Yonca Evcimik

Aldandım canım yandı acıttım Aldattım pişman oldum dağıttım Bin tövbe bin yemin bozdum yine Ah aşka doydum doydum acıktım Aşk lazım, aşk lazım, aşk *** Gün oldu ölesiye seviştim Gün oldu kıyasıya dövüştüm Gün geldi küstüm bütün dünyaya Bin defa kalktım bin defa düştüm *** Günaha davet ettim gelmeyen olmadı Sevda suçlusuyum cezam dolmadı Yürüdüm yalnız yürüdüm kalabalık yollarda Acıdan öldüm kalbim hala soğumadı *** Aşk ey aşk götür beni Tut yoldan çıkar beni Aşk ey aşk götür beni Ben seni sevdim seni *** Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk *** Aşk ey aşk götür beni Tut yoldan çıkar beni Aşk ey aşk götür beni Ben seni sevdim seni *** Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk *** Nasıl yani