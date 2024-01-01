Günaha Davet Şarkı Sözleri
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Yonca Evcimik
Günaha Davet
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Aldandım canım yandı acıttım
Aldattım pişman oldum dağıttım
Bin tövbe bin yemin bozdum yine
Ah aşka doydum doydum acıktım
Aşk lazım, aşk lazım, aşk
***
Gün oldu ölesiye seviştim
Gün oldu kıyasıya dövüştüm
Gün geldi küstüm bütün dünyaya
Bin defa kalktım bin defa düştüm
***
Günaha davet ettim gelmeyen olmadı
Sevda suçlusuyum cezam dolmadı
Yürüdüm yalnız yürüdüm kalabalık yollarda
Acıdan öldüm kalbim hala soğumadı
***
Aşk ey aşk götür beni
Tut yoldan çıkar beni
Aşk ey aşk götür beni
Ben seni sevdim seni
***
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
***
Aşk ey aşk götür beni
Tut yoldan çıkar beni
Aşk ey aşk götür beni
Ben seni sevdim seni
***
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
***
Nasıl yani