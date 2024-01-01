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7/24 Dinle Leyla

Leyla Şarkı Sözleri

Yonca Evcimik Leyla şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yonca Evcimik Leyla şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Leyla sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yonca Evcimik

Yonca Evcimik

Leyla

  • Başkasın Sen

  • Derin Duygular

  • Dön Desem

  • Gesi Bağları

  • Gülüm

  • Hovarda

  • Lay Lay Lom

  • Leyla

  • O Benim

  • Olsam

  • Pişmanım

  • Sen de Seveme

  • Sonumun Adı

  • Uyan

  • Yaraların Var

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