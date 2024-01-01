Hayat Aşka Emanet Şarkı Sözleri
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Yonca Evcimik
Hayat Aşka Emanet
Tüm Şarkıları
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Hayat, hayat, hayat
Hayat ne kadar uzun
Ne kadar kısa
Tut bir ucundan çek
Hayat ne kadar senin
Ne kadar benim
Dilediğin kadar seç
Hayat ne kadar uzun
Ne kadar kısa
***
Tut bir ucundan çek
Hayat ne kadar senin
Ne kadar benim
Dilediğin kadar seç
İster bulutlarla uç
İster yağmurlarda gez
İster güneşlere uç
Aşık olman yeter
***
Hayat aşka emanet
Hayat rengarenk
Hayat aşka cesaret
Hayat aşkla güzel
Hayat aşka emanet
Hayat rengarenk
Hayat aşka cesaret
Hayat senle güzel
Hayat aşkla güzel
***
Aşkla güzel
Hayat senle güzel
Hayat aşkla güzel
Hayat ne kadar uzun
Ne kadar kısa
Tut bir ucundan çek
Hayat ne kadar senin
Ne kadar benim
Dilediğin kadar seç
Hayat ne kadar uzun
Ne kadar kısa
***
Tut bir ucundan çek
Hayat ne kadar senin
Ne kadar benim
Dilediğin kadar seç
İster bulutlarla uç
İster yağmurlarda gez
İster güneşlere uç
Aşık olman yeter
***
Hayat aşka emanet
Hayat rengarenk
Hayat aşka cesaret
Hayat aşkla güzel
Hayat aşka emanet
Hayat rengarenk
Hayat aşka cesaret
Hayat senle güzel
Hayat aşkla güzel