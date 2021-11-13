DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Yonca Evcimik
Yonca Evcimik

Yonca Evcimik

En Çok Dinlenen Yonca Evcimik Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sonbahar

Yonca Evcimik 04:01
02

Son Kalan Aşk

Yonca Evcimik 03:57
03

Nefes Almak İstiyorum

Yonca Evcimik 04:29
04

Kendine Gel (İrem Derici & Gökçe)

Yonca Evcimik 03:35
05

Cesaretim Yok

Yonca Evcimik 04:53

...

KAPAT
**
TÜMÜNÜ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x