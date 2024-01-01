Arada Sırada Şarkı Sözleri
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Yonca Evcimik
Arada Sırada
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Bırak beni götürme
Senin yolun açık olsun
Ben bu şehirde doğdum, büyüdüm aşklarım bu şehirde
***
Yine de, göremezsem seni sana hoşçakal
Aşkı bulduğun yerde huzurla kal
Elbet bir gün yolum düşer ya sana
N'olur beni unutma
***
Yine de, göremezsem seni sana hoşçakal
Aşkı bulduğun yerde huzurla kal
Elbet bir gün yolum düşer ya sana
N'olur beni unutma
***
Olmaz mı, olmaz mı, olmaz mı, söylesene
Olmaz mı, olmaz mı, olmaz mı, söyle
***
Bırak beni götürme
Senin yolun açık olsun
Ben bu şehirde doğdum, büyüdüm aşklarım bu şehirde
***
Yine de, göremezsem seni sana hoşçakal
Aşkı bulduğun yerde huzurla kal
Elbet bir gün yolum düşer ya sana
N'olur beni unutma
***
Yine de, göremezsem seni sana hoşçakal
Aşkı bulduğun yerde huzurla kal
Elbet bir gün yolum düşer ya sana
N'olur beni unutma
***
Olmaz mı, olmaz mı, olmaz mı, söylesene
Olmaz mı, olmaz mı, olmaz mı, söyle
***
Yine de, göremezsem seni sana hoşçakal
Aşkı bulduğun yerde huzurla kal
Elbet bir gün yolum düşer ya sana
N'olur beni unutma
***
Yine de, göremezsem seni sana hoşçakal
Aşkı bulduğun yerde huzurla kal
Elbet bir gün yolum düşer ya sana
N'olur beni unutma
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