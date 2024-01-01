Yonca Evcimik

Bırak beni götürme Senin yolun açık olsun Ben bu şehirde doğdum, büyüdüm aşklarım bu şehirde *** Yine de, göremezsem seni sana hoşçakal Aşkı bulduğun yerde huzurla kal Elbet bir gün yolum düşer ya sana N'olur beni unutma *** Yine de, göremezsem seni sana hoşçakal Aşkı bulduğun yerde huzurla kal Elbet bir gün yolum düşer ya sana N'olur beni unutma *** Olmaz mı, olmaz mı, olmaz mı, söylesene Olmaz mı, olmaz mı, olmaz mı, söyle *** Bırak beni götürme Senin yolun açık olsun Ben bu şehirde doğdum, büyüdüm aşklarım bu şehirde *** Yine de, göremezsem seni sana hoşçakal Aşkı bulduğun yerde huzurla kal Elbet bir gün yolum düşer ya sana N'olur beni unutma *** Yine de, göremezsem seni sana hoşçakal Aşkı bulduğun yerde huzurla kal Elbet bir gün yolum düşer ya sana N'olur beni unutma *** Olmaz mı, olmaz mı, olmaz mı, söylesene Olmaz mı, olmaz mı, olmaz mı, söyle *** Yine de, göremezsem seni sana hoşçakal Aşkı bulduğun yerde huzurla kal Elbet bir gün yolum düşer ya sana N'olur beni unutma *** Yine de, göremezsem seni sana hoşçakal Aşkı bulduğun yerde huzurla kal Elbet bir gün yolum düşer ya sana N'olur beni unutma