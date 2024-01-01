Yonca Evcimik

-
Orda durma gizlice
Takılma bana sessizce
Hiç uğraşma
Sen yine olmaz bu iş
***
Selam verme geçtikçe
Yüzüme gülme sinsice
Hiç uğraşma
Sen yine olmaz bu iş hiç
***
İsterdim ki olsun
Hani kalbim seninle dolsun
Tam on ikiyi onunla vursun
Uyar inan bana ne olursun ah
***
Gözlerin gözlerimde
Senin o hoş kokan nefesinde
Yine ellerim hep elinde kalsaydı aman
***
Bırak bırak bırak ellerimi
Ellerin çok terli
Ellerin çok kirli
Dayanamam senin gibi
Bırak bırak bırak ellerimi
***
Bırak
Bırak
Bırak bırak bırak ellerimi
Ellerin çok terli
Ellerin çok kirli
Dayanamam senin gibi
Bırak bırak bırak ellerimi
Bırak
Bırak
***
Orda durma gizlice
Takılma bana sessizce
Hiç uğraşma
Sen yine olmaz bu iş
***
Selam verme geçtikçe
Yüzüme gülme sinsice
Hiç uğraşma
Sen yine olmaz bu iş, hiç
***
İsterdim ki olsun
Hani kalbim seninle dolsun
Tam on ikiyi onunla vursun
Uyar inan bana ne olursun, ah
***
Gözlerin gözlerimde
Senin o hoş kokan nefesinde
Yine ellerim hep elinde kalsaydı aman
***
Bırak bırak bırak ellerimi
Ellerin çok terli
Ellerin çok kirli
Dayanamam senin gibi
Bırak bırak bırak ellerimi
***
Bırak
Bırak
Bırak bırak bırak ellerimi
Ellerin çok terli
Ellerin çok kirli
Dayanamam senin gibi
Bırak bırak bırak ellerimi
***
Bırak
Bırak
Bırak bırak bırak ellerimi
-
Her şeyi çok bilirsin
Her yaptığın olay
Meydanı boş bulunca
Atıp tutmak kolay
***
Kendin söylersin
Bir tek kendin dinlersin
Herkes kafasını sallar
Sor bakalım kim ne anlar
***
Devirince bir kaç kadehi
Her telden çalmaya başlarsın
Toplarsın üç beş kişiyi
Yırtık fırlarsın
***
Her şeyi çok bilirsin
Her yaptığın olay
Meydanı boş bulunca
Atıp tutmak kolay
***
Ancak kendin söylersin
Bir tek kendin dinlersin
Ne iştir bu Allah Allah
Ben kül yutmam bana anlatma
***
Laf olsun torba dolsun diye
Anlamsız sözler etme bana
Laf olsun torba dolsun diye
Entel geçinip de saçmalama
***
Laf olsun torba dolsun diye
Anlamsız sözler etme bana
Maksat muhabbеt olsun diye
Abuk sabuk laflar satma bana
***
Laf olsun torba dolsun diye
Anlamsız sözler еtme bana
Laf olsun torba dolsun diye
Entel geçinip de saçmalama
***
Laf olsun torba dolsun diye
Anlamsız sözler etme bana
Maksat muhabbet olsun diye
Abuk sabuk laflar satma bana
***
Her şeyi çok bilirsin
Her yaptığın olay
Meydanı boş bulunca
Atıp tutmak kolay
***
Kendin söylersin
Bir tek kendin dinlersin
Herkes kafasını sallar
Sor bakalım kim ne anlar
***
Devirince bir kaç kadehi
Her telden çalmaya başlarsın
Toplarsın üç beş kişiyi
Yırtık fırlarsın
***
Her şeyi çok bilirsin
Her yaptığın olay
Meydanı boş bulunca
Atıp tutmak kolay
***
Ancak kendin söylersin
Bir tek kendin dinlersin
Ne iştir bu Allah Allah
Ben kül yutmam bana anlatma
***
Laf olsun torba dolsun diye
Anlamsız sözler etme bana
Laf olsun torba dolsun diye
Entel geçinip de saçmalama
***
Laf olsun torba dolsun diye
Anlamsız sözler etme bana
Maksat muhabbet olsun diye
Abuk sabuk laflar satma bana
***
Laf olsun torba dolsun diye
Anlamsız sözler etme bana
Laf olsun torba dolsun diye
Entel geçinip de saçmalama
***
Laf olsun torba dolsun diye
Anlamsız sözler etme bana
Maksat muhabbet olsun diye
Abuk sabuk laflar satma bana
-
Henüz çok gencim, katlanamam
Böylesine ağır bir yükü kalbimde taşıyamam
Henüz çok gencim, kaldıramam
Sanma ki sevmiyorum, ancak hakkım yok yapamam
***
Henüz çok gencim, kaldıramam
Gerçeklere sırtımı dönüp yalanlara saklanamam
Henüz çok gencim, ben yapamam
Bile bile kendimi elimle ateşe atamam
***
Henüz çok gencim, hak vermelisin
Saygıyla kabullenip benden vazgeçmelisin
Sevgin gerçekse düşünme bencilce
Sonu olmayan bir aşka itmemelisin
***
Seninle olamam, seninle olamam
Ağır gelir ezilirim, bu utançla yaşayamam
Seninle olamam, seninle olamam
Bile bile gençliğimi bu uğurda harcayamam
***
Seninle olamam, seninle olamam
Ağır gelir ezilirim, bu utançla yaşayamam
Seninle olamam, seninle olamam
Vedalaşıp gidiyorum, artık yanında kalamam
***
Henüz çok gencim, katlanamam
Böylesine ağır bir yükü kalbimde taşıyamam
Henüz çok gencim, kaldıramam
Sanma ki sevmiyorum, ancak hakkım yok yapamam
***
Henüz çok gencim, kaldıramam
Gerçeklere sırtımı dönüp yalanlara saklanamam
Henüz çok gencim, ben yapamam
Bile bile kendimi elimle ateşe atamam
***
Henüz çok gencim, hak vermelisin
Saygıyla kabullenip benden vazgeçmelisin
Sevgin gerçekse düşünme bencilce
Sonu olmayan bir aşka itmemelisin
***
Seninle olamam, seninle olamam
Ağır gelir ezilirim, bu utançla yaşayamam
Seninle olamam, seninle olamam
Bile bile gençliğimi bu uğurda harcayamam
***
Seninle olamam, seninle olamam
Ağır gelir ezilirim, bu utançla yaşayamam
Seninle olamam, seninle olamam
Vedalaşıp gidiyorum, artık yanında kalamam
***
Seninle olamam, seninle olamam
Ağır gelir ezilirim, bu utançla yaşayamam
Seninle olamam, seninle olamam
-
Bir görsen sen kendini bir görsen
Tam kendine has delisin bir bilsen
Hayatla dalga geçersin
Zora gelmeyi sevmezsin
Her zaman keyiflisin kalemimsin
***
Bir görsen sen kendini bir görsen
Tam kendine has delisin bir bilsen
Hayatla dalga geçersin
Zora gelmeyi sevmezsin
Her zaman keyiflisin kalemimsin
***
Zevklerimiz uydu
Burçlarımız tuttu
İşte şimdi herkes hapı yuttu
***
Seni gözüm tuttu
Bence bu iş oldu
Verdim gitti ben sana oyumu
Sen
***
Çok alemsin pek şekersin
Bal akıyor her sözünden bir tanemsin
Hayat dolu hep gözlerin
Sensin benim favorim çok alemsin
***
Çok alemsin pek şekersin
Bal akıyor her sözünden bir tanemsin
Hayat dolu hep gözlerin
Sensin benim favorim çok alemsin
***
Bir görsen sen kendini bir görsen
Tam kendine has delisin bir bilsen
Hayatla dalga geçersin
Zora gelmeyi sevmezsin
Her zaman keyiflisin kalemimsin
***
Bir görsen sen kendini bir görsen
Tam kendine has delisin bir bilsen
Hayatla dalga geçersin
Zora gelmeyi sevmezsin
Her zaman keyiflisin kalemimsin
***
Zevklerimiz uydu
Burçlarımız tuttu
İşte şimdi herkes hapı yuttu
***
Seni gözüm tuttu
Bence bu iş oldu
Verdim gitti ben sana oyumu
Sen
***
Çok alemsin pek şekersin
Bal akıyor her sözünden bir tanemsin
Hayat dolu hep gözlerin
Sensin benim favorim çok alemsin
***
Çok alemsin pek şekersin
Bal akıyor her sözünden bir tanemsin
Hayat dolu hep gözlerin
Sensin benim favorim çok alemsin
-
Haberin olsun, çok yalnızım
Çok, çok yalnızım sedasızım (ah)
Büyü bozuldu, her şey yalan
Çok, çok dargınım insanlara
***
Gel, gel ki gör
Sessiz kaldım böyle aşkınla
İnan kolay değil
Kalbim yalnızlık telaşında
***
Bir duyabilsen bir yol bulabilsen
Neler gördüm, neler yokluğunda
***
Her yer dört duvar
Sen yıkıp döksen de dünya böyle
Bizden geçti yâr
Hani yol görünürde gitmezsin öyle
***
Her yer dört duvar
Sen yıkıp döksen de dünya böyle
Bizden geçti yâr
Hani yol görünürde gitmezsin öyle
***
Haberin olsun, çok yalnızım
Çok, çok yalnızım sedasızım ah
Büyü bozuldu, her şey yalan
Çok, çok dargınım insanlara
***
Gel, gel ki gör
Sessiz kaldım böyle aşkınla
İnan kolay değil
Kalbim yalnızlık telaşında
***
Bir duyabilsen bir yol bulabilsen
Neler gördüm, neler yokluğunda
***
Her yer dört duvar
Sen yıkıp döksen de dünya böyle
Bizden geçti yâr
Hani yol görünürde gitmezsin öyle
***
Her yer dört duvar
Sen yıkıp döksen de dünya böyle
Bizden geçti yâr
Hani yol görünürde gitmezsin öyle
***
Her yer dört duvar
Sen yıkıp döksen de dünya böyle
Bizden geçti yâr
Hani yol görünürde gitmezsin öyle
***
Her yer dört duvar
Sen yıkıp döksen de dünya böyle
Bizden geçti yâr
Hani yol görünürde gitmezsin öyle
-
Ne kadar, nereye kadar gider bu iş böyle?
Bu nasıl aşk söyle?
Söyle ne kadar, ölene kadar yaşanır mı böyle?
Tam vaktinde
***
Ayrılmak iyidir, yeridir
Mutsuz olmamak mümkün değildir
Aklından kimler geçiyor, neler geçiyor?
Sen yerinde kal, hep yerinde kal
***
Ayrılmak iyidir, yeridir
Mutsuz olmamak mümkün değildir
Aklından kimler geçiyor, neler geçiyor?
Sen yerinde kal, hep yerinde kal
***
Eyvahlar olsun sana işin yok, paran bol
Bendeyse metelik yok işte karambol
Ne sen boş yere üzül, ne de beni yor
Taze kan aranıyor işte karambol
***
Eyvahlar olsun sana işin yok, paran bol
Bendeyse metelik yok işte karambol
Ne sen boş yere üzül, ne de beni yor
Taze kan aranıyor işte karambol
***
Ne kadar, nereye kadar gider bu iş böyle?
Bu nasıl aşk söyle?
Söyle ne kadar, ölene kadar yaşanır mı böyle?
Tam vaktinde
***
Ayrılmak iyidir, yeridir
Mutsuz olmamak mümkün değildir
Aklından kimler geçiyor, neler geçiyor?
Sen yerinde kal, hep yerinde kal
***
Eyvahlar olsun sana işin yok, paran bol
Bendeyse metelik yok işte karambol
Ne sen boş yere üzül, ne de beni yor
Taze kan aranıyor işte karambol
***
Eyvahlar olsun sana işin yok, paran bol
Bendeyse metelik yok işte karambol
Ne sen boş yere üzül, ne de beni yor
Taze kan aranıyor işte karambol
***
Eyvahlar olsun sana işin yok, paran bol
Bendeyse metelik yok işte karambol
Ne sen boş yere üzül, ne de beni yor
Taze kan aranıyor işte karambol
***
Eyvahlar olsun sana işin yok, paran bol
Bendeyse metelik yok işte karambol
Ne sen boş yere üzül, ne de beni yor
Taze kan aranıyor işte karambol
-
Ne kadar güvenmek istiyorum sana
Sevilmek okşanmak istiyorum kollarında
Korkumdan dizlerim titriyorsa eğer
Sen sen ol sakın bana kızma
***
Ben nelere şahit oldum bir bilsen
İnanmazsın anlatsam da
Zaaflarımdan bir yırtabilsem
Giriversem koynuna
***
Ben nelere şahit oldum bir bilsen
İnanmazsın anlatsam da
Zaaflarımdan bir yırtabilsem
Giriversem koynuna
***
Ayıplama, suçlama beni ayıplama
Ayıplama, suçlama beni ayıplama
***
Gördüm en büyük aşkları gördüm
Gözümle gördüm bitişlerini gördüm
Gördüm aşk tüten evlerin bir gecede
Sönüşünü gördüm gözümle gördüm
***
Gördüm en büyük aşkları gördüm
Gözümle gördüm bitişlerini gördüm
Gördüm aşk tüten еvlerin bir gecedе
Sönüşünü gördüm gözümle gördüm
***
Ne kadar güvenmek istiyorum sana
Sevilmek okşanmak istiyorum kollarında
Korkumdan dizlerim titriyorsa eğer
Sen sen ol sakın bana kızma
***
Ben nelere şahit oldum bir bilsen
İnanmazsın anlatsam da
Zaaflarımdan bir yırtabilsem
Giriversem koynuna
***
Ayıplama suçlama beni ayıplama
Ayıplama suçlama beni ayıplama
***
Gördüm en büyük aşkları gördüm
Gözümle gördüm bitişlerini gördüm
Gördüm aşk tüten evlerin bir gecede
Sönüşünü gördüm gözümle gördüm
***
Gördüm en büyük aşkları gördüm
Gözümle gördüm bitişlerini gördüm
Gördüm aşk tüten evlerin bir gecede
Sönüşünü gördüm gözümle gördüm
***
Gördüm en büyük aşkları gördüm
Gözümle gördüm bitişlerini gördüm
Gördüm aşk tüten evlerin bir gecede
Sönüşünü gördüm gözümle gördüm
***
Gördüm en büyük aşkları gördüm
Gözümle gördüm bitişlerini gördüm
Gördüm aşk tüten evlerin bir gecede
Sönüşünü gördüm gözümle gördüm
-
El elden üstün diyenler doğru demişler
Ah şu eskiler yok mu her şeyi bilmişler
Ne dersen de şaşırdın iyice kendini
Anında oldun ne oldum delisi
***
Dev aynasında gördün
Kendine güvendin
Artık out oldun canım
Şimdi başkası in
***
Demode demode
Sen çoktan eskidin
Artık sevgin out canım
Şimdi yeni aşk in
In out in in in out in out in in in out
Ben bilirim diyenler çok yanılırlar
En ummadık birine yer kaptırırlar
Aşk olsun deme sen bunu çoktan hak ettin
Anında modan geçti kaldın sersefil
***
Dev aynasında gördün
Kendine güvendin
Artık out oldun canım
Şimdi başkası in
***
Demode demode
Sen çoktan eskidin
Artık sevgin out canım
Şimdi yeni aşk in
In out in in in out in out
In out in in in out in out out out in in
Dev aynasında gördün
Kendine güvendin
Artık out oldun canım
Şimdi başkası in
***
Demode demode
Sen çoktan eskidin
Artık sevgin out canım
Şimdi yeni aşk in
***
Dev aynasında gördün
Kendine güvendin
Artık out oldun canım
Şimdi başkası in
***
Demode demode
Sen çoktan eskidin
Artık sevgin out canım
Şimdi yeni aşk in
***
Dev aynasında gördün
Kendine güvendin
Artık out oldun canım
Şimdi başkası in
***
Demode demode
Sen çoktan eskidin
Artık sevgin out canım
Şimdi yeni aşk in
***
Dev aynasında gördün
Kendine güvendin
Artık out oldun canım
Şimdi başkası in
***
Demode demode
Sen çoktan eskidin
Artık sevgin out canım
Şimdi yeni aşk in
-
İdealler uğrunda
Ömrümüzle yarıştık
Dokuz köyden kovulduk
Değirmenle savaştık
Romantizmi unuttuk
Nostaljiye takıldık
Köşeyi dönmek varken
Biz sanatla uğraştık
Bir yasaklı bahçeden
Gizlice elma çaldık
Utanıp sıkılmadan
Sevdalara dadandık
***
Bak millet çıktı aya
(Bak millet çıktı aya)
Biz yine kaldık yaya
(Biz yine kaldık yaya)
Herkes çağ atlıyorken
(Herkes çağ atlıyorken)
Ah yine kaldık sınıfta
***
Bak millet çıktı aya
(Bak millet çıktı aya)
Biz yine kaldık yaya
(Biz yine kaldık yaya)
Herkes çağ atlıyorken
(Herkes çağ atlıyorken)
Ah yine kaldık sınıfta
***
İdealler uğrunda
Ömrümüzle yarıştık
Dokuz köyden kovulduk
Değirmenle savaştık
Romantizmi unuttuk
Nostaljiye takıldık
Köşeyi dönmek varken
Biz sanatla uğraştık
Bir yasaklı bahçeden
Gizlice elma çaldık
Utanıp sıkılmadan
Sevdalara dadandık
***
Bak millet çıktı aya
(Bak millet çıktı aya)
Biz yine kaldık yaya
(Biz yine kaldık yaya)
Herkes çağ atlıyorken
(Herkes çağ atlıyorken)
Ah yine kaldık sınıfta
***
Bak millet çıktı aya
(Bak millet çıktı aya)
Biz yine kaldık yaya
(Biz yine kaldık yaya)
Herkes çağ atlıyorken
(Herkes çağ atlıyorken)
Ah yine kaldık sınıfta
***
Bak millet çıktı aya
(Bak millet çıktı aya)
Biz yine kaldık yaya
(Biz yine kaldık yaya)
Herkes çağ atlıyorken
(Herkes çağ atlıyorken)
Ah yine kaldık sınıfta
(Ah yine kaldık sınıfta)
***
Bak millet çıktı aya
(Bak millet çıktı aya)
Biz yine kaldık yaya
(Biz yine kaldık yaya)
Herkes çağ atlıyorken
(Herkes çağ atlıyorken)
Ah yine kaldık sınıfta
***
Bak millet çıktı aya
(Bak millet çıktı aya)
Biz yine kaldık yaya
(Biz yine kaldık yaya)
Herkes çağ atlıyorken
(Herkes çağ atlıyorken)
Ah yine kaldık sınıfta
(Ah yine kaldık sınıfta)