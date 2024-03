Yonca Evcimik

Şşt aha, şşt aha Şşt aha, şşt aha Şşt aha, şşt aha *** Seksi seksi şey, seksi seksi şey Seksi seksi şey, seksi seksi şey Seksi seksi şey, seksi seksi şey Seksi seksi şey, seksi seksi şey *** Ne kimseye aitim Ne de kimseye sahip Çırılçıplak sevişirim Özüm özüne talip *** Oysa bilmem adını Ah teninin tadını Duya duya kokunu Şaşırmışım yolumu *** Ne kimseye aitim Ne de kimseye sahip Çırılçıplak sevişirim Özüm özüne talip *** Oysa bilmem adını Ah teninin tadını Duya duya kokunu Şaşırmışım yolumu *** İlahi bir aşk bu Belli ki yolun sonu Bir an önce bul beni Ser tenime tenini *** Aşka bin defa feda Uğruna yansın her şey Tenhamda savrulursun Seni gidi seksi şey *** Şşt aha, şşt aha Şşt aha, şşt aha (seksi, seksi şey) Şşt aha, şşt aha (seksi, seksi şey) Şşt aha, şşt aha (seksi seksi şey, seksi seksi şey) *** Götürürüm ben seni (ah) Sulu susuz derelere Döndürürüm başını (ah) Deliye divaneye *** Aşk olunca a canım Akan sular durulur Erteleme sen beni Her şey gençlikte olur *** İlahi bir aşk bu Belli ki yolun sonu Bir an önce bul beni Ser tenime tenini *** Aşka bin defa feda Uğruna yansın her şey Tenhamda savrulursun Seni gidi seksi şey *** İlahi bir aşk bu Belli ki yolun sonu Bir an önce bul beni Ser tenime tenini *** Aşka bin defa feda Uğruna yansın her şey Tenhamda savrulursun Seni gidi seksi şey *** Şşt Şşt aha Şşt aha *** İlahi bir aşk bu Belli ki yolun sonu Bir an önce bul beni Ser tenime tenini *** Aşka bin defa feda Uğruna yansın her şey Tenhamda savrulursun Seni gidi seksi şey *** İlahi bir aşk bu Belli ki yolun sonu Bir an önce bul beni Ser tenime tenini *** İlahi bir aşk bu İlahi bir aşk bu İlahi bir aşk bu İlahi Seksi şey