Bazı şeyler var anlatmak istemedim Bazı şeyler var susmakla yetindim Bırak kalsın dedim Böyle olsun istedim Görmemezlikten gelmeyi ben tercih ettim *** Bırak kalsın dedim Böyle olsun istedim Görmemezlikten gelmeyi ben tercih ettim *** Bazı şeyler var yıpratmak istemedim Bazı şeyler var sabırla göğüs gerdim *** Bırak kalsın dedim Böyle olsun istedim Anlamaman için bak kendimi feda ettim *** Ellere yalan söyledim hep attım kederimi içime Yangına körükle gitmem büktüm boynumu kaderime Ne derlerse desinler canım razıyım inan her şeye Senden ayrılmaya hiç cesaretim yok *** Ellere yalan söyledim hep attım kederimi içime Yangına körükle gitmem büktüm boynumu kaderime Ne derlerse desinler canım razıyım inan her şeye Senden ayrılmaya hiç cesaretim yok *** Senden ayrılmaya hiç cesaretim yok *** Bazı şeyler var anlatmak istemedim Bazı şeyler var susmakla yetindim Bırak kalsın dedim Böyle olsun istedim Anlamaman için bak kendimi feda ettim *** Ellere yalan söyledim hep attım kederimi içime Yangına körükle gitmem büktüm boynumu kaderime Ne derlerse desinler canım razıyım inan her şeye Senden ayrılmaya hiç cesaretim yok *** Ellere yalan söyledim hep attım kederimi içime Yangına körükle gitmem büktüm boynumu kaderime Ne derlerse desinler canım razıyım inan her şeye Senden ayrılmaya hiç cesaretim yok *** Senden ayrılmaya hiç cesaretim yok