Yonca Evcimik

Haberin olsun, çok yalnızım Çok, çok yalnızım sedasızım (ah) Büyü bozuldu, her şey yalan Çok, çok dargınım insanlara *** Gel, gel ki gör Sessiz kaldım böyle aşkınla İnan kolay değil Kalbim yalnızlık telaşında *** Bir duyabilsen bir yol bulabilsen Neler gördüm, neler yokluğunda *** Her yer dört duvar Sen yıkıp döksen de dünya böyle Bizden geçti yâr Hani yol görünürde gitmezsin öyle *** Her yer dört duvar Sen yıkıp döksen de dünya böyle Bizden geçti yâr Hani yol görünürde gitmezsin öyle *** Haberin olsun, çok yalnızım Çok, çok yalnızım sedasızım ah Büyü bozuldu, her şey yalan Çok, çok dargınım insanlara *** Gel, gel ki gör Sessiz kaldım böyle aşkınla İnan kolay değil Kalbim yalnızlık telaşında *** Bir duyabilsen bir yol bulabilsen Neler gördüm, neler yokluğunda *** Her yer dört duvar Sen yıkıp döksen de dünya böyle Bizden geçti yâr Hani yol görünürde gitmezsin öyle *** Her yer dört duvar Sen yıkıp döksen de dünya böyle Bizden geçti yâr Hani yol görünürde gitmezsin öyle *** Her yer dört duvar Sen yıkıp döksen de dünya böyle Bizden geçti yâr Hani yol görünürde gitmezsin öyle *** Her yer dört duvar Sen yıkıp döksen de dünya böyle Bizden geçti yâr Hani yol görünürde gitmezsin öyle