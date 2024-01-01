Yonca Evcimik

-
Bittim! Aslında seni sevdiğim günden beri
Gittin! Ne denizin mavisi ne uykunun sahisi var
Dilimin tadı pişmanlık
***
Aşklar ekmek arası
Sen bu gönülden uzak olalı
Yaşamakla ölmek arası her şey
Seni kör olası
***
Aşklar ekmek arası
Sen bu gönülden uzak olalı
Yaşamakla ölmek arası her şey
Seni kör olası
***
Her şey ama her şey seninle doluymuş meğer
Her yer! Ne denizin mavisi ne uykunun sahisi var
Dilimin tadı pişmanlık
Aşklar ekmek arası
Sen bu gönülden uzak olalı
Yaşamakla ölmek arası her şey
Seni kör olası
***
Aşklar ekmek arası
Sen bu gönülden uzak olalı
Yaşamakla ölmek arası her şey
Seni kör olası
***
Aşklar ekmek arası
Sen bu gönülden uzak olalı
Yaşamakla ölmek arası her şey
Seni kör olası
***
Aşklar ekmek arası
Sen bu gönülden uzak olalı
Yaşamakla ölmek arası her şey
Seni kör olası
-
Bu şarkı seni üzmez
Sana bir şey hissettirmez
Sen nerden bileceksin ne hissettiğimi
Ne çektiğimi
Saçma sapan konulara takıldığımı
Abarttığımı düşüneceksin
Her zamanki gibi
***
Vazgeçtim
Yar olmaz senden
Vazgeçtim
Bir şey olmaz bizden
Vazgeçtim
Her şeyi yeniden
Anladım
Başkasın sen
***
Mahkumdun ya şimdi özgürsün (git)
Kim kimdir aslında yakında görürsün
Kıyaslarsın kendi içinde
Hiç kimse bilmese de
Al da git getirdiğin her ne varsa
Kalmasın senden sonra
Tamam artık, lütfen git
***
Vazgeçtim
Yar olmaz senden
Vazgeçtim
Bir şey olmaz bizden
Vazgeçtim
Her şeyi yeniden
Anladım
Başkasın sen
***
Vazgeçtim
Yar olmaz senden
Vazgeçtim
Bir şey olmaz bizden
Vazgeçtim
Her şeyi yeniden
Anladım
Başkasın sen
-
Kaçamazsın hiç bir yere, boşuna uğraşma
Kalamazsın tek başına, izin yok
Yalnızım diyen yalan söylüyor, duygu sömürüsü yapıyor
Belli ki adet edinmiş, ilgi bekliyor
***
Burası İstanbul çok ses var, yoruyor İstanbul
Burası İstanbul çok ses var, yoruyor İstanbul
Burası İstanbul çok ses var, yoruyor İstanbul
Burası İstanbul çok ses var, yoruyor İstanbul
***
Her sokakta hayat başka, racon bambaşka
Korkma başına bi'şey gelmez yeter ki dikkat çekme
Gündüz insanlar sokakta, çocuğu kucağında
Başka cinsler pazarlıkta 11'den sonra
***
Burası İstanbul çok ses var, yoruyor İstanbul
Burası İstanbul çok ses var, yoruyor İstanbul
Burası İstanbul çok ses var, yoruyor İstanbul
Burası İstanbul çok ses var, yoruyor İstanbul
***
Burası İstanbul çok ses var, yoruyor İstanbul
Burası İstanbul çok ses var, yoruyor İstanbul
-
Yanlış zamanda yanlış yerdeydik belki
Bu yüzden aşk ıskaladı ikimizi
Sen başka başka hayatlarda
Ben bambaşka yollarda
Nasıl bulabilirdik birbirimizi?
Aynı limanda ayrı yolcuyduk belki
Bu yüzden yollarımız kesişmedi
Sen başka başka iklimlerde
Ben buz kestim ellerde
Nasıl ısıtabilirdik bu yüreği
***
Hayat işte!
Hiç adil değil ki
Hiç sormuyor
"Nerde bu kalbin öteki eşi?"
***
Hayat işte!
Hiç adil değil ki
Hiç sormuyor
"Nerde bu kalbin öteki eşi?"
***
Yanlış zamanda yanlış yerdeydik belki
Bu yüzden aşk ıskaladı ikimizi
Sen başka başka hayatlarda
Ben bambaşka yollarda
Nasıl bulabilirdik birbirimizi?
Aynı limanda ayrı yolcuyduk belki
Bu yüzden yollarımız kesişmedi
Sen başka başka iklimlеrde
Ben buz kestim еllerde
Nasıl ısıtabilirdik bu yüreği?
***
Hayat işte!
Hiç adil değil ki
Hiç sormuyor
"Nerde bu kalbin öteki eşi?"
***
Hayat işte!
Hiç adil değil ki
Hiç sormuyor
"Nerde bu kalbin öteki eşi?"
***
Hayat işte!
Hiç adil değil ki
Hiç sormuyor
"Nerde bu kalbin öteki eşi?"
***
Hayat işte!
Hiç adil değil ki
Hiç sormuyor
"Nerde bu kalbin öteki eşi?"
-
Kadınım diyorsan o senindir zaten
Paylaşamazsın kimseyle ne geniş adamsın!
Yollar ayrıldıysa karışamazsın
Sana ne kimleri öptüyse seviştiyse?
***
Öyle pop şarkılarındaki gibi anlatılmaz
Anamazsın onu başkalarıyla
Ya senindir ya da değil
Öyle pop şarkılarındaki gibi anlatılmaz
Sana ne senden sonrasından?
Aşkından yatağından
Mutlu olmadıysa niye beklesin?
Zaten mutluysa bu kadın niye terk etsin?
Kendine sor bence niye terk etti?
Yan yanayken ah be canım aklın nerdeydi?
***
Öyle pop şarkılarındaki gibi anlatılmaz
Anamazsın onu başkalarıyla
Ya senindir ya da değil
Öyle pop şarkılarındaki gibi anlatılmaz
Sana ne senden sonrasından?
Aşkından yatağından
-
Düşününce ben de suçluydum senin kadar
Az koparmadım bir kaşık suda fırtınalar
Ama bilirsin içimde hiç kötü niyet yoktur
Kaybetmek korkusu insana her şeyi yapar
***
Gel hırsın esiri olmayalım
Gel onların yüzünü kara çıkaralım
Biz bu aşkı yaşatalım
***
Gel hırsın esiri olmayalım
Gel onların yüzünü kara çıkaralım
Biz bu aşkı yaşatalım
***
Kolay canım yeter ki sen gönülden iste
Kolay engel kalmaz bu aşkın şiddetiyle
***
Kolay canım yeter ki sen gönülden iste
Kolay engel kalmaz bu aşkın şiddetiyle
***
Düşününce ben de suçluydum senin kadar
Az koparmadım bir kaşık suda fırtınalar
Ama bilirsin içimde hiç kötü niyet yoktur
Kaybetmek korkusu insana her şeyi yapar
***
Gel hırsın esiri olmayalım
Gel onların yüzünü kara çıkaralım
Biz bu aşkı yaşatalım
***
Gel hırsın esiri olmayalım
Gel onların yüzünü kara çıkaralım
Biz bu aşkı yaşatalım
***
Kolay canım yeter ki sen gönülden iste
Kolay engel kalmaz bu aşkın şiddetiyle
Kolay canım yeter ki sen gönülden iste
Kolay engel kalmaz bu aşkın şiddetiyle
Gel hırsın esiri olmayalım
Gel onların yüzünü kara çıkaralım
Biz bu aşkı yaşatalım
Gel hırsın esiri olmayalım
Gel onların yüzünü kara çıkaralım
Biz bu aşkı yaşatalım
-
Başımın üzerine büyü yapıyolar
Ne gözüm açılıyor ne de içim açık
Ona göre olacağımı biliyolar
Gide gele hevesi kaçık
***
Klasik müzik olur ya da popüler
Alırım acılarımı demem ona yazık
Beni üzene bile tahammül ederim
Ama bu kez ayarı kaçık
***
Sana ne geri kalanımdan kalanımdan
Çıkıver huzur alanımdan alanımdan
Acıma ona hiç hesap sor bir hesap sor
Yüreği seni yazanından yazanından
***
Ooh sana ne sana ne sana ne
Sana sana
Ooh sana ne sana ne sana ne
Sana sana
Ooh sana ne (sana ne sana ne) sana ne (sana ne sana ne) sana ne (sana ne sana ne)
Sana sana
Ooh sana ne (sana ne sana ne) sana ne (sana ne sana ne) sana ne (sana ne sana ne)
***
Sana ne sana ne
Sana ne sana ne
Sana ne sana ne
***
Başımın üzerine büyü yapıyolar
Ne gözüm açılıyor ne de içim açık
Ona göre olacağımı biliyolar
Gide gele hevesi kaçık
***
Klasik müzik olur ya da popüler
Alırım acılarımı demem ona yazık
Beni üzene bile tahammül ederim
Ama bu kez ayarı kaçık
***
Sana ne geri kalanımdan kalanımdan
Çıkıver huzur alanımdan alanımdan
Acıma ona hiç hesap sor bir hesap sor
Yüreği seni yazanından yazanından
***
Sana ne geri kalanımdan kalanımdan kalanımdan (Sana ne sana ne sana ne)
(Sana sana) Çıkıver huzur alanımdan alanımdan alanımdan (Sana ne sana ne sana ne)
(Sana sana) Acıma ona hiç hesap sor bir hesap sor bir hesap sor (Sana ne sana ne sana ne)
(Sana sana) Yüreği seni yazanından yazanından yazanından (Sana ne sana ne sana ne)
***
Ooh oh oh sana ne sana ne
Ooh sana ne sana ne
Ooh oh oh sana ne sana ne
Ooh
-
Topla gel her şeyi
Yık gururdan o gereksiz engeli
Yoksa bir yaz daha mı boşa geçti?
Yok hayır, böyle bitmemeli
***
Korkma yemez seni
Aşk bu kendine getirir herkesi
Yoksa bir yıl daha mı boşa geçti?
Yok hayır, böyle bitmemeli
***
Bakışlarınla besliyorum ben bu kalbi
Öpüşlerinle titriyorum yalan yok harbi
Yelken açtım denizine senin bir kere
Dönüş yok artık ben durmam yolum belli
***
Bakışlarınla besliyorum ben bu kalbi
Öpüşlerinle titriyorum yalan yok harbi
Yelken açtım denizine senin bir kere
Dönüş yok artık ben durmam yolum belli
***
Topla gel her şeyi
Yık gururdan o gereksiz engeli
Yoksa bir yaz daha mı boşa geçti?
Yok hayır, böyle bitmemeli
***
Korkma yemez seni
Aşk bu kendine getirir herkesi
Yoksa bir yıl daha mı boşa geçti?
Yok hayır, böyle bitmemeli
***
Bakışlarınla besliyorum ben bu kalbi
Öpüşlerinle titriyorum yalan yok harbi
Yelken açtım denizine senin bir kere
Dönüş yok artık ben durmam yolum belli
***
Bakışlarınla besliyorum ben bu kalbi
Öpüşlerinle titriyorum yalan yok harbi
Yelken açtım denizine senin bir kere
Dönüş yok artık ben durmam yolum belli
***
Bakışlarınla besliyorum ben bu kalbi
Öpüşlerinle titriyorum yalan yok harbi
Yelken açtım denizine senin bir kere
Dönüş yok artık ben durmam yolum belli
-
Yalanı dolanı geç
Git kendi yolunu seç
Söylemiştim sana, yürümez bu aşk
Üç ay sürer, maksimum beş
***
Seni hayatımın neresine koyacağımı bilemedim
Düşündüm olmadı, taşındım olmadı, sevemedim
***
Ben olsaydım senin yerinde
Hiç kafama takmazdım
Zaten aşk meşk kalmadı diye
Gezer, güler, oynardım
***
Aman aman aman, zaman kötü şu zaman
İllallah dedim ya en sonunda ben aşktan
Sen iyisin amma zaman kötü şu zaman
Zaman kötü şu zaman, zaman kötü şu zaman
***
Aman aman aman, zaman kötü şu zaman
İllallah dedim ya en sonunda ben aşktan
Sen değilsin amma zaman kötü şu zaman
Zaman kötü şu zaman, zaman kötü şu zaman
***
Yalanı dolanı geç
Git kendi yolunu seç
Söylemiştim sana, yürümez bu aşk
Üç ay sürer, maksimum beş
***
Seni hayatımın neresine koyacağımı bilemedim
Düşündüm olmadı, taşındım olmadı, sevemedim
***
Ben olsaydım senin yerinde
Hiç kafama takmazdım
Zaten aşk meşk kalmadı diye
Gezer, güler, oynardım
***
Aman aman aman, zaman kötü şu zaman
İllallah dedim ya en sonunda ben aşktan
Sen iyisin amma zaman kötü şu zaman
Zaman kötü şu zaman, zaman kötü şu zaman
***
Aman aman aman, zaman kötü şu zaman
İllallah dedim ya en sonunda ben aşktan
Sen değilsin amma zaman kötü şu zaman
Zaman kötü şu zaman, zaman kötü şu zaman
-
Yaşayamaz oldum bu kentte
Herkesin siniri tepesinde
Huzur yok çözüm yok
Yok işte yok
***
Nasıl pişmanım şimdi bir bilsen
Gitmek varken bu şehirden
Olmadı olamadı sebebi çok
***
Gidebilsem buralardan
Gidebilsem çok mu zor
Düzelmez ki hiç kimse
Depremden önce
***
Gidebilsem buralardan
Gidebilsem çok mu zor
Düzelmez ki hiç kimse
Depremden önce
***
Yaşayamaz oldum bu kentte
Herkesin siniri tepesinde
Huzur yok çözüm yok
Yok işte yok
***
Nasıl pişmanım şimdi bir bilsen
Gitmek varken bu şehirden
Olmadı olamadı sebebi çok
***
Gidebilsem buralardan
Gidebilsem çok mu zor
Düzelmez ki hiç kimse
Depremden önce
**
Gidebilsem buralardan
Gidebilsem çok mu zor
Düzelmez ki hiç kimse
Depremden önce
***
Gidebilsem buralardan
Gidebilsem çok mu zor
Düzelmez ki hiç kimse
Depremden önce
***
Gidebilsem buralardan
Gidebilsem çok mu zor
Düzelmez ki hiç kimse
Depremden önce