya Ayak sağa sola, kollar yana Öne yürü sallaya sallaya *** Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Haydi sallayalım dünyayı Şıkır şıkır sallayalım kalçayı *** Haydi eller havaya, kalçaya Önce öne doğru, sonra arkaya Ayak sağa sola, kollar yana Öne yürü sallaya sallaya *** Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Haydi sallayalım dünyayı Şıkır şıkır sallayalım kalçayı *** Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Haydi sallayalım dünyayı Haydi sallayalım dünyayı