Yonca Evcimik

Oturup da konuşamadık seninle Düşünüp de taşınamadık doğru dürüst Amacımızın ucuna da varmışken Başka aşklar senin neyine *** Bakışıp da görüşemedik seninle Uzanıp da erişemedik doğru dürüst Amacımızın ucuna da varmışken Başka kızlar senin neyine *** Ben seni herkeslerden Daha daha iyi tanırım Hem ben sana herkeslerden Daha daha iyi bakarım *** Ben seni herkeslerden Daha daha iyi tanırım Hem ben sana herkeslerden Daha daha iyi bakarım *** Daha daha iyi bakarım *** Bandıra bandıra Bandıra bandıra ye Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma Bütün numaralar bende Sen de var benim farkıma Kalma sakın başka yerde Ne işin var başka yerde Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma... *** Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma Bütün numaralar bende Sen de var benim farkıma Kalma sakın başka yerde Ne işin var başka yerde Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma... *** Oturup da konuşamadık seninle Düşünüp de taşınamadık doğru dürüst Amacımızın ucuna da varmışken Başka aşklar senin neyine *** Bakışıp da görüşemedik seninle Uzanıp da erişemedik doğru dürüst Amacımızın ucuna da varmışken Başka kızlar senin neyine *** Ben seni herkeslerden Daha daha iyi tanırım Hem ben sana herkeslerden Daha daha iyi bakarım *** Ben seni herkeslerden Daha daha iyi tanırım Hem ben sana herkeslerden Daha daha iyi bakarım *** Daha daha iyi bakarım *** Bandıra bandıra Bandıra bandıra ye Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma Bütün numaralar bende Sen de var benim farkıma Kalma sakın başka yerde Ne işin var başka yerde Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma... *** Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma Bütün numaralar bende Sen de var benim farkıma Kalma sakın başka yerde Ne işin var başka yerde Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma... *** Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma Bütün numaralar bende Sen de var benim farkıma Kalma sakın başka yerde Ne işin var başka yerde Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma... *** Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma Bütün numaralar bende Sen de var benim farkıma Kalma sakın başka yerde Ne işin var başka yerde Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma... *** Bandıra bandıra ye beni Bandıra bandıra ye beni Bandıra bandıra ye beni Bandıra bandıra ye beni *** Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma Bütün numaralar bende Sen de var benim farkıma Kalma sakın başka yerde Ne işin var başka yerde Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma... *** Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma Bütün numaralar bende Sen de var benim farkıma Kalma sakın başka yerde Ne işin var başka yerde Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma...