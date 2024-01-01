Yonca Evcimik

Aşkım Gecemde gündüzümde Söylenmemiş sözümde Aşkın yanar kor gibi gönlümde *** Rüyamda düşlerimde Işıksın gözlerimde Adın dua küskün dillerimde *** Gözlerimin ardına gizlemişim ben seni Sözler ise yetmiyor anlatmaya aşkımı sana Gel, gel, gel, gel, gel *** Gecemde gündüzümde Söylenmemiş sözümde Aşkın yanar kor gibi gönlümde *** Rüyamda düşlerimde Işıksın gözlerimde Adın dua küskün dillerimde *** Gözlerimin ardına gizlemişim bеn seni Sözler ise yеtmiyor anlatmaya aşkımı sana Gel, gel, gel, gel, gel *** Kuşların kanadına rüzgara dumanlara Yüklemişim ben deli sevgimi Hasretimi, özlemimi, sözlerimi *** Ellerin unutsa gözlerin arar Gözlerin unutsa yüreğin yanar İçine ayrılık acısı dolar Benim aşkımı unutamazsın Bir daha böyle aşk hiç bulamazsın *** Ellerin unutsa gözlerin arar Gözlerin unutsa yüreğin yanar İçine ayrılık acısı dolar Benim aşkımı unutamazsın Bir daha böyle aşk hiç bulamazsın

Sexy Şşt aha, şşt aha Şşt aha, şşt aha Şşt aha, şşt aha *** Seksi seksi şey, seksi seksi şey Seksi seksi şey, seksi seksi şey Seksi seksi şey, seksi seksi şey Seksi seksi şey, seksi seksi şey *** Ne kimseye aitim Ne de kimseye sahip Çırılçıplak sevişirim Özüm özüne talip *** Oysa bilmem adını Ah teninin tadını Duya duya kokunu Şaşırmışım yolumu *** Ne kimseye aitim Ne de kimseye sahip Çırılçıplak sevişirim Özüm özüne talip *** Oysa bilmem adını Ah teninin tadını Duya duya kokunu Şaşırmışım yolumu *** İlahi bir aşk bu Belli ki yolun sonu Bir an önce bul beni Ser tenime tenini *** Aşka bin defa feda Uğruna yansın her şey Tenhamda savrulursun Seni gidi seksi şey *** Şşt aha, şşt aha Şşt aha, şşt aha (seksi, seksi şey) Şşt aha, şşt aha (seksi, seksi şey) Şşt aha, şşt aha (seksi seksi şey, seksi seksi şey) *** Götürürüm ben seni (ah) Sulu susuz derelere Döndürürüm başını (ah) Deliye divaneye *** Aşk olunca a canım Akan sular durulur Erteleme sen beni Her şey gençlikte olur *** İlahi bir aşk bu Belli ki yolun sonu Bir an önce bul beni Ser tenime tenini *** Aşka bin defa feda Uğruna yansın her şey Tenhamda savrulursun Seni gidi seksi şey *** İlahi bir aşk bu Belli ki yolun sonu Bir an önce bul beni Ser tenime tenini *** Aşka bin defa feda Uğruna yansın her şey Tenhamda savrulursun Seni gidi seksi şey *** Şşt Şşt aha Şşt aha *** İlahi bir aşk bu Belli ki yolun sonu Bir an önce bul beni Ser tenime tenini *** Aşka bin defa feda Uğruna yansın her şey Tenhamda savrulursun Seni gidi seksi şey *** İlahi bir aşk bu Belli ki yolun sonu Bir an önce bul beni Ser tenime tenini *** İlahi bir aşk bu İlahi bir aşk bu İlahi bir aşk bu İlahi Seksi şey

Hoşçakal Bırak beni götürme Senin yolun açık olsun Ben bu şehirde doğdum, büyüdüm aşklarım bu şehirde *** Yine de, göremezsem seni sana hoşçakal Aşkı bulduğun yerde huzurla kal Elbet bir gün yolum düşer ya sana N'olur beni unutma *** Yine de, göremezsem seni sana hoşçakal Aşkı bulduğun yerde huzurla kal Elbet bir gün yolum düşer ya sana N'olur beni unutma *** Olmaz mı, olmaz mı, olmaz mı, söylesene Olmaz mı, olmaz mı, olmaz mı, söyle *** Bırak beni götürme Senin yolun açık olsun Ben bu şehirde doğdum, büyüdüm aşklarım bu şehirde *** Yine de, göremezsem seni sana hoşçakal Aşkı bulduğun yerde huzurla kal Elbet bir gün yolum düşer ya sana N'olur beni unutma *** Yine de, göremezsem seni sana hoşçakal Aşkı bulduğun yerde huzurla kal Elbet bir gün yolum düşer ya sana N'olur beni unutma *** Olmaz mı, olmaz mı, olmaz mı, söylesene Olmaz mı, olmaz mı, olmaz mı, söyle *** Yine de, göremezsem seni sana hoşçakal Aşkı bulduğun yerde huzurla kal Elbet bir gün yolum düşer ya sana N'olur beni unutma *** Yine de, göremezsem seni sana hoşçakal Aşkı bulduğun yerde huzurla kal Elbet bir gün yolum düşer ya sana N'olur beni unutma

Belki de Dönebilsek geçmişe Çareler bulurduk belki de Eğilseydik yaşama Kırlımazdık belkide *** Belki de o sevdayı Savurmazdık ellere Durup aşk durağında Gitmezdik ileriye *** Gönül gözümüzle teslim olduk Aşkı tükettik aşığım Öldüm süründüm ama Senden pişman olmadım *** Gönül gözümüzle teslim olduk Aşkı tükettik aşığım Öldüm geberdim ama Senden pişman olmadım *** Belki de bu olanlar Olması gerekenler aslında Belki aşkın özü acı Geçmiş olsun sana da *** Belki de bu olanlar Olması gerekenler aslında Belki aşkın özü acı Geçmiş olsun sana da *** Gönül gözümüzle teslim olduk Aşkı tükettik aşığım Öldüm süründüm ama Senden pişman olmadım *** Gönül gözümüzle teslim olduk Aşkı tükettik aşığım Öldüm geberdim ama Senden pişman olmadım *** Dönebilsek geçmişe Çare bulurduk belki de Eğilseydik yaşama Kırlımazdık belkide *** Belki de o sevdayı Savurmazdık ellere Durup aşk durağında Gitmezdik ileriye *** Gönül gözümüzle teslim olduk Aşkı tükettik aşığım Öldüm süründüm ama Senden pişman olmadım *** Gönül gözümüzle teslim olduk Aşkı tükettik aşığım Öldüm geberdim ama Senden pişman olmadım *** Belki de bu olanlar Olması gerekenler aslında Belki aşkın özü acı Geçmiş olsun sana da *** Belki de bu olanlar Olması gerekenler aslında Belki aşkın özü acı Geçmiş olsun sana da *** Gönül gözümüzle teslim olduk Aşkı tükettik aşığım Öldüm süründüm ama Senden pişman olmadım *** Gönül gözümüzle teslim olduk Aşkı tükettik aşığım Öldüm geberdim ama Senden pişman olmadım

Yavrum Tam kurtuldum derken senden Bak neler oldu (Bak neler oldu) Ner'den çıktın sen karşıma Bak beter oldum (Bak beter oldum) *** Tam kurtuldum derken senden Bak neler oldu (Bak neler oldu) Ner'den çıktın sen karşıma Bin beter oldum (Bin beter oldum) *** Bir adım kaçsam Ne zaman senden Koşa, koşa döndüm Hep senin oldum *** Aslın adem böyle madem Bu bana zor geliyor amma Gel sen vazgeç Bu oyunu oynama Bana kolay geliyor yavrum *** Aslın adem böyle madem Bu bana hoş geliyor amma Gel sen vazgeç Bu oyunu oynama Bana kolay geliyor yavrum Bana kolay geliyor *** Tam kurtuldum derken senden Bak neler oldu (Bak neler oldu) Ner'den çıktın sen karşıma Bin beter oldum (Bin beter oldum) *** Bir adım kaçsam Ne zaman senden Koşa koşa döndüm Hep senin oldum *** Aslın adem böyle madem Bu bana zor geliyor amma Gel sen vazgeç Bu oyunu oynama Bana kolay geliyor yavrum *** Aslın adem böyle madem Bu bana hoş geliyor amma Gel sen vazgeç Bu oyunu oynama Bana kolay geliyor yavrum Bana kolay geliyor yavrum Bana kolay geliyor *** Bir adım kaçsam Ne zaman senden Koşa koşa döndüm Hep senin oldum *** Aslın adem böyle madem Bu bana zor geliyor amma Gel sen vazgeç Bu oyunu oynama Bana kolay geliyor yavrum *** Aslın adem böyle madem Bu bana hoş geliyor amma Gel sen vazgeç bu oyunu oynama Bana kolay geliyor yavrum Bu bana hoş geliyor yavrum Bana kolay geliyor yavrum Bana kolay geliyor

İntizar "Gözlerimin içine bak" diye diye Yoldan çıkarttın beni Ömrümü sana verdim bile bile Kuma serdin, kuruttun beni *** "Gel gidelim seyran tepelerine Seyredelim cümle âlemi", dedin Hani başkalarına benzemezdim? Kendini yedin, beni de yedin *** Kandırıverdin, elleri kırılası Yedin ömrümü, çeşmesi kuruyası Bi' daha mı? Tövbe, gözleri kör olası yâr *** Allah'tan bulasın, vicdansız Ölme de kahrolasın Bahçeme incir ağaçları diktin Dibine de sen yatasın *** Allah'tan bulasın, vicdansız Ölme de kahrolasın Bahçeme incir ağaçları diktin Dibine de sen yatasın *** "Gözlerimin içine bak" diye diye Yoldan çıkarttın beni Ömrümü sana verdim bile bile Kuma serdin, kuruttun beni *** "Gel gidelim seyran tepelerine Seyredelim cümle âlemi", dedin Hani başkalarına benzemezdim? Kendini yedin, beni de yedin *** Kandırıverdin, elleri kırılası Yedin ömrümü, çeşmesi kuruyası Bi' daha mı? Tövbe, gözleri kör olası yâr *** Allah'tan bulasın, vicdansız Ölme de kahrolasın Bahçeme incir ağaçları diktin Dibine de sen yatasın *** Allah'tan bulasın, vicdansız Ölme de kahrolasın Bahçeme incir ağaçları diktin Dibine de sen yatasın *** Allah'tan bulasın, vicdansız Ölme de kahrolasın Bahçeme incir ağaçları diktin Dibine de sen yatasın *** Allah'tan bulasın, vicdansız Ölme de kahrolasın Bahçeme incir ağaçları diktin Dibine de sen yatasın

Bir Şans Daha Ne renk ne dil neden değil Bir şans daha bu dünyaya İnancın engel değil Dene, inan, değer bir olmaya *** Dün de yok yarın da yok Zaman sonsuz bir şimdi Hemen şimdi anı yaşa Gecikme hayata, aşklarına *** Karşılıksız sev, paylaş Sonsuz sevgi ile yaklaş Kim olursan, ne olursan ol hatırla Hatırla, hepimiz biriz *** Karşılıksız sev, paylaş Sonsuz sevgi ile yaklaş Kim olursan, ne olursan ol hatrıla Hatırla, hepimiz biriz *** İçine dön, derin bak Kurtar ruhunu kendinden Bir hiç ol Tekbir'in ellerine bırak *** Ne renk ne dil neden değil Bir şans daha bu dünyaya İnancın engel değil Dene, inan, değer bir olmaya *** Dün de yok yarın da yok Zaman sonsuz bir şimdi Hemen şimdi anı yaşa Gecikme hayata, aşklarına *** Karşılıksız sev, paylaş Sonsuz sevgi ile yaklaş Kim olursan, ne olursan ol hatırla Hatırla, hepimiz biriz *** Karşılıksız sev, paylaş Sonsuz sevgi ile yaklaş Kim olursan, ne olursan ol hatrıla Hatırla, hepimiz biriz *** Ben, böyle bir hayatı seçiyorum

Sen Üzülme Gecenin tam üçünde Ellerim ter içinde Sensiz uyandım Telefonum çalmamış hala *** Baktım çirkin resmine Bir kahve koydum kendime Biraz düşündüm de Sorun kimdeydi acaba? sen üzülme *** Her şeyi sen bilirdin Biliyorum, delirdin ama Dönmek istersen bana Bir kez daha düşün sonra *** Bakma artık resmime Bir kahve koyda kendine Biraz düşün sende Hata kimdeydi acaba sen üzülme *** Yok anladım Senden hayır yok, geç kalmadım Sen varken Yanımdayken dе ben zaten yalnızmışım *** Yok, yok anladım Sendеn hayır yok, geç kalmadım Sen varken Yanımdayken de ben zaten yalnızmışım *** Gecenin tam üçünde Ellerim ter içinde Sensiz uyandım Telefonum çalmamış hala *** Baktım çirkin resmine Bir kahve koydum kendime Biraz düşündüm de Sorun kimdeydi acaba? sen üzülme *** Her şeyi sen bilirdin Biliyorum, delirdin ama Dönmek istersen bana Bir kez daha düşün sonra *** Bakma artık resmime Bir kahve koyda kendine Biraz düşün sende Hata kimdeydi acaba sen üzülme *** Yok anladım Senden hayır yok, geç kalmadım Sen varken Yanımdayken de ben zaten yalnızmışım *** Yok, yok anladım Senden hayır yok, geç kalmadım Sen varken Yanımdayken de ben zaten yalnızmışım *** Yok anladım Senden hayır yok, geç kalmadım Sen varken Yanımdayken de ben zaten yalnızmışım *** Yok, yok anladım Senden hayır yok, geç kalmadım Sen varken Yanımdayken de ben zaten yalnızmışım

Boşver Değişen sen değilsin Karanlıkta yürüyoruz Suç sende de değil ki Düşe kalka büyüyoruz *** Bitmesin küçük öyküleri Kağıt evlerin kırık camları Bırak bu gün böyle kalsın *** Boşver şimdi gitme Bu iç savaş bir gün biter Yoğun bakımda kalırız biraz Benim aşkım bize yeter *** Boşver şimdi gitme Bu iç savaş bir gün biter Yoğun bakımda kalırız biraz Benim aşkım bize yeter *** Değişen ben değildim Zaman kötü şimdilerde Suç sende de değil ki Aşkın sessiz harflerinde *** Bitmesin küçük öyküleri Kağıt evlerin kırık camları Bırak bu gün böyle kalsın *** Boşver şimdi gitme Bu iç savaş bir gün biter Yoğun bakımda kalırız biraz Benim aşkım bize yeter *** Boşver şimdi gitme Bu iç savaş bir gün biter Yoğun bakımda kalırız biraz Benim aşkım bize yeter *** Bitmesin küçük öyküleri Kağıt evlerin kırık camları Bırak bu gün böyle kalsın *** Boşver şimdi gitme Bu iç savaş bir gün biter Yoğun bakımda kalırız biraz Benim aşkım bize yeter *** Boşver şimdi gitme Bu iç savaş bir gün biter Yoğun bakımda kalırız biraz Benim aşkım bize yeter

Hayat Aşka Emanet Hayat, hayat, hayat Hayat ne kadar uzun Ne kadar kısa Tut bir ucundan çek Hayat ne kadar senin Ne kadar benim Dilediğin kadar seç Hayat ne kadar uzun Ne kadar kısa *** Tut bir ucundan çek Hayat ne kadar senin Ne kadar benim Dilediğin kadar seç İster bulutlarla uç İster yağmurlarda gez İster güneşlere uç Aşık olman yeter *** Hayat aşka emanet Hayat rengarenk Hayat aşka cesaret Hayat aşkla güzel Hayat aşka emanet Hayat rengarenk Hayat aşka cesaret Hayat senle güzel Hayat aşkla güzel *** Aşkla güzel Hayat senle güzel Hayat aşkla güzel Hayat ne kadar uzun Ne kadar kısa Tut bir ucundan çek Hayat ne kadar senin Ne kadar benim Dilediğin kadar seç Hayat ne kadar uzun Ne kadar kısa *** Tut bir ucundan çek Hayat ne kadar senin Ne kadar benim Dilediğin kadar seç İster bulutlarla uç İster yağmurlarda gez İster güneşlere uç Aşık olman yeter *** Hayat aşka emanet Hayat rengarenk Hayat aşka cesaret Hayat aşkla güzel Hayat aşka emanet Hayat rengarenk Hayat aşka cesaret Hayat senle güzel Hayat aşkla güzel

Herkes Baksın Dalgasına Herkes baksın dalgasına *** Tabii tabii canım Tabii canım *** Hadi hadi bas Tabii canım Tabii canım Tabii canım Tabii canım *** Herkes baksın dalgasına Tabii canım *** Herkes baksın dalgasına Herkes baksın dalgasına Herkes baksın dalgasına Herkes baksın dalgasına *** Durma haydi söyle Adalet bu mu böyle Yalan dünya her şey boş Sen gönlünü hoş eyle *** Herkes baksın dalgasına Tabii canım *** Tabii tabii canım Tabii canım Tabii tabii canım Tabii canım Tabii tabii canım Tabii canım Tabii tabii Tabii Tabii Tabii Tabii Kiviya bu mudur Hadi hadi bas *** Hadi hadi bas Herkes baksın dalgasına