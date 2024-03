Yonca Evcimik

Bittim! Aslında seni sevdiğim günden beri Gittin! Ne denizin mavisi ne uykunun sahisi var Dilimin tadı pişmanlık *** Aşklar ekmek arası Sen bu gönülden uzak olalı Yaşamakla ölmek arası her şey Seni kör olası *** Aşklar ekmek arası Sen bu gönülden uzak olalı Yaşamakla ölmek arası her şey Seni kör olası *** Her şey ama her şey seninle doluymuş meğer Her yer! Ne denizin mavisi ne uykunun sahisi var Dilimin tadı pişmanlık Aşklar ekmek arası Sen bu gönülden uzak olalı Yaşamakla ölmek arası her şey Seni kör olası *** Aşklar ekmek arası Sen bu gönülden uzak olalı Yaşamakla ölmek arası her şey Seni kör olası *** Aşklar ekmek arası Sen bu gönülden uzak olalı Yaşamakla ölmek arası her şey Seni kör olası *** Aşklar ekmek arası Sen bu gönülden uzak olalı Yaşamakla ölmek arası her şey Seni kör olası