Yonca Evcimik

Boşver Değişen sen değilsin Karanlıkta yürüyoruz Suç sende de değil ki Düşe kalka büyüyoruz *** Bitmesin küçük öyküleri Kağıt evlerin kırık camları Bırak bu gün böyle kalsın *** Boşver şimdi gitme Bu iç savaş bir gün biter Yoğun bakımda kalırız biraz Benim aşkım bize yeter *** Boşver şimdi gitme Bu iç savaş bir gün biter Yoğun bakımda kalırız biraz Benim aşkım bize yeter *** Değişen ben değildim Zaman kötü şimdilerde Suç sende de değil ki Aşkın sessiz harflerinde *** Bitmesin küçük öyküleri Kağıt evlerin kırık camları Bırak bu gün böyle kalsın *** Boşver şimdi gitme Bu iç savaş bir gün biter Yoğun bakımda kalırız biraz Benim aşkım bize yeter *** Boşver şimdi gitme Bu iç savaş bir gün biter Yoğun bakımda kalırız biraz Benim aşkım bize yeter *** Bitmesin küçük öyküleri Kağıt evlerin kırık camları Bırak bu gün böyle kalsın *** Boşver şimdi gitme Bu iç savaş bir gün biter Yoğun bakımda kalırız biraz Benim aşkım bize yeter *** Boşver şimdi gitme Bu iç savaş bir gün biter Yoğun bakımda kalırız biraz Benim aşkım bize yeter

Ayrilikname Elim kolum bağlı sensiz ne yaparım ben Ayrılık vurdu geçti üzerimden Ne bu yangın söner nede seni çıkarabilirim Bu deli söz geçmeyen yüreğimden Şimdi hangi dağ denize sığabilirim Yere çakıldım seni nasıl unutabilirim Susuz kalmış boynunu bükmüş dalımda Bu karakışta bir daha nasıl açabilirim Zaten bunlar senin ne kadar umurunda Öyle olsa çekip gider miydin Ya bende bu aşk bu sevda olmasa Sen acaba pul para eder miydin Zaten bunlar senin ne kadar umurunda Öyle olsa çekip gider miydin Ya bende bu aşk bu sevda olmasa Sen acaba pul para eder miydin Elim kolum bağlı sensiz ne yaparım ben Ayrılık vurdu geçti üzerimden Ne bu yangın söner nede seni çıkarabilirim Ah bu deli söz geçmeyen yüreğimden Şimdi hangi dağ denize sığabilirim Yere çakıldım seni nasıl unutabilirim Susuz kalmış boynunu bükmüş dalımda Bu karakışta bir daha nasıl açabilirim Zaten bunlar senin ne kadar umurunda Öyle olsa çekip gider miydin Ya bende bu aşk bu sevda olmasa Sen acaba pul para eder miydin Zaten bunlar senin ne kadar umurunda Öyle olsa çekip gider miydin Ya bende bu aşk bu sevda olmasa Sen acaba pul para eder miydin

Bize Ne Oldu Sen ilkbahar ilk açan güneşim Ben ilk aşk gibi teninde tazelendim İki fidan aynı suda büyümedi mi? Yaprağı kökü aynı toprağa yürümedi mi? Fırtınadan bihaber değildik üstelik İkimiz ayrı ayrı ölemezdik Ben olmadan bir gün bile yaşayamazdın Sen olmadan bir an bile nefes alamazdım Unutma çünkü ben hala unutmadım Bu sevda hiç bitmeyecekti Bize ne oldu, sararıp soldu bahçemde güller Senin gibi benim gibi sevmiyor eller Bize ne oldu, sararıp soldu bahçemde güller Senin gibi benim gibi sevmiyor eller İki fidan aynı suda büyümedi mi? Yaprağı kökü aynı toprağa yürümedi mi? Fırtınadan bihaber değildik üstelik İkimiz ayrı ayrı ölemezdik Ben olmadan bir gün bile yaşayamazdın Sen olmadan bir an bile nefes alamazdım Unutma çünkü ben hala unutmadım Bu sevda hiç bitmeyecekti Bize ne oldu, sararıp soldu bahçemde güller Senin gibi benim gibi sevmiyor eller Bize ne oldu, sararıp soldu bahçemde güller Senin gibi benim gibi sevmiyor eller Bize ne oldu, sararıp soldu bahçemde güller Senin gibi benim gibi sevmiyor eller

Bu Aşktan Gidiyorum Bittimi şikayetlerin, mutsuzluk hikayelerin Değmiyor artık sözlerin aah, bu aşktan gidiyorum Sığ yaşanırsa biter, sanma sırf sevmek yeter Yettiğim kadarıyla oldum ahh, bu aşktan gidiyorum Artık kendine sorarsın, bu hale nasıl geldik diye? Suçlu yine ben olurum bırakıp gittim diye Artık kendine sorarsın, bu hale nasıl geldik diye? Suçlu yine ben olurum bırakıp gittim diye Sevdiğimi öldüğümü anlamadın diye Bin defa ölemem ben senden gidiyorum Adam gibi seven kalbimi öyle çok kırdın ki sen Bir daha dönmem artık, bu aşktan gidiyorum Artık kendine sorarsın, bu hale nasıl geldik diye? Suçlu yine ben olurum bırakıp gittim diye Artık kendine sorarsın, bu hale nasıl geldik diye? Suçlu yine ben olurum bırakıp gittim diye Sevdiğimi öldüğümü anlamadın diye Bin defa ölemem ben senden gidiyorum Adam gibi seven kalbimi öyle çok kırdınki sen Bir daha dönmem artık, bu aşktan gidiyorum Bir daha dönmem artık, senden gidiyorum Bir daha dönmem artık, bu aşktan gidiyorum

Geç Olmadan Hiç Kıyamam sana ben düşmesin yüzüne, gölgesi hüzünlerin Sen değerlisin kimsenin, olmadığı kadar benim için Gel geç olmadan, kaybetmeden birbirimizi Yeniden yaşayalım bu aşkı eskisi gibi Gel geç olmadan, kaybetmeden birbirimizi Yeniden yaşayalım bu aşkı eskisi gibi Aşk ne gelse başıma Vazgeçmem senden sevemem ki yerine Ben buldum seni, aradığım ne varsa hepsi sensin Gel geç olmadan, kaybetmeden birbirimizi Yeniden yaşayalım bu aşkı eskisi gibi Gel geç olmadan, kaybetmeden birbirimizi Yeniden yaşayalım bu aşkı eskisi gibi Gel geç olmadan, kaybetmeden birbirimizi Yeniden yaşayalım bu aşkı eskisi gibi Gel geç olmadan, kaybetmeden birbirimizi Yeniden yaşayalım bu aşkı eskisi gibi

Haberim Yok ( Nü ) Ne ara uçup gittin yuvadan bu kadar erken Ne ara vazgeçtin benden Ne kadar görebildin karadan bu koca denizi Ne kadar yürek yaktın bir bilsen Yarım kalan bir aşk, iki yabancı Sonumuz böyle mi olacaktı Sen şimdi nerde ne halde eskitiyorsun ömrünü Yıllar düştü mü üstüne gençliğinin Yaşlar döktü mü büyülü gözlerin yokluğumda Ya da güldü mü hiç yüzün, haberim yok Beni sevdiği gibi elleri de sevdi mi elin Yüreğinde yeri var mı kimsenin Aklından hiç geçmedim mi bir an bile olsa Beni hiç özledin mi, haberim yok Yarım kalan bir aşk, iki yabancı Sonumuz böyle mi olacaktı Sen şimdi nerde ne halde eskitiyorsun ömrünü Yıllar düştü mü üstüne gençliğinin Yaşlar döktü mü büyülü gözlerin yokluğumda Ya da güldü mü hiç yüzün, haberim yok Beni sevdiği gibi elleri de sevdi mi elin Yüreğinde yeri var mı kimsenin Aklından hiç geçmedim mi bir an bile olsa Beni hiç özledin mi, haberim yok Beni hiç özledin mi, haberim yok Beni hiç özledin mi, haberim yok

Lazim Ne sen nede ben belki de bulamayız böyle bir aşk Hayat bu tüm ihtimalleri göze alman lazım Ya kal ya bırak arasını bulamayız böyledir aşk Karart gözünü gemileri şimdi yakman lazım Bende bi yürek var istesen de Susturamazsın aşk biterse Kalamam gitmem lazım Kartlarını açık oynaman gerek Saklanamazsın hiçbir yerde Bunu da bilmen lazım Bende bi yürek var istesen de Susturamazsın aşk biterse Kalamam gitmem lazım Kartlarını açık oynaman gerek Saklanamazsın hiçbir yerde Bunu da bilmen lazım Bırak bu korkuları, akıl oyunlarını Aşk bunlara hiç gelemez anlaman lazım Bırak bu korkuları, akıl oyunlarını Aşk bunlara hiç gelemez anlaman lazım Ne sen nede ben, belki de bulamayız böyle bir aşk Hayat bu tüm ihtimalleri göze alman lazım Ya kal ya bırak arasını bulamayız böyledir aşk Karart gözünü gemileri şimdi yakman lazım Ne sen nede ben, belki de bulamayız böyle bir aşk Hayat bu tüm ihtimalleri göze alman lazım Ya kal ya bırak arasını bulamayız böyledir aşk Karart gözünü gemileri şimdi yakman lazım Bırak bu korkuları, akıl oyunlarını Aşk bunlara hiç gelemez anlaman lazım Bırak bu korkuları, akıl oyunlarını Aşk bunlara hiç gelemez anlaman lazım Ne sen nede ben, belki de bulamayız böyle bir aşk Hayat bu tüm ihtimalleri göze alman lazım Ya kal ya bırak arasını bulamayız böyledir aşk Karart gözünü gemileri şimdi yakman lazım Ne sen nede ben, belki de bulamayız böyle bir aşk Hayat bu tüm ihtimalleri göze alman lazım Ya kal ya bırak arasını bulamayız böyledir aşk Karart gözünü gemileri şimdi yakman lazım

O Sensin Iste Yâr bana bakınca gözlerin Yanıyor ya hep alev alev yüreğimde ateşin Aşk sahibinde güzelmiş Hani vurur geçer derler ya hep o kalandır bilesin Sen ister kolla ister yolla çalınca kapın ayarsın işe Hem ilk gibidir hem son demidir Gözüm görüyor o sensin işte İster kolla ister zorla değişmem seni kimselere Bu tende bu yaz kalsın bir ömür Kalbim de diyor o sensin işte Yâr bana bakınca gözlerin Yanıyor ya hep alev alev yüreğimde ateşin Aşk sahibinde güzelmiş Hani vurur geçer derler ya hep o kalandır bilesin Sen ister kolla ister yolla çalınca kapın ayarsın işe Hem ilk gibidir hem son demidir Gözüm görüyor o sensin işte İster kolla ister zorla değişmem seni kimselere Bu tende bu yaz kalsın bir ömür Kalbim de diyor o sensin işte İster kolla ister yolla çalınca kapın ayarsın işe Hem ilk gibidir hem son demidir Gözüm görüyor o sensin işte İster kolla ister zorla değişmem seni kimselere Bu tende bu yaz kalsın bir ömür Kalbim de diyor o sensin işte Sen ister kolla ister yolla çalınca kapın ayarsın işe Hem ilk gibidir hem son demidir Gözüm görüyor o sensin işte İster kolla ister zorla değişmem seni kimselere Bu tende bu yaz kalsın bir ömür Kalbim de diyor o sensin işte

Sepet Havasi Yâr kırıldı mı kolun kanadın gidişime Çok mu üzüldün seni böyle terk edişime Senden eser yok bu kalpte yerin yok Bil ki hayır yok sana benden Kıymete bindimse şimdi biraz sen düşün Geç olmadı mı çark etmen Senden eser yok bu kalpte yerin yok Bil ki hayır yok sana benden Kıymete bindimse şimdi biraz sen düşün Geç olmadı mı çark etmen Al aşkını selametle götür buralardan Sen şansını ve beni kaybettin çoktan Hiç üzülme layığını bulursun elbet Ben olanları yerine kaydettim çoktan Yâr kırıldı mı kolun kanadın gidişime Çok mu üzüldün seni böyle terk edişime Senden eser yok bu kalpte yerin yok Bil ki hayır yok sana benden Kıymete bindimse şimdi biraz sen düşün Geç olmadı mı çark etmen Senden eser yok bu kalpte yerin yok Bil ki hayır yok sana benden Kıymete bindimse şimdi biraz sen düşün Geç olmadı mı çark etmen Al aşkını selametle götür buralardan Sen şansını ve beni kaybettin çoktan Hiç üzülme layığını bulursun elbet Ben olanları yerine kaydettim çoktan Al aşkını selametle götür buralardan Sen şansını ve beni kaybettin çoktan Hiç üzülme layığını bulursun elbet Ben olanları yerine kaydettim çoktan

Çıkmaz Sokak ( Club Version ) Aşkımı tükettin en sonunda Kalbim sustu bu vurgunda Ne bi çare, ne bi yol, ne umut kaldı Ne yöne sapsam çıkmaz sokak Sende bi dön artık geriye bak Masmavi göğümüz bulutlu kaldı Aşkın o güzel ellerinde Büyü bozuldu ikimizde Sevmenin ne anlamı kaldı Taştan soğuk duvarlar içinde Zaten yüreğim dar içimde Dağ gibi koca bir ayrılık kaldı Geriye dönemem kimseleri sevemem Kırık dökük kalplerde barınamıyor aşk Yaraları sarıp sarıp sarıp, unutmalıyım Ama senden başka yerde duramıyor aşk Aşkımı tükettin en sonunda Kalbim sustu bu vurgunda Ne bi çare, ne bi yol, ne umut kaldı Ne yöne sapsam çıkmaz sokak Sende bi dön artık geriye bak Masmavi göğümüz bulutlu kaldı Aşkın o güzel ellerinde Büyü bozuldu ikimizde Sevmenin ne anlamı kaldı Taştan soğuk duvarlar içinde Zaten yüreğim dar içimde Dağ gibi koca bir ayrılık kaldı Geriye dönemem kimseleri sevemem Kırık dökük kalplerde barınamıyor aşk Yaraları sarıp sarıp sarıp, unutmalıyım Ama senden başka yerde duramıyor aşk Geriye dönemem kimseleri sevemem Kırık dökük kalplerde barınamıyor aşk Yaraları sarıp, sarıp, sarıp unutmalıyım Ama senden başka yerde duramıyor aşk Ama senden başka yerde duramıyor aşk Ama senden başka yerde vuramıyor aşk