Yonca Evcimik

-
Değişen sen değilsin
Karanlıkta yürüyoruz
Suç sende de değil ki
Düşe kalka büyüyoruz
***
Bitmesin küçük öyküleri
Kağıt evlerin kırık camları
Bırak bu gün böyle kalsın
***
Boşver şimdi gitme
Bu iç savaş bir gün biter
Yoğun bakımda kalırız biraz
Benim aşkım bize yeter
***
Boşver şimdi gitme
Bu iç savaş bir gün biter
Yoğun bakımda kalırız biraz
Benim aşkım bize yeter
***
Değişen ben değildim
Zaman kötü şimdilerde
Suç sende de değil ki
Aşkın sessiz harflerinde
***
Bitmesin küçük öyküleri
Kağıt evlerin kırık camları
Bırak bu gün böyle kalsın
***
Boşver şimdi gitme
Bu iç savaş bir gün biter
Yoğun bakımda kalırız biraz
Benim aşkım bize yeter
***
Boşver şimdi gitme
Bu iç savaş bir gün biter
Yoğun bakımda kalırız biraz
Benim aşkım bize yeter
***
Bitmesin küçük öyküleri
Kağıt evlerin kırık camları
Bırak bu gün böyle kalsın
***
Boşver şimdi gitme
Bu iç savaş bir gün biter
Yoğun bakımda kalırız biraz
Benim aşkım bize yeter
***
Boşver şimdi gitme
Bu iç savaş bir gün biter
Yoğun bakımda kalırız biraz
Benim aşkım bize yeter
-
Elim kolum bağlı sensiz ne yaparım ben
Ayrılık vurdu geçti üzerimden
Ne bu yangın söner nede seni çıkarabilirim
Bu deli söz geçmeyen yüreğimden
Şimdi hangi dağ denize sığabilirim
Yere çakıldım seni nasıl unutabilirim
Susuz kalmış boynunu bükmüş dalımda
Bu karakışta bir daha nasıl açabilirim
Zaten bunlar senin ne kadar umurunda
Öyle olsa çekip gider miydin
Ya bende bu aşk bu sevda olmasa
Sen acaba pul para eder miydin
Zaten bunlar senin ne kadar umurunda
Öyle olsa çekip gider miydin
Ya bende bu aşk bu sevda olmasa
Sen acaba pul para eder miydin
Elim kolum bağlı sensiz ne yaparım ben
Ayrılık vurdu geçti üzerimden
Ne bu yangın söner nede seni çıkarabilirim
Ah bu deli söz geçmeyen yüreğimden
Şimdi hangi dağ denize sığabilirim
Yere çakıldım seni nasıl unutabilirim
Susuz kalmış boynunu bükmüş dalımda
Bu karakışta bir daha nasıl açabilirim
Zaten bunlar senin ne kadar umurunda
Öyle olsa çekip gider miydin
Ya bende bu aşk bu sevda olmasa
Sen acaba pul para eder miydin
Zaten bunlar senin ne kadar umurunda
Öyle olsa çekip gider miydin
Ya bende bu aşk bu sevda olmasa
Sen acaba pul para eder miydin
-
Sen ilkbahar ilk açan güneşim
Ben ilk aşk gibi teninde tazelendim
İki fidan aynı suda büyümedi mi?
Yaprağı kökü aynı toprağa yürümedi mi?
Fırtınadan bihaber değildik üstelik
İkimiz ayrı ayrı ölemezdik
Ben olmadan bir gün bile yaşayamazdın
Sen olmadan bir an bile nefes alamazdım
Unutma çünkü ben hala unutmadım
Bu sevda hiç bitmeyecekti
Bize ne oldu, sararıp soldu bahçemde güller
Senin gibi benim gibi sevmiyor eller
Bize ne oldu, sararıp soldu bahçemde güller
Senin gibi benim gibi sevmiyor eller
İki fidan aynı suda büyümedi mi?
Yaprağı kökü aynı toprağa yürümedi mi?
Fırtınadan bihaber değildik üstelik
İkimiz ayrı ayrı ölemezdik
Ben olmadan bir gün bile yaşayamazdın
Sen olmadan bir an bile nefes alamazdım
Unutma çünkü ben hala unutmadım
Bu sevda hiç bitmeyecekti
Bize ne oldu, sararıp soldu bahçemde güller
Senin gibi benim gibi sevmiyor eller
Bize ne oldu, sararıp soldu bahçemde güller
Senin gibi benim gibi sevmiyor eller
Bize ne oldu, sararıp soldu bahçemde güller
Senin gibi benim gibi sevmiyor eller
-
Bittimi şikayetlerin, mutsuzluk hikayelerin
Değmiyor artık sözlerin aah, bu aşktan gidiyorum
Sığ yaşanırsa biter, sanma sırf sevmek yeter
Yettiğim kadarıyla oldum ahh, bu aşktan gidiyorum
Artık kendine sorarsın, bu hale nasıl geldik diye?
Suçlu yine ben olurum bırakıp gittim diye
Artık kendine sorarsın, bu hale nasıl geldik diye?
Suçlu yine ben olurum bırakıp gittim diye
Sevdiğimi öldüğümü anlamadın diye
Bin defa ölemem ben senden gidiyorum
Adam gibi seven kalbimi öyle çok kırdın ki sen
Bir daha dönmem artık, bu aşktan gidiyorum
Artık kendine sorarsın, bu hale nasıl geldik diye?
Suçlu yine ben olurum bırakıp gittim diye
Artık kendine sorarsın, bu hale nasıl geldik diye?
Suçlu yine ben olurum bırakıp gittim diye
Sevdiğimi öldüğümü anlamadın diye
Bin defa ölemem ben senden gidiyorum
Adam gibi seven kalbimi öyle çok kırdınki sen
Bir daha dönmem artık, bu aşktan gidiyorum
Bir daha dönmem artık, senden gidiyorum
Bir daha dönmem artık, bu aşktan gidiyorum
-
Hiç Kıyamam sana ben düşmesin yüzüne, gölgesi hüzünlerin
Sen değerlisin kimsenin, olmadığı kadar benim için
Gel geç olmadan, kaybetmeden birbirimizi
Yeniden yaşayalım bu aşkı eskisi gibi
Gel geç olmadan, kaybetmeden birbirimizi
Yeniden yaşayalım bu aşkı eskisi gibi
Aşk ne gelse başıma
Vazgeçmem senden sevemem ki yerine
Ben buldum seni, aradığım ne varsa hepsi sensin
Gel geç olmadan, kaybetmeden birbirimizi
Yeniden yaşayalım bu aşkı eskisi gibi
Gel geç olmadan, kaybetmeden birbirimizi
Yeniden yaşayalım bu aşkı eskisi gibi
Gel geç olmadan, kaybetmeden birbirimizi
Yeniden yaşayalım bu aşkı eskisi gibi
Gel geç olmadan, kaybetmeden birbirimizi
Yeniden yaşayalım bu aşkı eskisi gibi
-
Ne ara uçup gittin yuvadan bu kadar erken
Ne ara vazgeçtin benden
Ne kadar görebildin karadan bu koca denizi
Ne kadar yürek yaktın bir bilsen
Yarım kalan bir aşk, iki yabancı
Sonumuz böyle mi olacaktı
Sen şimdi nerde ne halde eskitiyorsun ömrünü
Yıllar düştü mü üstüne gençliğinin
Yaşlar döktü mü büyülü gözlerin yokluğumda
Ya da güldü mü hiç yüzün, haberim yok
Beni sevdiği gibi elleri de sevdi mi elin
Yüreğinde yeri var mı kimsenin
Aklından hiç geçmedim mi bir an bile olsa
Beni hiç özledin mi, haberim yok
Yarım kalan bir aşk, iki yabancı
Sonumuz böyle mi olacaktı
Sen şimdi nerde ne halde eskitiyorsun ömrünü
Yıllar düştü mü üstüne gençliğinin
Yaşlar döktü mü büyülü gözlerin yokluğumda
Ya da güldü mü hiç yüzün, haberim yok
Beni sevdiği gibi elleri de sevdi mi elin
Yüreğinde yeri var mı kimsenin
Aklından hiç geçmedim mi bir an bile olsa
Beni hiç özledin mi, haberim yok
Beni hiç özledin mi, haberim yok
Beni hiç özledin mi, haberim yok
-
Ne sen nede ben belki de bulamayız böyle bir aşk
Hayat bu tüm ihtimalleri göze alman lazım
Ya kal ya bırak arasını bulamayız böyledir aşk
Karart gözünü gemileri şimdi yakman lazım
Bende bi yürek var istesen de
Susturamazsın aşk biterse
Kalamam gitmem lazım
Kartlarını açık oynaman gerek
Saklanamazsın hiçbir yerde
Bunu da bilmen lazım
Bende bi yürek var istesen de
Susturamazsın aşk biterse
Kalamam gitmem lazım
Kartlarını açık oynaman gerek
Saklanamazsın hiçbir yerde
Bunu da bilmen lazım
Bırak bu korkuları, akıl oyunlarını
Aşk bunlara hiç gelemez anlaman lazım
Bırak bu korkuları, akıl oyunlarını
Aşk bunlara hiç gelemez anlaman lazım
Ne sen nede ben, belki de bulamayız böyle bir aşk
Hayat bu tüm ihtimalleri göze alman lazım
Ya kal ya bırak arasını bulamayız böyledir aşk
Karart gözünü gemileri şimdi yakman lazım
Ne sen nede ben, belki de bulamayız böyle bir aşk
Hayat bu tüm ihtimalleri göze alman lazım
Ya kal ya bırak arasını bulamayız böyledir aşk
Karart gözünü gemileri şimdi yakman lazım
Bırak bu korkuları, akıl oyunlarını
Aşk bunlara hiç gelemez anlaman lazım
Bırak bu korkuları, akıl oyunlarını
Aşk bunlara hiç gelemez anlaman lazım
Ne sen nede ben, belki de bulamayız böyle bir aşk
Hayat bu tüm ihtimalleri göze alman lazım
Ya kal ya bırak arasını bulamayız böyledir aşk
Karart gözünü gemileri şimdi yakman lazım
Ne sen nede ben, belki de bulamayız böyle bir aşk
Hayat bu tüm ihtimalleri göze alman lazım
Ya kal ya bırak arasını bulamayız böyledir aşk
Karart gözünü gemileri şimdi yakman lazım
-
Yâr bana bakınca gözlerin
Yanıyor ya hep alev alev yüreğimde ateşin
Aşk sahibinde güzelmiş
Hani vurur geçer derler ya hep o kalandır bilesin
Sen ister kolla ister yolla çalınca kapın ayarsın işe
Hem ilk gibidir hem son demidir
Gözüm görüyor o sensin işte
İster kolla ister zorla değişmem seni kimselere
Bu tende bu yaz kalsın bir ömür
Kalbim de diyor o sensin işte
Yâr bana bakınca gözlerin
Yanıyor ya hep alev alev yüreğimde ateşin
Aşk sahibinde güzelmiş
Hani vurur geçer derler ya hep o kalandır bilesin
Sen ister kolla ister yolla çalınca kapın ayarsın işe
Hem ilk gibidir hem son demidir
Gözüm görüyor o sensin işte
İster kolla ister zorla değişmem seni kimselere
Bu tende bu yaz kalsın bir ömür
Kalbim de diyor o sensin işte
İster kolla ister yolla çalınca kapın ayarsın işe
Hem ilk gibidir hem son demidir
Gözüm görüyor o sensin işte
İster kolla ister zorla değişmem seni kimselere
Bu tende bu yaz kalsın bir ömür
Kalbim de diyor o sensin işte
Sen ister kolla ister yolla çalınca kapın ayarsın işe
Hem ilk gibidir hem son demidir
Gözüm görüyor o sensin işte
İster kolla ister zorla değişmem seni kimselere
Bu tende bu yaz kalsın bir ömür
Kalbim de diyor o sensin işte
-
Yâr kırıldı mı kolun kanadın gidişime
Çok mu üzüldün seni böyle terk edişime
Senden eser yok bu kalpte yerin yok
Bil ki hayır yok sana benden
Kıymete bindimse şimdi biraz sen düşün
Geç olmadı mı çark etmen
Senden eser yok bu kalpte yerin yok
Bil ki hayır yok sana benden
Kıymete bindimse şimdi biraz sen düşün
Geç olmadı mı çark etmen
Al aşkını selametle götür buralardan
Sen şansını ve beni kaybettin çoktan
Hiç üzülme layığını bulursun elbet
Ben olanları yerine kaydettim çoktan
Yâr kırıldı mı kolun kanadın gidişime
Çok mu üzüldün seni böyle terk edişime
Senden eser yok bu kalpte yerin yok
Bil ki hayır yok sana benden
Kıymete bindimse şimdi biraz sen düşün
Geç olmadı mı çark etmen
Senden eser yok bu kalpte yerin yok
Bil ki hayır yok sana benden
Kıymete bindimse şimdi biraz sen düşün
Geç olmadı mı çark etmen
Al aşkını selametle götür buralardan
Sen şansını ve beni kaybettin çoktan
Hiç üzülme layığını bulursun elbet
Ben olanları yerine kaydettim çoktan
Al aşkını selametle götür buralardan
Sen şansını ve beni kaybettin çoktan
Hiç üzülme layığını bulursun elbet
Ben olanları yerine kaydettim çoktan
-
Aşkımı tükettin en sonunda
Kalbim sustu bu vurgunda
Ne bi çare, ne bi yol, ne umut kaldı
Ne yöne sapsam çıkmaz sokak
Sende bi dön artık geriye bak
Masmavi göğümüz bulutlu kaldı
Aşkın o güzel ellerinde
Büyü bozuldu ikimizde
Sevmenin ne anlamı kaldı
Taştan soğuk duvarlar içinde
Zaten yüreğim dar içimde
Dağ gibi koca bir ayrılık kaldı
Geriye dönemem kimseleri sevemem
Kırık dökük kalplerde barınamıyor aşk
Yaraları sarıp sarıp sarıp, unutmalıyım
Ama senden başka yerde duramıyor aşk
Aşkımı tükettin en sonunda
Kalbim sustu bu vurgunda
Ne bi çare, ne bi yol, ne umut kaldı
Ne yöne sapsam çıkmaz sokak
Sende bi dön artık geriye bak
Masmavi göğümüz bulutlu kaldı
Aşkın o güzel ellerinde
Büyü bozuldu ikimizde
Sevmenin ne anlamı kaldı
Taştan soğuk duvarlar içinde
Zaten yüreğim dar içimde
Dağ gibi koca bir ayrılık kaldı
Geriye dönemem kimseleri sevemem
Kırık dökük kalplerde barınamıyor aşk
Yaraları sarıp sarıp sarıp, unutmalıyım
Ama senden başka yerde duramıyor aşk
Geriye dönemem kimseleri sevemem
Kırık dökük kalplerde barınamıyor aşk
Yaraları sarıp, sarıp, sarıp unutmalıyım
Ama senden başka yerde duramıyor aşk
Ama senden başka yerde duramıyor aşk
Ama senden başka yerde vuramıyor aşk
-
Aşkımı tükettin en sonunda
Kalbim sustu bu vurgunda
Ne bi çare, ne bi yol, ne umut kaldı
Ne yöne sapsam çıkmaz sokak
Sende bi dön artık geriye bak
Masmavi göğümüz bulutlu kaldı
Aşkın o güzel ellerinde
Büyü bozuldu ikimizde
Sevmenin ne anlamı kaldı
Taştan soğuk duvarlar içinde
Zaten yüreğim dar içimde
Dağ gibi koca bir ayrılık kaldı
Geriye dönemem kimseleri sevemem
Kırık dökük kalplerde barınamıyor aşk
Yaraları sarıp sarıp sarıp, unutmalıyım
Ama senden başka yerde duramıyor aşk
Aşkımı tükettin en sonunda
Kalbim sustu bu vurgunda
Ne bi çare, ne bi yol, ne umut kaldı
Ne yöne sapsam çıkmaz sokak
Sende bi dön artık geriye bak
Masmavi göğümüz bulutlu kaldı
Aşkın o güzel ellerinde
Büyü bozuldu ikimizde
Sevmenin ne anlamı kaldı
Taştan soğuk duvarlar içinde
Zaten yüreğim dar içimde
Dağ gibi koca bir ayrılık kaldı
Geriye dönemem kimseleri sevemem
Kırık dökük kalplerde barınamıyor aşk
Yaraları sarıp sarıp sarıp, unutmalıyım
Ama senden başka yerde duramıyor aşk
Geriye dönemem kimseleri sevemem
Kırık dökük kalplerde barınamıyor aşk
Yaraları sarıp, sarıp, sarıp unutmalıyım
Ama senden başka yerde duramıyor aşk
Ama senden başka yerde duramıyor aşk
Ama senden başka yerde vuramıyor aşk