Yonca Evcimik

Bir görsen sen kendini bir görsen Tam kendine has delisin bir bilsen Hayatla dalga geçersin Zora gelmeyi sevmezsin Her zaman keyiflisin kalemimsin *** Bir görsen sen kendini bir görsen Tam kendine has delisin bir bilsen Hayatla dalga geçersin Zora gelmeyi sevmezsin Her zaman keyiflisin kalemimsin *** Zevklerimiz uydu Burçlarımız tuttu İşte şimdi herkes hapı yuttu *** Seni gözüm tuttu Bence bu iş oldu Verdim gitti ben sana oyumu Sen *** Çok alemsin pek şekersin Bal akıyor her sözünden bir tanemsin Hayat dolu hep gözlerin Sensin benim favorim çok alemsin *** Çok alemsin pek şekersin Bal akıyor her sözünden bir tanemsin Hayat dolu hep gözlerin Sensin benim favorim çok alemsin *** Bir görsen sen kendini bir görsen Tam kendine has delisin bir bilsen Hayatla dalga geçersin Zora gelmeyi sevmezsin Her zaman keyiflisin kalemimsin *** Bir görsen sen kendini bir görsen Tam kendine has delisin bir bilsen Hayatla dalga geçersin Zora gelmeyi sevmezsin Her zaman keyiflisin kalemimsin *** Zevklerimiz uydu Burçlarımız tuttu İşte şimdi herkes hapı yuttu *** Seni gözüm tuttu Bence bu iş oldu Verdim gitti ben sana oyumu Sen *** Çok alemsin pek şekersin Bal akıyor her sözünden bir tanemsin Hayat dolu hep gözlerin Sensin benim favorim çok alemsin *** Çok alemsin pek şekersin Bal akıyor her sözünden bir tanemsin Hayat dolu hep gözlerin Sensin benim favorim çok alemsin