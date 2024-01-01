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7/24 Dinle Kendine Gel

Kendine Gel Şarkı Sözleri

Yonca Evcimik Kendine Gel şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yonca Evcimik Kendine Gel şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kendine Gel sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yonca Evcimik

Yonca Evcimik

Kendine Gel

  • Bırak Ellerimi

  • L.O.T.D (Trişkadan Nağmeler)

  • Henüz Çok Gencim

  • Çok Alemsin

  • Haberin Olsun

  • Karambol

  • Gözümle Gördüm

  • In&Out

  • Durum Kötü

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