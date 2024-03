Yonca Evcimik

El elden üstün diyenler doğru demişler Ah şu eskiler yok mu her şeyi bilmişler Ne dersen de şaşırdın iyice kendini Anında oldun ne oldum delisi *** Dev aynasında gördün Kendine güvendin Artık out oldun canım Şimdi başkası in *** Demode demode Sen çoktan eskidin Artık sevgin out canım Şimdi yeni aşk in In out in in in out in out in in in out Ben bilirim diyenler çok yanılırlar En ummadık birine yer kaptırırlar Aşk olsun deme sen bunu çoktan hak ettin Anında modan geçti kaldın sersefil *** Dev aynasında gördün Kendine güvendin Artık out oldun canım Şimdi başkası in *** Demode demode Sen çoktan eskidin Artık sevgin out canım Şimdi yeni aşk in In out in in in out in out In out in in in out in out out out in in Dev aynasında gördün Kendine güvendin Artık out oldun canım Şimdi başkası in *** Demode demode Sen çoktan eskidin Artık sevgin out canım Şimdi yeni aşk in *** Dev aynasında gördün Kendine güvendin Artık out oldun canım Şimdi başkası in *** Demode demode Sen çoktan eskidin Artık sevgin out canım Şimdi yeni aşk in *** Dev aynasında gördün Kendine güvendin Artık out oldun canım Şimdi başkası in *** Demode demode Sen çoktan eskidin Artık sevgin out canım Şimdi yeni aşk in *** Dev aynasında gördün Kendine güvendin Artık out oldun canım Şimdi başkası in *** Demode demode Sen çoktan eskidin Artık sevgin out canım Şimdi yeni aşk in