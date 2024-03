Yonca Evcimik

Kadınım Diyorsan Kadınım diyorsan o senindir zaten Paylaşamazsın kimseyle ne geniş adamsın! Yollar ayrıldıysa karışamazsın Sana ne kimleri öptüyse seviştiyse? *** Öyle pop şarkılarındaki gibi anlatılmaz Anamazsın onu başkalarıyla Ya senindir ya da değil Öyle pop şarkılarındaki gibi anlatılmaz Sana ne senden sonrasından? Aşkından yatağından Mutlu olmadıysa niye beklesin? Zaten mutluysa bu kadın niye terk etsin? Kendine sor bence niye terk etti? Yan yanayken ah be canım aklın nerdeydi? *** Öyle pop şarkılarındaki gibi anlatılmaz Anamazsın onu başkalarıyla Ya senindir ya da değil Öyle pop şarkılarındaki gibi anlatılmaz Sana ne senden sonrasından? Aşkından yatağından

Başkasın Sen Bu şarkı seni üzmez Sana bir şey hissettirmez Sen nerden bileceksin ne hissettiğimi Ne çektiğimi Saçma sapan konulara takıldığımı Abarttığımı düşüneceksin Her zamanki gibi *** Vazgeçtim Yar olmaz senden Vazgeçtim Bir şey olmaz bizden Vazgeçtim Her şeyi yeniden Anladım Başkasın sen *** Mahkumdun ya şimdi özgürsün (git) Kim kimdir aslında yakında görürsün Kıyaslarsın kendi içinde Hiç kimse bilmese de Al da git getirdiğin her ne varsa Kalmasın senden sonra Tamam artık, lütfen git *** Vazgeçtim Yar olmaz senden Vazgeçtim Bir şey olmaz bizden Vazgeçtim Her şeyi yeniden Anladım Başkasın sen *** Vazgeçtim Yar olmaz senden Vazgeçtim Bir şey olmaz bizden Vazgeçtim Her şeyi yeniden Anladım Başkasın sen

Burası İstanbul Kaçamazsın hiç bir yere, boşuna uğraşma Kalamazsın tek başına, izin yok Yalnızım diyen yalan söylüyor, duygu sömürüsü yapıyor Belli ki adet edinmiş, ilgi bekliyor *** Burası İstanbul çok ses var, yoruyor İstanbul Burası İstanbul çok ses var, yoruyor İstanbul Burası İstanbul çok ses var, yoruyor İstanbul Burası İstanbul çok ses var, yoruyor İstanbul *** Her sokakta hayat başka, racon bambaşka Korkma başına bi'şey gelmez yeter ki dikkat çekme Gündüz insanlar sokakta, çocuğu kucağında Başka cinsler pazarlıkta 11'den sonra *** Burası İstanbul çok ses var, yoruyor İstanbul Burası İstanbul çok ses var, yoruyor İstanbul Burası İstanbul çok ses var, yoruyor İstanbul Burası İstanbul çok ses var, yoruyor İstanbul *** Burası İstanbul çok ses var, yoruyor İstanbul Burası İstanbul çok ses var, yoruyor İstanbul

Ekmek Arası Bittim! Aslında seni sevdiğim günden beri Gittin! Ne denizin mavisi ne uykunun sahisi var Dilimin tadı pişmanlık *** Aşklar ekmek arası Sen bu gönülden uzak olalı Yaşamakla ölmek arası her şey Seni kör olası *** Aşklar ekmek arası Sen bu gönülden uzak olalı Yaşamakla ölmek arası her şey Seni kör olası *** Her şey ama her şey seninle doluymuş meğer Her yer! Ne denizin mavisi ne uykunun sahisi var Dilimin tadı pişmanlık Aşklar ekmek arası Sen bu gönülden uzak olalı Yaşamakla ölmek arası her şey Seni kör olası *** Aşklar ekmek arası Sen bu gönülden uzak olalı Yaşamakla ölmek arası her şey Seni kör olası *** Aşklar ekmek arası Sen bu gönülden uzak olalı Yaşamakla ölmek arası her şey Seni kör olası *** Aşklar ekmek arası Sen bu gönülden uzak olalı Yaşamakla ölmek arası her şey Seni kör olası

Hayat İşte Yanlış zamanda yanlış yerdeydik belki Bu yüzden aşk ıskaladı ikimizi Sen başka başka hayatlarda Ben bambaşka yollarda Nasıl bulabilirdik birbirimizi? Aynı limanda ayrı yolcuyduk belki Bu yüzden yollarımız kesişmedi Sen başka başka iklimlerde Ben buz kestim ellerde Nasıl ısıtabilirdik bu yüreği *** Hayat işte! Hiç adil değil ki Hiç sormuyor "Nerde bu kalbin öteki eşi?" *** Hayat işte! Hiç adil değil ki Hiç sormuyor "Nerde bu kalbin öteki eşi?" *** Yanlış zamanda yanlış yerdeydik belki Bu yüzden aşk ıskaladı ikimizi Sen başka başka hayatlarda Ben bambaşka yollarda Nasıl bulabilirdik birbirimizi? Aynı limanda ayrı yolcuyduk belki Bu yüzden yollarımız kesişmedi Sen başka başka iklimlеrde Ben buz kestim еllerde Nasıl ısıtabilirdik bu yüreği? *** Hayat işte! Hiç adil değil ki Hiç sormuyor "Nerde bu kalbin öteki eşi?" *** Hayat işte! Hiç adil değil ki Hiç sormuyor "Nerde bu kalbin öteki eşi?" *** Hayat işte! Hiç adil değil ki Hiç sormuyor "Nerde bu kalbin öteki eşi?" *** Hayat işte! Hiç adil değil ki Hiç sormuyor "Nerde bu kalbin öteki eşi?"

Kolay Düşününce ben de suçluydum senin kadar Az koparmadım bir kaşık suda fırtınalar Ama bilirsin içimde hiç kötü niyet yoktur Kaybetmek korkusu insana her şeyi yapar *** Gel hırsın esiri olmayalım Gel onların yüzünü kara çıkaralım Biz bu aşkı yaşatalım *** Gel hırsın esiri olmayalım Gel onların yüzünü kara çıkaralım Biz bu aşkı yaşatalım *** Kolay canım yeter ki sen gönülden iste Kolay engel kalmaz bu aşkın şiddetiyle *** Kolay canım yeter ki sen gönülden iste Kolay engel kalmaz bu aşkın şiddetiyle *** Düşününce ben de suçluydum senin kadar Az koparmadım bir kaşık suda fırtınalar Ama bilirsin içimde hiç kötü niyet yoktur Kaybetmek korkusu insana her şeyi yapar *** Gel hırsın esiri olmayalım Gel onların yüzünü kara çıkaralım Biz bu aşkı yaşatalım *** Gel hırsın esiri olmayalım Gel onların yüzünü kara çıkaralım Biz bu aşkı yaşatalım *** Kolay canım yeter ki sen gönülden iste Kolay engel kalmaz bu aşkın şiddetiyle Kolay canım yeter ki sen gönülden iste Kolay engel kalmaz bu aşkın şiddetiyle Gel hırsın esiri olmayalım Gel onların yüzünü kara çıkaralım Biz bu aşkı yaşatalım Gel hırsın esiri olmayalım Gel onların yüzünü kara çıkaralım Biz bu aşkı yaşatalım

Sana Ne Başımın üzerine büyü yapıyolar Ne gözüm açılıyor ne de içim açık Ona göre olacağımı biliyolar Gide gele hevesi kaçık *** Klasik müzik olur ya da popüler Alırım acılarımı demem ona yazık Beni üzene bile tahammül ederim Ama bu kez ayarı kaçık *** Sana ne geri kalanımdan kalanımdan Çıkıver huzur alanımdan alanımdan Acıma ona hiç hesap sor bir hesap sor Yüreği seni yazanından yazanından *** Ooh sana ne sana ne sana ne Sana sana Ooh sana ne sana ne sana ne Sana sana Ooh sana ne (sana ne sana ne) sana ne (sana ne sana ne) sana ne (sana ne sana ne) Sana sana Ooh sana ne (sana ne sana ne) sana ne (sana ne sana ne) sana ne (sana ne sana ne) *** Sana ne sana ne Sana ne sana ne Sana ne sana ne *** Başımın üzerine büyü yapıyolar Ne gözüm açılıyor ne de içim açık Ona göre olacağımı biliyolar Gide gele hevesi kaçık *** Klasik müzik olur ya da popüler Alırım acılarımı demem ona yazık Beni üzene bile tahammül ederim Ama bu kez ayarı kaçık *** Sana ne geri kalanımdan kalanımdan Çıkıver huzur alanımdan alanımdan Acıma ona hiç hesap sor bir hesap sor Yüreği seni yazanından yazanından *** Sana ne geri kalanımdan kalanımdan kalanımdan (Sana ne sana ne sana ne) (Sana sana) Çıkıver huzur alanımdan alanımdan alanımdan (Sana ne sana ne sana ne) (Sana sana) Acıma ona hiç hesap sor bir hesap sor bir hesap sor (Sana ne sana ne sana ne) (Sana sana) Yüreği seni yazanından yazanından yazanından (Sana ne sana ne sana ne) *** Ooh oh oh sana ne sana ne Ooh sana ne sana ne Ooh oh oh sana ne sana ne Ooh

Topla Gel Topla gel her şeyi Yık gururdan o gereksiz engeli Yoksa bir yaz daha mı boşa geçti? Yok hayır, böyle bitmemeli *** Korkma yemez seni Aşk bu kendine getirir herkesi Yoksa bir yıl daha mı boşa geçti? Yok hayır, böyle bitmemeli *** Bakışlarınla besliyorum ben bu kalbi Öpüşlerinle titriyorum yalan yok harbi Yelken açtım denizine senin bir kere Dönüş yok artık ben durmam yolum belli *** Bakışlarınla besliyorum ben bu kalbi Öpüşlerinle titriyorum yalan yok harbi Yelken açtım denizine senin bir kere Dönüş yok artık ben durmam yolum belli *** Topla gel her şeyi Yık gururdan o gereksiz engeli Yoksa bir yaz daha mı boşa geçti? Yok hayır, böyle bitmemeli *** Korkma yemez seni Aşk bu kendine getirir herkesi Yoksa bir yıl daha mı boşa geçti? Yok hayır, böyle bitmemeli *** Bakışlarınla besliyorum ben bu kalbi Öpüşlerinle titriyorum yalan yok harbi Yelken açtım denizine senin bir kere Dönüş yok artık ben durmam yolum belli *** Bakışlarınla besliyorum ben bu kalbi Öpüşlerinle titriyorum yalan yok harbi Yelken açtım denizine senin bir kere Dönüş yok artık ben durmam yolum belli *** Bakışlarınla besliyorum ben bu kalbi Öpüşlerinle titriyorum yalan yok harbi Yelken açtım denizine senin bir kere Dönüş yok artık ben durmam yolum belli

Zaman Kötü Yalanı dolanı geç Git kendi yolunu seç Söylemiştim sana, yürümez bu aşk Üç ay sürer, maksimum beş *** Seni hayatımın neresine koyacağımı bilemedim Düşündüm olmadı, taşındım olmadı, sevemedim *** Ben olsaydım senin yerinde Hiç kafama takmazdım Zaten aşk meşk kalmadı diye Gezer, güler, oynardım *** Aman aman aman, zaman kötü şu zaman İllallah dedim ya en sonunda ben aşktan Sen iyisin amma zaman kötü şu zaman Zaman kötü şu zaman, zaman kötü şu zaman *** Aman aman aman, zaman kötü şu zaman İllallah dedim ya en sonunda ben aşktan Sen değilsin amma zaman kötü şu zaman Zaman kötü şu zaman, zaman kötü şu zaman *** Yalanı dolanı geç Git kendi yolunu seç Söylemiştim sana, yürümez bu aşk Üç ay sürer, maksimum beş *** Seni hayatımın neresine koyacağımı bilemedim Düşündüm olmadı, taşındım olmadı, sevemedim *** Ben olsaydım senin yerinde Hiç kafama takmazdım Zaten aşk meşk kalmadı diye Gezer, güler, oynardım *** Aman aman aman, zaman kötü şu zaman İllallah dedim ya en sonunda ben aşktan Sen iyisin amma zaman kötü şu zaman Zaman kötü şu zaman, zaman kötü şu zaman *** Aman aman aman, zaman kötü şu zaman İllallah dedim ya en sonunda ben aşktan Sen değilsin amma zaman kötü şu zaman Zaman kötü şu zaman, zaman kötü şu zaman