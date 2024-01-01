Yonca Evcimik

Ne kadar güvenmek istiyorum sana Sevilmek okşanmak istiyorum kollarında Korkumdan dizlerim titriyorsa eğer Sen sen ol sakın bana kızma *** Ben nelere şahit oldum bir bilsen İnanmazsın anlatsam da Zaaflarımdan bir yırtabilsem Giriversem koynuna *** Ben nelere şahit oldum bir bilsen İnanmazsın anlatsam da Zaaflarımdan bir yırtabilsem Giriversem koynuna *** Ayıplama, suçlama beni ayıplama Ayıplama, suçlama beni ayıplama *** Gördüm en büyük aşkları gördüm Gözümle gördüm bitişlerini gördüm Gördüm aşk tüten evlerin bir gecede Sönüşünü gördüm gözümle gördüm *** Gördüm en büyük aşkları gördüm Gözümle gördüm bitişlerini gördüm Gördüm aşk tüten еvlerin bir gecedе Sönüşünü gördüm gözümle gördüm *** Ne kadar güvenmek istiyorum sana Sevilmek okşanmak istiyorum kollarında Korkumdan dizlerim titriyorsa eğer Sen sen ol sakın bana kızma *** Ben nelere şahit oldum bir bilsen İnanmazsın anlatsam da Zaaflarımdan bir yırtabilsem Giriversem koynuna *** Ayıplama suçlama beni ayıplama Ayıplama suçlama beni ayıplama *** Gördüm en büyük aşkları gördüm Gözümle gördüm bitişlerini gördüm Gördüm aşk tüten evlerin bir gecede Sönüşünü gördüm gözümle gördüm *** Gördüm en büyük aşkları gördüm Gözümle gördüm bitişlerini gördüm Gördüm aşk tüten evlerin bir gecede Sönüşünü gördüm gözümle gördüm *** Gördüm en büyük aşkları gördüm Gözümle gördüm bitişlerini gördüm Gördüm aşk tüten evlerin bir gecede Sönüşünü gördüm gözümle gördüm *** Gördüm en büyük aşkları gördüm Gözümle gördüm bitişlerini gördüm Gördüm aşk tüten evlerin bir gecede Sönüşünü gördüm gözümle gördüm