Yonca Evcimik

Başkasın Sen Bu şarkı seni üzmez Sana bir şey hissettirmez Sen nerden bileceksin ne hissettiğimi Ne çektiğimi Saçma sapan konulara takıldığımı Abarttığımı düşüneceksin Her zamanki gibi *** Vazgeçtim Yar olmaz senden Vazgeçtim Bir şey olmaz bizden Vazgeçtim Her şeyi yeniden Anladım Başkasın sen *** Mahkumdun ya şimdi özgürsün (git) Kim kimdir aslında yakında görürsün Kıyaslarsın kendi içinde Hiç kimse bilmese de Al da git getirdiğin her ne varsa Kalmasın senden sonra Tamam artık, lütfen git *** Vazgeçtim Yar olmaz senden Vazgeçtim Bir şey olmaz bizden Vazgeçtim Her şeyi yeniden Anladım Başkasın sen *** Vazgeçtim Yar olmaz senden Vazgeçtim Bir şey olmaz bizden Vazgeçtim Her şeyi yeniden Anladım Başkasın sen

Derin Duygular Kim küstürdü seni aşka karşı? Kim kırdı kalbini senin böyle derin? Kim aldattı seni başkasıyla? Kim bıraktı gitti seni böyle mahsur? *** Aşk dediğin acılarla dolu yolculuk dikenli, bazen soğuk Aşk dediğin geçersen bu yolları, sımsıcak bir mutluluk Aşk dediğin acılarla dolu yolculuk, dikenli, bazen soğuk Aşk dediğin geçersen bu yolları, sımsıcak bir mutluluk *** Ne kadar acı çeksek boş, ne kadar tövbe etsek boş Ateş düşünce yüreğe yanıyor işte, seviyor işte *** Derin duygular besliyorum sana karşı Sevgi değil içimdeki aşkın alası Konuşarak anlatamam sana aşkımı Anlatır sana aşkımı belki bu şarkı! *** Derin duygular besliyorum sana karşı Sevgi değil içimdeki aşkın alası Konuşarak anlatamam sana aşkımı Anlatır sana aşkımı belki bu şarkı! *** Kim küstürdü seni aşka karşı? Kim kırdı kalbini senin böyle derin? Kim aldattı seni başkasıyla? Kim bıraktı gitti seni böyle mahsur? *** Ask dediğin acılarla dolu yolculuk, dikenli, bazen soğuk Ask dediğin geçersen bu yolları, sımsıcak bir mutluluk *** Ne kadar acı çeksek boş, ne kadar tövbe etsek boş Ateş düşünce yüreğe yanıyor işte, seviyor işte *** Derin duygular besliyorum sana karşı Sevgi değil içimdeki aşkın alası Konuşarak anlatamam sana aşkımı Anlatır sana aşkımı belki bu şarkı! *** Derin duygular besliyorum sana karşı Sevgi değil içimdeki aşkın alası Konuşarak anlatamam sana aşkımı Anlatır sana aşkımı belki bu şarkı! *** Derin duygular besliyorum sana karşı Sevgi değil içimdeki aşkın alası Konuşarak anlatamam sana aşkımı Anlatır sana aşkımı belki bu şarkı!

Dön Desem Bu aralar içimde bir yangın var Hem yorgunum biraz da suskun Sabah olmaz gönülde yar sancım var Hep dargınım biraz da kırgın *** Neler oldu ruhun duymaz Gözün görse gönlün bilmez Her ayrılık bir başlangıç Bu gidişle sonum olmaz *** Neler oldu ruhun duymaz Gözün görse gönlün bilmez Her ayrılık bir başlangıç Bu gidişle sonum olmaz Yar *** Ama dön desem Seviyorum seni gel desem Seni nasıl özledim bir bilsen *** Ama dön desem Seviyorum seni gel desem Seni nasıl özledim bir bilsen *** Zaman olur gözümde yaşlar çağlar Kah akarlar kah dururlar Bir an olur dilim de sözler ağlar Ben aşk derim hüzün olurlar *** Neler oldu ruhun duymaz Gözün görse gönlün bilmez Her ayrılık bir başlangıç Bu gidişle sonum olmaz *** Neler oldu ruhun duymaz Gözün görse gönlün bilmez Her ayrılık bir başlangıç Bu gidişle sonum olmaz Yar *** Ama dön desem Seviyorum seni gel desem Seni nasıl özledim bir bilsen *** Ama dön desem Seviyorum seni gel desem Seni nasıl özledim bir bilsen *** Ama dön desem Seviyorum seni gel desem Seni nasıl özledim bir bilsen *** Ama dön desem Seviyorum seni gel desem Seni nasıl özledim bir bilsen

Gesi Bağları Gesi bağlarında dolanıyorum Yitirdim yârimi, aman aranıyorum Yitirdim yârimi, aman aranıyorum *** Bir çift selamına güveniyorum Gel otur yanıma, hallarımı söyleyim Hâlimden bilmeyen Ben o yâri neyleyim *** Gesi bağlarında üç top gülüm var Hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var Hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var *** Ölüm varsa bu dünyada zulüm var Atma garip anam beni dağlar ardına Kimseler yanmasın Anam yansın derdime

Gülüm Yar bedenim yanıyor acıyla Yar yüreğim kanıyor sevdanla Yar arkana bakma giderken Gücüm yok ayakta durmaya *** Kanayan bir yara verdin sen bana Duymadın sesimi ne de sevgimi Ölümse bu aşkın yoluna ölürüm Bir avuç toprak olur derman *** Gülüm gülüm iki gözüm, inan sensiz ben ölürüm Gülüm gülüm iki gözüm, inan sensiz ben ölürüm Gülüm gülüm canım özüm, inan sensiz ben ölürüm Gülüm gülüm canım özüm, inan sensiz ben ölürüm *** Yar bedenim yanıyor acıyla Yar yüreğim kanıyor sevdanla Yar arkana bakma giderken Gücüm yok ayakta durmaya *** Kanayan bir yara verdin sen bana Duymadın sesimi ne de sevgimi Ölümse bu aşkın yoluna ölürüm Bir avuç toprak olur derman *** Gülüm gülüm iki gözüm, inan sensiz ben ölürüm Gülüm gülüm iki gözüm, inan sensiz ben ölürüm Gülüm gülüm canım özüm, inan sensiz ben ölürüm Gülüm gülüm canım özüm, inan sensiz ben ölürüm *** Gülüm gülüm canım özüm, inan sensiz ben ölürüm Gülüm gülüm canım özüm, inan sensiz ben ölürüm

Hovarda Yaz gününde kar gelir Kış gününde yaz gelir Çok hızlı hovardayım El etmeden yar gelir *** Bir kolumda sarışın Diğerinde esmer var İkisi de bir boyda le Esmeri çok severim *** Akşamlar ayardayım Sevimli tadındayım Gece ay dolanınca Uslanmaz hovardayım *** Bir kolumda sarışın Diğerinde esmer var İkisi de bir boyda le Esmeri çok severim

Lay Lay Lom Yâr bana dünyaları Versêler senin yerine Yine de dolmaz yerin Yine de dolmaz yerin *** Gökteki yıldızları Güneşi indirseler Yine de olmaz yârim Yine de dolmaz yerin *** Biliyorum bu âlemde Yalandır hep sevdalar Senin de sözlerime İnanmaman çok doğal *** Biliyorum bu zamanda Yalandır hep sevdalar Senin de sözlerime İnanmaman çok doğal *** Lay lay lom bir aşk değil bu Yaşadığım en güzel duygu Sarıyor bedenimi günbegün Yalan değil hepsi doğru *** Lay lay lom bir aşk değil bu Yaşadığım en güzel duygu Sarıyor bedenimi günbegün Yalan değil hepsi doğru *** Yaz günü bir sahilde Ilık esen rüzgârlar Bir yudum şarap gibi İçiyorum ben seni *** Bir sabahın seherinde Denizin mavisinde Her güneş batımında Yaşıyorum ben seni *** Biliyorum bu âlemde Yalandır hep sevdalar Senin de sözlerime İnanmaman çok doğal *** Biliyorum bu zamanda Yalandır hep sevdalar Senin de sözlerime İnanmaman çok doğal *** Lay lay lom bir aşk değil bu Yaşadığım en güzel duygu Sarıyor bedenimi günbegün Yalan değil hepsi doğru *** Lay lay lom bir aşk değil bu Yaşadığım en güzel duygu Sarıyor bedenimi günbegün Yalan değil hepsi doğru *** Lay lay lom bir aşk değil bu Yaşadığım en güzel duygu Sarıyor bedenimi günbegün Yalan değil hepsi doğru Lay lay lom

Leyla Leyla, Leyla, Leyla, Leyla Leyla, Leyla, Leyla, Leyla Ah, ah, ah, ah *** Hey, hey, hey, hey Hey, hey, hey, hey *** Yâr aşkına düşen çare bulamaz Çöldeki güneşim olursun benim Senin için atan yürek durulmaz Leyla, Leyla *** Hey, hey, hey, hey *** Ay le le le le, hâlim virane Döndü yüreğim bir kuru güle Çekerim derdin, çilen ne ise Leyla, Leyla *** Hey, hey, hey, hey Hey, hey, hey, hey *** Ateşinle yanan yüreğime su Dökmedin, insafın kurusun Leyla Senin ile yazıyorum sonumu Leyla, Leyla *** Hey, hey, hey, hey *** Ay le le le le, hâlim virane Döndü yüreğim bir kuru güle Çekerim derdin, çilen ne ise Leyla, Leyla *** Hey, hey, hey, hey Hey, hey, hey, hey *** Yel olur eser kuru dallara Güneşim olur, doğar sabaha Hatırana döner durur bu dünya Leyla, Leyla *** Hey, hey, hey, hey *** Ay le le le le, hâlim virane Döndü yüreğim bir kuru güle Çekerim derdin, çilen ne ise Leyla, Leyla *** Hey, hey, hey, hey *** Leyla, Leyla, Leyla, Leyla Leyla, Leyla, Leyla, Leyla Leyla, Leyla, Leyla, Leyla Leyla, Leyla, Leyla, Leyla *** Ay le le le le, hâlim virane Döndü yüreğim bir kuru güle Çekerim derdin, çilen ne ise Leyla, Leyla *** Hey, hey, hey, hey

O Benim Sen gözlerinde aşkı Sen bulduğum güzel Gel çevirme beni Gel yandığım güzel *** Yaramaz aşklara Düşürme gönlümü Uzanalım gel seninle Yar yıldızlara *** Geceme ay olsa Yüreğime doğsa Eline uzatsa aşk ile Sarılsa bedenime *** Aşk ne diyor Onu hiç bilmiyor Bana öğret diyor Olur inşallah *** O benim kaderim Sevecek bilirim Ölürüm yoluna O benim o benim *** O benim kaderim Sevecek bilirim Ölürüm yoluna O benim o benim *** Sen gözlerinde aşkı Sen bulduğum güzel Gel çevirme beni Gel yandığım güzel *** Yaramaz aşklara Düşürme gönlümü Uzanalım gel seninle Yar yıldızlara *** Geceme ay olsa Yüreğime doğsa Eline uzatsa aşk ile Sarılsa bedenime *** Aşk ne diyor Onu hiç bilmiyor Bana öğret diyor Olur inşallah *** O benim kaderim Sevecek bilirim Ölürüm yoluna O benim o benim *** O benim kaderim Sevecek bilirim Ölürüm yoluna O benim o benim *** O benim kaderim Sevecek bilirim Ölürüm yoluna O benim o benim *** O benim kaderim Sevecek bilirim Ölürüm yoluna O benim o benim *** O benim kaderim Sevecek bilirim Ölürüm yoluna O benim o benim *** O benim, o benim, o benim

Olsam Bu dünyanın gidişine bir çare bulsam Güneş olsam, her karanlık yüreğe doğsam Deli esen rüzgâr olsam, fırtına olsam Nefretleri söküp alıp toz duman olsam *** Bir nehir olsam Aksam, doğsam derin denizlere Bir fidan olsam Kuru topraklarda hayat bulsam *** Bir çocuğun hıçkırığı, gözyaşı olsam Yüreğine damla damla umutla dolsam Umarsızca bir masum cana kıyana "Dur" diyerek haykıracak bir nefes olsam *** Bir nehir olsam Aksam, doğsam derin denizlere Bir fidan olsam Kuru topraklarda hayat bulsam

Pişmanım Seni suçladım boş yere Belki çok sevdiğimden Belki cahilliğimden Ben bendim Benliğime güvendim Şimdi ben sen oldum Sendense habersizim Sığındım zamana unutturur diye O gülüşün o gülüşün zamanları aştı ulaştı gözlerime Sığındım uzaklara Yelken açtım sonsuzluğa Anladım ki seni unutturacak hiçbir mesafe yok şu alemde *** Bir selamın yıkar mıydı Bunca yıllık emeklerimi Eğer seni unutsaydım bir selamın yıkar mıydı Okyanusun dibine gömdüğüm ateşimi Eğer seni unutsaydım Bekliyorum çaresizim Ve de pişmanım bebeğim... *** Seni suçladım boş yere Belki çok sevdiğimden Belki cahilliğimden Belki çok sevdiğimden Belki cahilliğimden *** Benliğime güvendim Şimdi ben sen oldum Sendense habersizim Sığındım zamana unutturur diye O gülüşün zamanları aştı ulaştı gözlerime O gülüşün zamanları aştı ulaştı gözlerime *** Sığındım uzaklara Yelken açtım sonsuzluğa Anladım ki seni seni unutturacak mesafe yok şu alemde *** Bir selamın yıkar mıydı Bunca yıllık verdiğim emeklerimi Eğer seni Eğer seni Eğer seni unutsaydım *** Bir selamın yıkar mıydı Okyanusun dibine gömdüğüm ateşimi Eğer seni Eğer seni Eğer seni Unutsaydım *** Bekliyorum Çaresizim Ve pişmanım bebeğim…

Sen de Seveme Ağırım ben varlığımdan, taşıyamazsın Seni çıkardım, kalbimi arayamazsın Anılar çok uzaklaştı, canım tenimle dalaştı Ne bıraktın ne de tuttun, kandıramazsın *** Ağzından çıkan her cümleyi emir bildim Sen sadece güldün geçtin, alay ettin *** Beni yaktın sen de hiç sönme Hiç rahat etme Bu zamanda aşk çok, yâr yok bana Sen de seveme *** Beni yaktın sen de hiç sönme Hiç rahat etme Bu zamanda aşk çok, yâr yok bana Sen de seveme *** Ağırım ben varlığımdan, taşıyamazsın Seni çıkardım, kalbimi arayamazsın Anılar çok uzaklaştı, canım tenimle dalaştı Ne bıraktın ne de tuttun, kandıramazsın *** Ağzından çıkan her cümleyi emir bildim Sen sadece güldün geçtin, alay ettin *** Beni yaktın sen de hiç sönme Hiç rahat etme Bu zamanda aşk çok, yâr yok bana Sen de seveme *** Beni yaktın sen de hiç sönme Hiç rahat etme Bu zamanda aşk çok, yâr yok bana Sen de seveme *** Beni yaktın sen de hiç sönme Hiç rahat etme Bu zamanda aşk çok, yâr yok bana Sen de seveme *** Beni yaktın sen de hiç sönme Hiç rahat etme Bu zamanda aşk çok, yâr yok bana Sen de seveme *** Beni yaktın sen de hiç sönme Hiç rahat etme Bu zamanda aşk çok, yâr yok bana Sen de seveme *** Beni yaktın sen de hiç sönme Hiç rahat etme Bu zamanda aşk çok, yâr yok bana Sen de seveme

Sonumun Adı Ne desem, anlatamam derdimi Ne yapsam, avutmaz dargın yüreğimi Şimdi sensiz kalan umudu yıkılan Çocuğa ağlarım ben *** Ne desem, anlatamam derdimi Ne yapsam, avutmaz dargın yüreğimi Şimdi sensiz kalan umudu yıkılan Çocuğa ağlarım ben *** Sevgine yenik yüreğim Yalnızlığa esir bedenim aah Kaderimse, kurumuş güller Sen dikenisin, sevdiğim *** Aşkın oldu sonumun adı Gücüm kalmadı artık sevmeye İnanamadım, nasıl çektin de, gittin? Beni bana bırakmadan ellere *** Aşkın oldu sonumun adı Gücüm kalmadı artık sevmeye İnanamadım, nasıl çektin de, gittin? Beni bana bırakmadan ellere *** Ne desem, anlatamam sevgimi Ne yapsam, avutmaz dargın yüreğimi Şimdi sensiz kalan umudu yıkılan Çocuğa ağlarım ben *** Sevgine yenik yüreğim Yalnızlığa esir bedenim Kaderimse, kurumuş güller Sen dikenisin, sevdiğim *** Aşkın oldu sonumun adı Gücüm kalmadı artık sevmeye İnanamadım, nasıl çektin de, gittin? Beni bana bırakmadan ellere *** Aşkın oldu sonumun adı Gücüm kalmadı artık sevmeye İnanamadım, nasıl çektin de, gittin? Beni bana bırakmadan ellere

Uyan Öyle bir an gelir insan bakar dünyaya, Elle tutunmaz hiçbir şey çıkar semaya, Feryat figan çığlıkların sessizliğinde, Yağan yağmur merhem olur sürer yaraya, *** Dünya döner güneş doğar, Yıldızlar söner, Gelir geçer tüm acılar umutlar doğar! *** Gördüklerin yalan değil uyan uyan, İçindeki can sesine dayan dayan, Kimse yoksa etrafında candan yanan, Dost bildiğin gülen yüzler çıkarsa yılan! *** Öyle yakar ki canını bu çektiklerin, Dokunsalar ağlar gibi bakar gözlerin, Sağım solum yalan olur inandıkların, Bunlar sana ağır gelir çöker dizlerin! *** Dünya döner güneş doğar, Yıldızlar söner, Gelir geçer tüm acılar umutlar doğar! *** Gördüklerin yalan değil uyan uyan, İçindeki can sesine dayan dayan, Kimse yoksa etrafında candan yanan, Dost bildiğin gülen yüzler çıkarsa yılan *** Gördüklerin yalan değil uyan uyan, İçindeki can sesine dayan dayan, Kimse yoksa etrafında candan yanan, Dost bildiğin gülen yüzler çıkarsa yılan *** Gördüklerin yalan değil uyan uyan, İçindeki can sesine dayan dayan, Kimse yoksa etrafında candan yanan, Dost bildiğin gülen yüzler çıkarsa yılan