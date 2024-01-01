Gözümle Gördüm Şarkı Sözleri
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Yonca Evcimik
Gözümle Gördüm
Tüm Şarkıları
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Ne kadar güvenmek istiyorum sana
Sevilmek okşanmak istiyorum kollarında
Korkumdan dizlerim titriyorsa eğer
Sen sen ol sakın bana kızma
***
Ben nelere şahit oldum bir bilsen
İnanmazsın anlatsam da
Zaaflarımdan bir yırtabilsem
Giriversem koynuna
***
Ben nelere şahit oldum bir bilsen
İnanmazsın anlatsam da
Zaaflarımdan bir yırtabilsem
Giriversem koynuna
***
Ayıplama, suçlama beni ayıplama
Ayıplama, suçlama beni ayıplama
***
Gördüm en büyük aşkları gördüm
Gözümle gördüm bitişlerini gördüm
Gördüm aşk tüten evlerin bir gecede
Sönüşünü gördüm gözümle gördüm
***
Gördüm en büyük aşkları gördüm
Gözümle gördüm bitişlerini gördüm
Gördüm aşk tüten еvlerin bir gecedе
Sönüşünü gördüm gözümle gördüm
***
Ne kadar güvenmek istiyorum sana
Sevilmek okşanmak istiyorum kollarında
Korkumdan dizlerim titriyorsa eğer
Sen sen ol sakın bana kızma
***
Ben nelere şahit oldum bir bilsen
İnanmazsın anlatsam da
Zaaflarımdan bir yırtabilsem
Giriversem koynuna
***
Ayıplama suçlama beni ayıplama
Ayıplama suçlama beni ayıplama
***
Gördüm en büyük aşkları gördüm
Gözümle gördüm bitişlerini gördüm
Gördüm aşk tüten evlerin bir gecede
Sönüşünü gördüm gözümle gördüm
***
Gördüm en büyük aşkları gördüm
Gözümle gördüm bitişlerini gördüm
Gördüm aşk tüten evlerin bir gecede
Sönüşünü gördüm gözümle gördüm
***
Gördüm en büyük aşkları gördüm
Gözümle gördüm bitişlerini gördüm
Gördüm aşk tüten evlerin bir gecede
Sönüşünü gördüm gözümle gördüm
***
Gördüm en büyük aşkları gördüm
Gözümle gördüm bitişlerini gördüm
Gördüm aşk tüten evlerin bir gecede
Sönüşünü gördüm gözümle gördüm