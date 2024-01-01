Bu Toprağın Sesleri Şarkı Sözleri
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Yonca Evcimik
Bu Toprağın Sesleri
-
Oturup da konuşamadık seninle
Düşünüp de taşınamadık doğru dürüst
Amacımızın ucuna da varmışken
Başka aşklar senin neyine
***
Bakışıp da görüşemedik seninle
Uzanıp da erişemedik doğru dürüst
Amacımızın ucuna da varmışken
Başka kızlar senin neyine
***
Ben seni herkeslerden
Daha daha iyi tanırım
Hem ben sana herkeslerden
Daha daha iyi bakarım
***
Ben seni herkeslerden
Daha daha iyi tanırım
Hem ben sana herkeslerden
Daha daha iyi bakarım
***
Daha daha iyi bakarım
***
Bandıra bandıra
Bandıra bandıra ye
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
***
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
***
Oturup da konuşamadık seninle
Düşünüp de taşınamadık doğru dürüst
Amacımızın ucuna da varmışken
Başka aşklar senin neyine
***
Bakışıp da görüşemedik seninle
Uzanıp da erişemedik doğru dürüst
Amacımızın ucuna da varmışken
Başka kızlar senin neyine
***
Ben seni herkeslerden
Daha daha iyi tanırım
Hem ben sana herkeslerden
Daha daha iyi bakarım
***
Ben seni herkeslerden
Daha daha iyi tanırım
Hem ben sana herkeslerden
Daha daha iyi bakarım
***
Daha daha iyi bakarım
***
Bandıra bandıra
Bandıra bandıra ye
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
***
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
***
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
***
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
***
Bandıra bandıra ye beni
Bandıra bandıra ye beni
Bandıra bandıra ye beni
Bandıra bandıra ye beni
***
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
***
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
-
Karadır Kaşların Ferman Yazdırır,
Aşkın Beni Diyar Diyar Gezdirir.
Lokman Hekim Gelse Yaram Azdırır,
Yaramı Sarmaya Yar Kendi Gelsin.
Ormanlardan Aşağı Aşar Gezerim,
Nazlı Yari Kaybettim Ağlar Gezerim.
Ormanların Gümbürtüsü Başıma Vurur,
Nazlı Yarin Hayali Karşımda Durur.
Karadır Kaşların Benzer Kömüre,
Yardan Ayrı Düşmek Zarar Ömüre.
Kollarımdan Bağlasalar Demire,
Kırarım Demiri Kaçarım Yare.
Ormanlardan Aşağı Aşar Gezerim,
Nazlı Yari Kaybettim Ağlar Gezerim.
Ormanların Gümbürtüsü Başıma Vurur,
Nazlı Yarin Hayali Karşımda Durur.
Uzaklara Gittim Gelirim Diye,
Tabancamı Doldurdum Vururum Diye.
Hiç Aklıma Gelmez Ölürüm Diye,
Ölüm Ver Allah’ım Ayrılık Verme.
Ormanlardan Aşağı Aşar Gezerim,
Nazlı Yari Kaybettim Ağlar Gezerim.
Ormanların Gümbürtüsü Başıma Vurur,
Nazlı Yarin Hayali Karşımda Durur.
-
Çarşambayı sel aldı
Bir yar sevdim el aldı anam anam
Bir yar sevdim el aldı
Keşke sevmez olaydım
Elim koynumda kaldı anam anam
Elim koynumda kaldı
Oy neyimiş neyimiş anam anam
Kaderim böyle imiş
Gizli sevda çekmesi anam anam
Ateşten gömlek imiş
Çarşamba yollarında
Kelepçe kollarında anam anam
Kelepçe kollarında
Allah canımı alsın
O yarin kollarında anam anam
O yarin kollarında
Oy neyimiş neyimiş anam anam
Kaderim böyle imiş
Gizli sevda çekmesi anam anam
Ateşten gömlek imiş
-
Asker Yolu Beklerim,
Günü Güne Eklerim.
Sen Git Yarim Talime De,
Ben Sılayı Beklerim.
***
Mendilimde Tel Oya,
Gülmedim Doya Doya.
Asker Yolu Beklerim De,
Günleri Saya Saya.
***
Sucu Sucu Suyunan,
Soğan Acısıyınan.
Küsüdüm De Barıştım,
Yarin Bacısıyınan.
***
Mendilimde Tel Oya,
Gülmedim Doya Doya.
Asker Yolu Beklerim De,
Günleri Saya Saya.
***
Pilav Pişirdim Yavan,
Üstüne Koydum Soğan.
Yatağına Uzanmış Da,
Uyan Askerim Uyan.
***
Mendilimde Tel Oya,
Gülmedim Doya Doya.
Asker Yolu Beklerim De,
Günleri Saya Saya.
-
Getir Berber Getir De Aynayı Getir
Ak Göğsün Üstüne Al Beni Yatır
***
Aman Aman Berberi
Yavaş Yavaş Gel Beri
Ne De Nazik Halleri
***
Berberimin Usturası Mercandan
Bade Alır Bade Verir Fincandan
***
Aman Aman Berberi
***
Yavaş Yavaş Gel Beri
Usul Usul Sar Beni
Ne De Nazik Halleri
***
Berberimin Usturası Gümüşten
Vallahi Habarım Yoğdu O Işten
***
Aman Aman Berberi
Yavaş Yavaş Gel Beri
Usul Usul Sar Beni
Ne De Nazik Halleri
-
Hey hey
Kenardan geçeyim anam anam
Yol sizin olsun bir tanem aman
Ağular içeyim anam anam
Bal sizin olsun birtanem aman
Amanının gel gel gel gel
Arslan Mustafa'm aman
Haydi gel gel kömür gözlü yarim vay vay
Hey hey
Bozkır dedikleri anam anam
Küçük kasaba birtanem aman
Sevilir güzeller anam anam
Gelmez hesaba birtanem aman
Amanın gel gel gel gel
Arslan Mustafam aman
Haydi gel gel kömür gözlü yarim vay vay
-
Zahidem kurbanım oy nolacak halım
Yine bir laf duydum büküldü belim
Gelenden geçenden oy haber sorarım
Zahidem bu hafta oluyor gelin
***
Zahidem kurbanım oy sallama beşik
Beni genç yaşımda sen ettin aşık
Kadir mevlam senden oy bir yar İsterim
Ağ buğday benizli zülfü dolaşık
-
Dersini Almışta Ediyor Ezber..
Sürmeli Gözleri Sürmeyi Neyler Aman Aman
Ben Yaralandım Aman.
***
Bu Dert Beni Iflah Etmez Del Eyler.
Benim Dert Çekmeye Dermanım Mı Var Aman Aman
Ben Yaralandım Aman
***
Kaşı Çiğmelenmiş Kirpik Üstüne,.
Havada Bulutun Yağması Gibi Aman Aman
Ben Yaralandım Aman.
***
Çiğ Düşmüşte Gül Sineler Islanmış
Yağmurun Güllere Yağması Gibi Aman Aman
Ben Yaralandım Aman
***
Yozgatı Sel Almış Sorgunu Duman
Sıtkınan Seviyom Vallahi Inan Aman Aman
Ben Yaralandım Aman
***
Ölüpte Mezara Girdiğim Zaman.
Ben Susayım Kemiklerim Sızlasınaman Aman
Ben Yaralandım Aman.
-
Nar Ağacı Narsız Olur Mu
Yiğid Olan Güzel Yarsız Olur Mu
Deli Gönlüm Sensiz Olur Mu
***
Gülüm Gel Yarım Gel Salınaraktan
Bir Su Doldur Ver Irmaktan
Kurtulurum Belki Sana Yalvarmaktan
***
Nar Ağacı Budam Budam
Yar Yitirdim Gülüm Nerede Bulam
Yar Yitirdim Güzel Nerelerde Bulam
Üç Güzel İçinde Gözlerinden Bilem
***
Gülüm Gel Yarım Gel Salınaraktan
Bir Su Doldur Ver Irmaktan
Kurtulurum Belki Sana Yalvarmaktan