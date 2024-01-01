Haberin Olsun Şarkı Sözleri
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Yonca Evcimik
Haberin Olsun
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Haberin olsun, çok yalnızım
Çok, çok yalnızım sedasızım (ah)
Büyü bozuldu, her şey yalan
Çok, çok dargınım insanlara
***
Gel, gel ki gör
Sessiz kaldım böyle aşkınla
İnan kolay değil
Kalbim yalnızlık telaşında
***
Bir duyabilsen bir yol bulabilsen
Neler gördüm, neler yokluğunda
***
Her yer dört duvar
Sen yıkıp döksen de dünya böyle
Bizden geçti yâr
Hani yol görünürde gitmezsin öyle
***
Her yer dört duvar
Sen yıkıp döksen de dünya böyle
Bizden geçti yâr
Hani yol görünürde gitmezsin öyle
***
Haberin olsun, çok yalnızım
Çok, çok yalnızım sedasızım ah
Büyü bozuldu, her şey yalan
Çok, çok dargınım insanlara
***
Gel, gel ki gör
Sessiz kaldım böyle aşkınla
İnan kolay değil
Kalbim yalnızlık telaşında
***
Bir duyabilsen bir yol bulabilsen
Neler gördüm, neler yokluğunda
***
Her yer dört duvar
Sen yıkıp döksen de dünya böyle
Bizden geçti yâr
Hani yol görünürde gitmezsin öyle
***
Her yer dört duvar
Sen yıkıp döksen de dünya böyle
Bizden geçti yâr
Hani yol görünürde gitmezsin öyle
***
Her yer dört duvar
Sen yıkıp döksen de dünya böyle
Bizden geçti yâr
Hani yol görünürde gitmezsin öyle
***
Her yer dört duvar
Sen yıkıp döksen de dünya böyle
Bizden geçti yâr
Hani yol görünürde gitmezsin öyle