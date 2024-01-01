Yonca Evcimik

-
Gördün mü olanları şimdi?
Ne vardı karşıma çıkacak?
Avanak yüreğim, avanak
***
Güldün mü hâllerime şimdi?
Ne vardı elimi tutacak?
Yanacak yüreğim, yanacak
***
Ben sarsağım, ah, kapılırım
Ben zaten her an dağılırım
Hiç gülmez yüzüm, sıkılırım
Sen bakmazsın, ben bayılırım
***
Ben gene bir halt ettim, yâr
Sana sormadan seni sevdim
Ben gene bir halt ettim, yâr
Sana sormadan seni sevdim
***
Ben gene bir halt ettim, yâr
Sana sormadan seni sevdim
Ben gene bir halt ettim, yâr
Sana sormadan seni sevdim
***
Ah, vah başım, vah
***
Gördün mü gözlerimi şimdi?
Ne vardı yüzüme bakacak?
Duracak yüreğim, duracak
***
Sevdin mi hâllerimi şimdi?
Ne vardı elimi tutacak
Susacak yüreğim, susacak
***
Ben sarsağım, ah, kapılırım
Ben zaten her an dağılırım
Hiç gülmez yüzüm, sıkılırım
Sen bakmazsın, ben bayılırım
***
Ben gene bir halt ettim, yâr
Sana sormadan seni sevdim
Ben gene bir halt ettim, yâr
Sana sormadan seni sevdim
***
Ben gene bir halt ettim, yâr
Sana sormadan seni sevdim
Ben gene bir halt ettim, yâr
Sana sormadan seni sevdim
***
Ah, vah başım, vah
***
Ben gene bir halt ettim, yâr
Sana sormadan seni sevdim
Ben gene bir halt ettim, yâr
Sana sormadan seni sevdim
***
Ben gene bir halt ettim, yâr
Sana sormadan seni sevdim
Ben gene bir halt ettim, yâr
Sana sormadan seni sevdim
***
Ben gene bir halt ettim
Ben gene bir halt ettim
Ben gene bir halt ettim
Ben gene bir halt ettim
***
Ah, vah başım, vah
Ben gene bir halt ettim
-
Doğan bir pişman, doğmayan iki
Doğuştan felekle düşman olmuşum sanki
Herkeste bir kalp, aşka susamış
Sevenler bir pişman ise, sevmeyen iki
***
Bu ne aşktır ya rabbim öldürdü beni, öldürdü beni
Ne kendisi güldü, ne de güldürdü beni, güldürdü beni
Dertlerim dermansızdır, yaram çok derin, yaram çok derin
Ermişim zirvesine ben, bitmez kederim
Çaresizim, cilvesi bu bana kaderin, bana kaderin
***
İçen bir pişman, içmeyen iki
Hepimiz doğuştan dertle sarhoşuz sanki
Sarhoştan beter sevenin hali
Her kadehte bir Mecnun'um, Kerem'im sanki
***
Bu ne aşktır ya rabbim öldürdü beni, öldürdü beni
Ne kendisi güldü, ne de güldürdü beni, güldürdü beni
Dertlerim dermansızdır, yaram çok derin, yaram çok derin
Ermişim zirvesine ben, bitmez kederim
Çaresizim, cilvesi bu bana kaderin of, bana kaderin of
-
Yarabbim sen büyüksün
Yarabbim sen gönülsün
Durdur geçen zamanı kulların gülsün
***
Bütün saatler dursun
Dert rüzgarları sussun
Aşk güneşi bahtıma gülerek doğsun
***
Şimdi aşk zamanıdır
Aşk ömrün baharıdır
Bırak sarhoş olalım
Meyler aşk şarabıdır
***
Şimdi aşk zamanıdır
Aşk ömrün baharıdır
Bırak sarhoş olalım
İçtiğim aşk şarabıdır
***
Mevsim bahar olunca
Aşk gönle dolunca
Sevenler kavuşunca
Yaşamak ne güzel
***
Mevsim bahar olunca
Aşk gönle dolunca
Sevenler kavuşunca
Yaşamak ne güzel
Yaşamak ne güzel
***
Senden uzak yaşamak
İnan yaşamak değil
Aşkı anlatan hiçbir söz tamam değil
***
Bazı duygular var ki
Kelimelere sığmaz
Sevenler anlar ancak sevmeyen değil
***
Şimdi aşk zamanıdır
Aşk ömrün baharıdır
Bırak sarhoş olalım
Meyler aşk şarabıdır
***
Şimdi aşk zamanıdır
Aşk ömrün baharıdır
Bırak sarhoş olalım
İçtiğim aşk şarabıdır
***
Mevsim bahar olunca
Aşk gönüle dolunca
Sevenler kavuşunca
Yaşamak ne güzel
***
Mevsim bahar olunca
Aşk gönüle dolunca
Sevenler kavuşunca
Yaşamak ne güzel
Yaşamak ne güzel
-
Acı gözyaşlarımı silecek sevgilim yok
Benim bu dertlerimi ah
Bilecek sevgilim yok
Benim bu dertlerimi ah
Bilecek sevgilim yok
***
Ömür boyu çekerim yar uğruna cefayı
Ömür boyu çekerim yar uğruna cefayı
Bu çektiğim cefayı bilecek sevgilim yok
Benim bu dertlerimi bilecek sevgilim yok
Bir gün olsun bahtıma gülecek sevgilim yok
***
Beklerim yollarını gelecek gelecek sevgilim yok
Açmışım kollarımı saracak sevgilim yok
Bir gün olsun yüzüme gülecek sevgilim yok
***
Ömür boyu çekerim yar uğruna cefayı
Ömür boyu çekerim yar uğruna cefayı
Bu çektiğim cefayı bilecek sevgilim yok...
Bir gün olsun bahtıma gülecek sevgilim yok
Benim bu dertlerimi sarılacak sevgilim yok
-
Aşk değil aşk değil
Beni böyle kahreden senin cefan
Aşk değil of
Ey sevgilim ettiğin
Bir değil bin değil az değil
***
Aşkın yolu diye beni
Uçuruma itiyorsun
Ölmek bir şey değil ama
Beni sensiz ediyorsun
Beni senden ediyorsun
***
Sen aşkımla bende doğan
Benden daha büyük bir çilesin
Arıyorum sen bul beni
Ben nerdeyim şimdi sen nerdesin
Bahtının gölgesine sığınıp ta kalmışım
Bir dilenci misali el açıp yalvarmışım
***
Of of of of of of of aman of of of
Sen aşkımla bende doğan
Benden daha büyük bir çilesin
***
Arıyorum şimdi beni
Ben nerdeyim şimdi sen nerdesin
Bahtının gölgesine sığınıp ta kalmışım
Bir dilenci misali el açıp yalvarmışım
-
Bir görüşte aşık oldum sana delice
Bekliyorum gelmiyorsun bana bir gece
Istırabım diner benim geldiğin gece
Ağlıyorum, gülmüyorum inan her gece
Ağlıyorum, gülmüyorum inan her gece
***
Acı çektirmek mi bana maksadın zalim?
Senden başka yoktur benim tutacak dalım
Gel elinle öldür beni, çektirme yeter
Her gün zulmünden perişan olmadan hâlim
Her gün zulmünden perişan olmadan hâlim
-
Çağırsam feleği gelse karşıma
Dur derim burada dokunma bize
Yıllardır aranan huzuru bulduk
Bir şaka yapıp da eğlenme bizle
Yıllardır aranan huzuru bulduk
Bir şaka yapıp da eğlenme bizle
***
Senden istediğim ne bir lokma ekmek
Seninki ekmek değil dert yedirmek
Genç yaşta mezara diri gömdürmek
Şu gençlik gitmeden dokunma bize dokunma bize
***
Ben seni ezelden kötü tanırdım
Gelene geçene çatar sanırdım
Anamdan doğalı sana bağırdım
Bir mola ver artık eğlenme bizle
Bir mola ver artık eğlenme bizle
***
Hayatı kavgayla bana anlattın
En dertsiz anımda dertler yarattın
Her kavgada beni kahraman yaptın
İnsaf artık felek dokunma bize
Her kavgada beni kahraman yaptın
İnsaf artık felek dokunma bize
***
Her işi zorlukla bize gördürdün
Kim bilir ne canlar yakıp öldürdün
Kırk yılda nasılsa biraz güldürdün
Şu gençlik gitmeden dokunma bize eğlenme bizle
***
Ben seni ezelden kötü tanırdım
Gelene geçene çatar sanırdım
Anamdan doğalı sana bağırdım
Bir mola ver artık eğlenme bizle
Şu gençlik gitmeden dokunma bize
-
-
Ne aşkıma inanır
Ne çağrıma uyarsın
Vaktinde gel sevgilim
Geç kalmış olmayasın
Ne aşkıma inanır
Ne çağrıma uyarsın
Vaktinde gel sevgilim
Geç kalmış olmayasın
Kara haber tez gelir
Sen de bir gün duyarsın
Vaktinde gel sevgilim
Geç kalmış olmayasın
Kara haber tez gelir
Sen de bir gün duyarsın
Vaktinde gel sevgilim
Geç kalmış olmayasın
Kim yenmiş ki dünyada
Ben yeneyim kaderi
Seviyor, bekliyorum
Seni yıllardan beri
Kim yenmiş ki dünyada
Ben yeneyim kaderi
Seviyor, bekliyorum
Seni yıllardan beri
Aşk mevsimi gidince
Bir daha dönmez geri
Vaktinde gel sevgilim
Geç kalmış olmayasın
Aşk mevsimi gidince
Bir daha dönmez geri
Vaktinde gel sevgilim
Geç kalmış olmayasın
-
Bırak dedim, bırak felek
Sevenlerin yakasını
Duymadın mı bunca yıldır
Aşkımızın duasını
***
Sen mi dedin sevgiliye
Böyle zalim olmasını
Nasıl taktın boynumuza
Bu felaket halkasını
***
Her gönlün bir köşesinde
Yaralanmış bir yer vardır
Benim gibi çilekeşin
Yaşaması ıstıraptır
***
Nice ümitlerle bakarken yarına
Şimdi biz de düştük kader tuzağına
Bize mutluluğu vadeden ümitler
Şimdi terk ettiler bizi birer birer
***
Ağla ömrüm, ağla gözüm
Ne kadere, ne sana geçmedi sözüm
Ben çekemem bunca kahrı gönlüm
***
Ben sabahsız gecelerin
Kucağında bir çilekeş
Sen ümitler ülkesinin
Karanlığında bir güneş
***
Artık güneş doğsa, doğmasa ne olur
Artık kader gülse, gülmese ne olur
Ben şimdi bir aşkın ümit kurbanıyım
Gönül parça parça yaşamak zor olur
***
Ağla ömrüm, ağla gözüm
Ne kadere, ne sana geçmedi sözüm
Ben çekemem bunca kahrı gönlüm
-
Sen bu aşka, bu sevgiye layık değilsin
Gönlüm yalan olan aşka neden eğilsin
Çekil artık yolumdan, el sürme bana
Sen ellerin malısın, benim değilsin
Çekil artık yolumdan, el sürme bana
Sen ellerin malısın, benim değilsin
Nerden gördüm seni
Nerden sevdim seni
Bütün arzun bu muydu
Öldürdün beni
Nerden gördüm seni
Nerden sevdim seni
Bütün arzun bu muydu
Öldürdün beni
Of of of of öldürdün beni
Öldürdün beni
Son ümidim sendin benim bana gülecek
Şimdi bu ızdırabımı kim dindirecek
İşlediğin günahları bir gün mahşerde of
Ben değilim sevdiğim, sensin çekecek
İşlediğin günahları bir gün mahşerde of
Ben değilim sevdiğim, sensin çekecek
Nerden gördüm seni
Nerden sevdim seni
Bütün arzun bu muydu
Öldürdün beni
Nerden gördüm seni
Nerden sevdim seni
Bütün arzun bu muydu
Öldürdün beni
Of of of of öldürdün beni
Öldürdün beni