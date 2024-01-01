Yonca Evcimik

In&Out El elden üstün diyenler doğru demişler Ah şu eskiler yok mu her şeyi bilmişler Ne dersen de şaşırdın iyice kendini Anında oldun ne oldum delisi *** Dev aynasında gördün Kendine güvendin Artık out oldun canım Şimdi başkası in *** Demode demode Sen çoktan eskidin Artık sevgin out canım Şimdi yeni aşk in In out in in in out in out in in in out Ben bilirim diyenler çok yanılırlar En ummadık birine yer kaptırırlar Aşk olsun deme sen bunu çoktan hak ettin Anında modan geçti kaldın sersefil *** Dev aynasında gördün Kendine güvendin Artık out oldun canım Şimdi başkası in *** Demode demode Sen çoktan eskidin Artık sevgin out canım Şimdi yeni aşk in In out in in in out in out In out in in in out in out out out in in Dev aynasında gördün Kendine güvendin Artık out oldun canım Şimdi başkası in *** Demode demode Sen çoktan eskidin Artık sevgin out canım Şimdi yeni aşk in *** Dev aynasında gördün Kendine güvendin Artık out oldun canım Şimdi başkası in *** Demode demode Sen çoktan eskidin Artık sevgin out canım Şimdi yeni aşk in *** Dev aynasında gördün Kendine güvendin Artık out oldun canım Şimdi başkası in *** Demode demode Sen çoktan eskidin Artık sevgin out canım Şimdi yeni aşk in *** Dev aynasında gördün Kendine güvendin Artık out oldun canım Şimdi başkası in *** Demode demode Sen çoktan eskidin Artık sevgin out canım Şimdi yeni aşk in

L.O.T.D (Trişkadan Nağmeler) Her şeyi çok bilirsin Her yaptığın olay Meydanı boş bulunca Atıp tutmak kolay *** Kendin söylersin Bir tek kendin dinlersin Herkes kafasını sallar Sor bakalım kim ne anlar *** Devirince bir kaç kadehi Her telden çalmaya başlarsın Toplarsın üç beş kişiyi Yırtık fırlarsın *** Her şeyi çok bilirsin Her yaptığın olay Meydanı boş bulunca Atıp tutmak kolay *** Ancak kendin söylersin Bir tek kendin dinlersin Ne iştir bu Allah Allah Ben kül yutmam bana anlatma *** Laf olsun torba dolsun diye Anlamsız sözler etme bana Laf olsun torba dolsun diye Entel geçinip de saçmalama *** Laf olsun torba dolsun diye Anlamsız sözler etme bana Maksat muhabbеt olsun diye Abuk sabuk laflar satma bana *** Laf olsun torba dolsun diye Anlamsız sözler еtme bana Laf olsun torba dolsun diye Entel geçinip de saçmalama *** Laf olsun torba dolsun diye Anlamsız sözler etme bana Maksat muhabbet olsun diye Abuk sabuk laflar satma bana *** Her şeyi çok bilirsin Her yaptığın olay Meydanı boş bulunca Atıp tutmak kolay *** Kendin söylersin Bir tek kendin dinlersin Herkes kafasını sallar Sor bakalım kim ne anlar *** Devirince bir kaç kadehi Her telden çalmaya başlarsın Toplarsın üç beş kişiyi Yırtık fırlarsın *** Her şeyi çok bilirsin Her yaptığın olay Meydanı boş bulunca Atıp tutmak kolay *** Ancak kendin söylersin Bir tek kendin dinlersin Ne iştir bu Allah Allah Ben kül yutmam bana anlatma *** Laf olsun torba dolsun diye Anlamsız sözler etme bana Laf olsun torba dolsun diye Entel geçinip de saçmalama *** Laf olsun torba dolsun diye Anlamsız sözler etme bana Maksat muhabbet olsun diye Abuk sabuk laflar satma bana *** Laf olsun torba dolsun diye Anlamsız sözler etme bana Laf olsun torba dolsun diye Entel geçinip de saçmalama *** Laf olsun torba dolsun diye Anlamsız sözler etme bana Maksat muhabbet olsun diye Abuk sabuk laflar satma bana

Henüz Çok Gencim Henüz çok gencim, katlanamam Böylesine ağır bir yükü kalbimde taşıyamam Henüz çok gencim, kaldıramam Sanma ki sevmiyorum, ancak hakkım yok yapamam *** Henüz çok gencim, kaldıramam Gerçeklere sırtımı dönüp yalanlara saklanamam Henüz çok gencim, ben yapamam Bile bile kendimi elimle ateşe atamam *** Henüz çok gencim, hak vermelisin Saygıyla kabullenip benden vazgeçmelisin Sevgin gerçekse düşünme bencilce Sonu olmayan bir aşka itmemelisin *** Seninle olamam, seninle olamam Ağır gelir ezilirim, bu utançla yaşayamam Seninle olamam, seninle olamam Bile bile gençliğimi bu uğurda harcayamam *** Seninle olamam, seninle olamam Ağır gelir ezilirim, bu utançla yaşayamam Seninle olamam, seninle olamam Vedalaşıp gidiyorum, artık yanında kalamam *** Henüz çok gencim, katlanamam Böylesine ağır bir yükü kalbimde taşıyamam Henüz çok gencim, kaldıramam Sanma ki sevmiyorum, ancak hakkım yok yapamam *** Henüz çok gencim, kaldıramam Gerçeklere sırtımı dönüp yalanlara saklanamam Henüz çok gencim, ben yapamam Bile bile kendimi elimle ateşe atamam *** Henüz çok gencim, hak vermelisin Saygıyla kabullenip benden vazgeçmelisin Sevgin gerçekse düşünme bencilce Sonu olmayan bir aşka itmemelisin *** Seninle olamam, seninle olamam Ağır gelir ezilirim, bu utançla yaşayamam Seninle olamam, seninle olamam Bile bile gençliğimi bu uğurda harcayamam *** Seninle olamam, seninle olamam Ağır gelir ezilirim, bu utançla yaşayamam Seninle olamam, seninle olamam Vedalaşıp gidiyorum, artık yanında kalamam *** Seninle olamam, seninle olamam Ağır gelir ezilirim, bu utançla yaşayamam Seninle olamam, seninle olamam

Çok Alemsin Bir görsen sen kendini bir görsen Tam kendine has delisin bir bilsen Hayatla dalga geçersin Zora gelmeyi sevmezsin Her zaman keyiflisin kalemimsin *** Bir görsen sen kendini bir görsen Tam kendine has delisin bir bilsen Hayatla dalga geçersin Zora gelmeyi sevmezsin Her zaman keyiflisin kalemimsin *** Zevklerimiz uydu Burçlarımız tuttu İşte şimdi herkes hapı yuttu *** Seni gözüm tuttu Bence bu iş oldu Verdim gitti ben sana oyumu Sen *** Çok alemsin pek şekersin Bal akıyor her sözünden bir tanemsin Hayat dolu hep gözlerin Sensin benim favorim çok alemsin *** Çok alemsin pek şekersin Bal akıyor her sözünden bir tanemsin Hayat dolu hep gözlerin Sensin benim favorim çok alemsin *** Bir görsen sen kendini bir görsen Tam kendine has delisin bir bilsen Hayatla dalga geçersin Zora gelmeyi sevmezsin Her zaman keyiflisin kalemimsin *** Bir görsen sen kendini bir görsen Tam kendine has delisin bir bilsen Hayatla dalga geçersin Zora gelmeyi sevmezsin Her zaman keyiflisin kalemimsin *** Zevklerimiz uydu Burçlarımız tuttu İşte şimdi herkes hapı yuttu *** Seni gözüm tuttu Bence bu iş oldu Verdim gitti ben sana oyumu Sen *** Çok alemsin pek şekersin Bal akıyor her sözünden bir tanemsin Hayat dolu hep gözlerin Sensin benim favorim çok alemsin *** Çok alemsin pek şekersin Bal akıyor her sözünden bir tanemsin Hayat dolu hep gözlerin Sensin benim favorim çok alemsin

Haberin Olsun Haberin olsun, çok yalnızım Çok, çok yalnızım sedasızım (ah) Büyü bozuldu, her şey yalan Çok, çok dargınım insanlara *** Gel, gel ki gör Sessiz kaldım böyle aşkınla İnan kolay değil Kalbim yalnızlık telaşında *** Bir duyabilsen bir yol bulabilsen Neler gördüm, neler yokluğunda *** Her yer dört duvar Sen yıkıp döksen de dünya böyle Bizden geçti yâr Hani yol görünürde gitmezsin öyle *** Her yer dört duvar Sen yıkıp döksen de dünya böyle Bizden geçti yâr Hani yol görünürde gitmezsin öyle *** Haberin olsun, çok yalnızım Çok, çok yalnızım sedasızım ah Büyü bozuldu, her şey yalan Çok, çok dargınım insanlara *** Gel, gel ki gör Sessiz kaldım böyle aşkınla İnan kolay değil Kalbim yalnızlık telaşında *** Bir duyabilsen bir yol bulabilsen Neler gördüm, neler yokluğunda *** Her yer dört duvar Sen yıkıp döksen de dünya böyle Bizden geçti yâr Hani yol görünürde gitmezsin öyle *** Her yer dört duvar Sen yıkıp döksen de dünya böyle Bizden geçti yâr Hani yol görünürde gitmezsin öyle *** Her yer dört duvar Sen yıkıp döksen de dünya böyle Bizden geçti yâr Hani yol görünürde gitmezsin öyle *** Her yer dört duvar Sen yıkıp döksen de dünya böyle Bizden geçti yâr Hani yol görünürde gitmezsin öyle

Karambol Ne kadar, nereye kadar gider bu iş böyle? Bu nasıl aşk söyle? Söyle ne kadar, ölene kadar yaşanır mı böyle? Tam vaktinde *** Ayrılmak iyidir, yeridir Mutsuz olmamak mümkün değildir Aklından kimler geçiyor, neler geçiyor? Sen yerinde kal, hep yerinde kal *** Ayrılmak iyidir, yeridir Mutsuz olmamak mümkün değildir Aklından kimler geçiyor, neler geçiyor? Sen yerinde kal, hep yerinde kal *** Eyvahlar olsun sana işin yok, paran bol Bendeyse metelik yok işte karambol Ne sen boş yere üzül, ne de beni yor Taze kan aranıyor işte karambol *** Eyvahlar olsun sana işin yok, paran bol Bendeyse metelik yok işte karambol Ne sen boş yere üzül, ne de beni yor Taze kan aranıyor işte karambol *** Ne kadar, nereye kadar gider bu iş böyle? Bu nasıl aşk söyle? Söyle ne kadar, ölene kadar yaşanır mı böyle? Tam vaktinde *** Ayrılmak iyidir, yeridir Mutsuz olmamak mümkün değildir Aklından kimler geçiyor, neler geçiyor? Sen yerinde kal, hep yerinde kal *** Eyvahlar olsun sana işin yok, paran bol Bendeyse metelik yok işte karambol Ne sen boş yere üzül, ne de beni yor Taze kan aranıyor işte karambol *** Eyvahlar olsun sana işin yok, paran bol Bendeyse metelik yok işte karambol Ne sen boş yere üzül, ne de beni yor Taze kan aranıyor işte karambol *** Eyvahlar olsun sana işin yok, paran bol Bendeyse metelik yok işte karambol Ne sen boş yere üzül, ne de beni yor Taze kan aranıyor işte karambol *** Eyvahlar olsun sana işin yok, paran bol Bendeyse metelik yok işte karambol Ne sen boş yere üzül, ne de beni yor Taze kan aranıyor işte karambol

Bırak Ellerimi Orda durma gizlice Takılma bana sessizce Hiç uğraşma Sen yine olmaz bu iş *** Selam verme geçtikçe Yüzüme gülme sinsice Hiç uğraşma Sen yine olmaz bu iş hiç *** İsterdim ki olsun Hani kalbim seninle dolsun Tam on ikiyi onunla vursun Uyar inan bana ne olursun ah *** Gözlerin gözlerimde Senin o hoş kokan nefesinde Yine ellerim hep elinde kalsaydı aman *** Bırak bırak bırak ellerimi Ellerin çok terli Ellerin çok kirli Dayanamam senin gibi Bırak bırak bırak ellerimi *** Bırak Bırak Bırak bırak bırak ellerimi Ellerin çok terli Ellerin çok kirli Dayanamam senin gibi Bırak bırak bırak ellerimi Bırak Bırak *** Orda durma gizlice Takılma bana sessizce Hiç uğraşma Sen yine olmaz bu iş *** Selam verme geçtikçe Yüzüme gülme sinsice Hiç uğraşma Sen yine olmaz bu iş, hiç *** İsterdim ki olsun Hani kalbim seninle dolsun Tam on ikiyi onunla vursun Uyar inan bana ne olursun, ah *** Gözlerin gözlerimde Senin o hoş kokan nefesinde Yine ellerim hep elinde kalsaydı aman *** Bırak bırak bırak ellerimi Ellerin çok terli Ellerin çok kirli Dayanamam senin gibi Bırak bırak bırak ellerimi *** Bırak Bırak Bırak bırak bırak ellerimi Ellerin çok terli Ellerin çok kirli Dayanamam senin gibi Bırak bırak bırak ellerimi *** Bırak Bırak Bırak bırak bırak ellerimi

Gözümle Gördüm Ne kadar güvenmek istiyorum sana Sevilmek okşanmak istiyorum kollarında Korkumdan dizlerim titriyorsa eğer Sen sen ol sakın bana kızma *** Ben nelere şahit oldum bir bilsen İnanmazsın anlatsam da Zaaflarımdan bir yırtabilsem Giriversem koynuna *** Ben nelere şahit oldum bir bilsen İnanmazsın anlatsam da Zaaflarımdan bir yırtabilsem Giriversem koynuna *** Ayıplama, suçlama beni ayıplama Ayıplama, suçlama beni ayıplama *** Gördüm en büyük aşkları gördüm Gözümle gördüm bitişlerini gördüm Gördüm aşk tüten evlerin bir gecede Sönüşünü gördüm gözümle gördüm *** Gördüm en büyük aşkları gördüm Gözümle gördüm bitişlerini gördüm Gördüm aşk tüten еvlerin bir gecedе Sönüşünü gördüm gözümle gördüm *** Ne kadar güvenmek istiyorum sana Sevilmek okşanmak istiyorum kollarında Korkumdan dizlerim titriyorsa eğer Sen sen ol sakın bana kızma *** Ben nelere şahit oldum bir bilsen İnanmazsın anlatsam da Zaaflarımdan bir yırtabilsem Giriversem koynuna *** Ayıplama suçlama beni ayıplama Ayıplama suçlama beni ayıplama *** Gördüm en büyük aşkları gördüm Gözümle gördüm bitişlerini gördüm Gördüm aşk tüten evlerin bir gecede Sönüşünü gördüm gözümle gördüm *** Gördüm en büyük aşkları gördüm Gözümle gördüm bitişlerini gördüm Gördüm aşk tüten evlerin bir gecede Sönüşünü gördüm gözümle gördüm *** Gördüm en büyük aşkları gördüm Gözümle gördüm bitişlerini gördüm Gördüm aşk tüten evlerin bir gecede Sönüşünü gördüm gözümle gördüm *** Gördüm en büyük aşkları gördüm Gözümle gördüm bitişlerini gördüm Gördüm aşk tüten evlerin bir gecede Sönüşünü gördüm gözümle gördüm