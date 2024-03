Yonca Evcimik

Halt Ettim Gördün mü olanları şimdi? Ne vardı karşıma çıkacak? Avanak yüreğim, avanak *** Güldün mü hâllerime şimdi? Ne vardı elimi tutacak? Yanacak yüreğim, yanacak *** Ben sarsağım, ah, kapılırım Ben zaten her an dağılırım Hiç gülmez yüzüm, sıkılırım Sen bakmazsın, ben bayılırım *** Ben gene bir halt ettim, yâr Sana sormadan seni sevdim Ben gene bir halt ettim, yâr Sana sormadan seni sevdim *** Ben gene bir halt ettim, yâr Sana sormadan seni sevdim Ben gene bir halt ettim, yâr Sana sormadan seni sevdim *** Ah, vah başım, vah *** Gördün mü gözlerimi şimdi? Ne vardı yüzüme bakacak? Duracak yüreğim, duracak *** Sevdin mi hâllerimi şimdi? Ne vardı elimi tutacak Susacak yüreğim, susacak *** Ben sarsağım, ah, kapılırım Ben zaten her an dağılırım Hiç gülmez yüzüm, sıkılırım Sen bakmazsın, ben bayılırım *** Ben gene bir halt ettim, yâr Sana sormadan seni sevdim Ben gene bir halt ettim, yâr Sana sormadan seni sevdim *** Ben gene bir halt ettim, yâr Sana sormadan seni sevdim Ben gene bir halt ettim, yâr Sana sormadan seni sevdim *** Ah, vah başım, vah *** Ben gene bir halt ettim, yâr Sana sormadan seni sevdim Ben gene bir halt ettim, yâr Sana sormadan seni sevdim *** Ben gene bir halt ettim, yâr Sana sormadan seni sevdim Ben gene bir halt ettim, yâr Sana sormadan seni sevdim *** Ben gene bir halt ettim Ben gene bir halt ettim Ben gene bir halt ettim Ben gene bir halt ettim *** Ah, vah başım, vah Ben gene bir halt ettim

Doğan Bir Pişman Doğan bir pişman, doğmayan iki Doğuştan felekle düşman olmuşum sanki Herkeste bir kalp, aşka susamış Sevenler bir pişman ise, sevmeyen iki *** Bu ne aşktır ya rabbim öldürdü beni, öldürdü beni Ne kendisi güldü, ne de güldürdü beni, güldürdü beni Dertlerim dermansızdır, yaram çok derin, yaram çok derin Ermişim zirvesine ben, bitmez kederim Çaresizim, cilvesi bu bana kaderin, bana kaderin *** İçen bir pişman, içmeyen iki Hepimiz doğuştan dertle sarhoşuz sanki Sarhoştan beter sevenin hali Her kadehte bir Mecnun'um, Kerem'im sanki *** Bu ne aşktır ya rabbim öldürdü beni, öldürdü beni Ne kendisi güldü, ne de güldürdü beni, güldürdü beni Dertlerim dermansızdır, yaram çok derin, yaram çok derin Ermişim zirvesine ben, bitmez kederim Çaresizim, cilvesi bu bana kaderin of, bana kaderin of

Yarabbim Yarabbim sen büyüksün Yarabbim sen gönülsün Durdur geçen zamanı kulların gülsün *** Bütün saatler dursun Dert rüzgarları sussun Aşk güneşi bahtıma gülerek doğsun *** Şimdi aşk zamanıdır Aşk ömrün baharıdır Bırak sarhoş olalım Meyler aşk şarabıdır *** Şimdi aşk zamanıdır Aşk ömrün baharıdır Bırak sarhoş olalım İçtiğim aşk şarabıdır *** Mevsim bahar olunca Aşk gönle dolunca Sevenler kavuşunca Yaşamak ne güzel *** Mevsim bahar olunca Aşk gönle dolunca Sevenler kavuşunca Yaşamak ne güzel Yaşamak ne güzel *** Senden uzak yaşamak İnan yaşamak değil Aşkı anlatan hiçbir söz tamam değil *** Bazı duygular var ki Kelimelere sığmaz Sevenler anlar ancak sevmeyen değil *** Şimdi aşk zamanıdır Aşk ömrün baharıdır Bırak sarhoş olalım Meyler aşk şarabıdır *** Şimdi aşk zamanıdır Aşk ömrün baharıdır Bırak sarhoş olalım İçtiğim aşk şarabıdır *** Mevsim bahar olunca Aşk gönüle dolunca Sevenler kavuşunca Yaşamak ne güzel *** Mevsim bahar olunca Aşk gönüle dolunca Sevenler kavuşunca Yaşamak ne güzel Yaşamak ne güzel

Acı Gözyaşlarım Acı gözyaşlarımı silecek sevgilim yok Benim bu dertlerimi ah Bilecek sevgilim yok Benim bu dertlerimi ah Bilecek sevgilim yok *** Ömür boyu çekerim yar uğruna cefayı Ömür boyu çekerim yar uğruna cefayı Bu çektiğim cefayı bilecek sevgilim yok Benim bu dertlerimi bilecek sevgilim yok Bir gün olsun bahtıma gülecek sevgilim yok *** Beklerim yollarını gelecek gelecek sevgilim yok Açmışım kollarımı saracak sevgilim yok Bir gün olsun yüzüme gülecek sevgilim yok *** Ömür boyu çekerim yar uğruna cefayı Ömür boyu çekerim yar uğruna cefayı Bu çektiğim cefayı bilecek sevgilim yok... Bir gün olsun bahtıma gülecek sevgilim yok Benim bu dertlerimi sarılacak sevgilim yok

Aşk Değil Aşk değil aşk değil Beni böyle kahreden senin cefan Aşk değil of Ey sevgilim ettiğin Bir değil bin değil az değil *** Aşkın yolu diye beni Uçuruma itiyorsun Ölmek bir şey değil ama Beni sensiz ediyorsun Beni senden ediyorsun *** Sen aşkımla bende doğan Benden daha büyük bir çilesin Arıyorum sen bul beni Ben nerdeyim şimdi sen nerdesin Bahtının gölgesine sığınıp ta kalmışım Bir dilenci misali el açıp yalvarmışım *** Of of of of of of of aman of of of Sen aşkımla bende doğan Benden daha büyük bir çilesin *** Arıyorum şimdi beni Ben nerdeyim şimdi sen nerdesin Bahtının gölgesine sığınıp ta kalmışım Bir dilenci misali el açıp yalvarmışım

Bir Görüşte Aşık Oldum Bir görüşte aşık oldum sana delice Bekliyorum gelmiyorsun bana bir gece Istırabım diner benim geldiğin gece Ağlıyorum, gülmüyorum inan her gece Ağlıyorum, gülmüyorum inan her gece *** Acı çektirmek mi bana maksadın zalim? Senden başka yoktur benim tutacak dalım Gel elinle öldür beni, çektirme yeter Her gün zulmünden perişan olmadan hâlim Her gün zulmünden perişan olmadan hâlim

Felekle Sohbet Çağırsam feleği gelse karşıma Dur derim burada dokunma bize Yıllardır aranan huzuru bulduk Bir şaka yapıp da eğlenme bizle Yıllardır aranan huzuru bulduk Bir şaka yapıp da eğlenme bizle *** Senden istediğim ne bir lokma ekmek Seninki ekmek değil dert yedirmek Genç yaşta mezara diri gömdürmek Şu gençlik gitmeden dokunma bize dokunma bize *** Ben seni ezelden kötü tanırdım Gelene geçene çatar sanırdım Anamdan doğalı sana bağırdım Bir mola ver artık eğlenme bizle Bir mola ver artık eğlenme bizle *** Hayatı kavgayla bana anlattın En dertsiz anımda dertler yarattın Her kavgada beni kahraman yaptın İnsaf artık felek dokunma bize Her kavgada beni kahraman yaptın İnsaf artık felek dokunma bize *** Her işi zorlukla bize gördürdün Kim bilir ne canlar yakıp öldürdün Kırk yılda nasılsa biraz güldürdün Şu gençlik gitmeden dokunma bize eğlenme bizle *** Ben seni ezelden kötü tanırdım Gelene geçene çatar sanırdım Anamdan doğalı sana bağırdım Bir mola ver artık eğlenme bizle Şu gençlik gitmeden dokunma bize

Vaktinde Gel Sevgilim Ne aşkıma inanır Ne çağrıma uyarsın Vaktinde gel sevgilim Geç kalmış olmayasın Ne aşkıma inanır Ne çağrıma uyarsın Vaktinde gel sevgilim Geç kalmış olmayasın Kara haber tez gelir Sen de bir gün duyarsın Vaktinde gel sevgilim Geç kalmış olmayasın Kara haber tez gelir Sen de bir gün duyarsın Vaktinde gel sevgilim Geç kalmış olmayasın Kim yenmiş ki dünyada Ben yeneyim kaderi Seviyor, bekliyorum Seni yıllardan beri Kim yenmiş ki dünyada Ben yeneyim kaderi Seviyor, bekliyorum Seni yıllardan beri Aşk mevsimi gidince Bir daha dönmez geri Vaktinde gel sevgilim Geç kalmış olmayasın Aşk mevsimi gidince Bir daha dönmez geri Vaktinde gel sevgilim Geç kalmış olmayasın

Çilekeş Bırak dedim, bırak felek Sevenlerin yakasını Duymadın mı bunca yıldır Aşkımızın duasını *** Sen mi dedin sevgiliye Böyle zalim olmasını Nasıl taktın boynumuza Bu felaket halkasını *** Her gönlün bir köşesinde Yaralanmış bir yer vardır Benim gibi çilekeşin Yaşaması ıstıraptır *** Nice ümitlerle bakarken yarına Şimdi biz de düştük kader tuzağına Bize mutluluğu vadeden ümitler Şimdi terk ettiler bizi birer birer *** Ağla ömrüm, ağla gözüm Ne kadere, ne sana geçmedi sözüm Ben çekemem bunca kahrı gönlüm *** Ben sabahsız gecelerin Kucağında bir çilekeş Sen ümitler ülkesinin Karanlığında bir güneş *** Artık güneş doğsa, doğmasa ne olur Artık kader gülse, gülmese ne olur Ben şimdi bir aşkın ümit kurbanıyım Gönül parça parça yaşamak zor olur *** Ağla ömrüm, ağla gözüm Ne kadere, ne sana geçmedi sözüm Ben çekemem bunca kahrı gönlüm