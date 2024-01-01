Yonca Evcimik

Hayat, hayat, hayat Hayat ne kadar uzun Ne kadar kısa Tut bir ucundan çek Hayat ne kadar senin Ne kadar benim Dilediğin kadar seç Hayat ne kadar uzun Ne kadar kısa *** Tut bir ucundan çek Hayat ne kadar senin Ne kadar benim Dilediğin kadar seç İster bulutlarla uç İster yağmurlarda gez İster güneşlere uç Aşık olman yeter *** Hayat aşka emanet Hayat rengarenk Hayat aşka cesaret Hayat aşkla güzel Hayat aşka emanet Hayat rengarenk Hayat aşka cesaret Hayat senle güzel Hayat aşkla güzel *** Aşkla güzel Hayat senle güzel Hayat aşkla güzel Hayat ne kadar uzun Ne kadar kısa Tut bir ucundan çek Hayat ne kadar senin Ne kadar benim Dilediğin kadar seç Hayat ne kadar uzun Ne kadar kısa *** Tut bir ucundan çek Hayat ne kadar senin Ne kadar benim Dilediğin kadar seç İster bulutlarla uç İster yağmurlarda gez İster güneşlere uç Aşık olman yeter *** Hayat aşka emanet Hayat rengarenk Hayat aşka cesaret Hayat aşkla güzel Hayat aşka emanet Hayat rengarenk Hayat aşka cesaret Hayat senle güzel Hayat aşkla güzel