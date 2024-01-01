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7/24 Dinle 15

15 Şarkı Sözleri

Yonca Evcimik 15 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yonca Evcimik 15 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 15 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yonca Evcimik

Yonca Evcimik

15

  • Hayat İşte

  • Başkasın Sen

  • Burası İstanbul

  • Ekmek Arası

  • Kadınım Diyorsan

  • Kolay

  • Sana Ne

  • Topla Gel

  • Zaman Kötü

  • Çok Mu Zor (feat. Oktay Varış)

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