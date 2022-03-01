Yonca Evcimik

Sözlerine dikkat et sen çizmeyi aşıyorsun Herkesin bir sabrı var bardağı taşırıyorsun Sözlerine dikkat et sen çizmeyi aşıyorsun Herkesin bir sabrı var bardağı taşırıyorsun *** Sor bir bilene yürümez bu iş böyle Aldıkça alttan ben sen geldin hep üstüme Ağzından çıkanı duysun kulağın düştük bu hallere Ağzından çıkanı duysun kulağın düştük bu hallere sen *** Kendine gel sen kendine kendine gel Haddini bil sen haddini haddini bil Kendine gel sen kendine kendine gel Haddini bil sen haddini haddini bil *** Sözlerine dikkat et sen çizmeyi aşıyorsun Herkesin bir sabrı var bardağı taşırıyorsun Sözlerine dikkat et sen çizmeyi aşıyorsun Herkesin bir sabrı var bardağı taşırıyorsun *** Sor bir bilene yürümez bu iş böyle Aldıkça alttan ben sen geldin hep üstüme Ağzından çıkanı duysun kulağın düştük bu hallere Ağzından çıkanı duysun kulağın düştük bu hallere sen *** Kendine gel sen kendine kendine gel Haddini bil sen haddini haddini bil Kendine gel sen kendine kendine gel Haddini bil sen haddini haddini bil *** Dikkat et sözlerine sen çizmeyi aşıyorsun Herkesin bir sabrı var bardağı taşırıyorsun Sor bir bilene yürümez bu iş böyle Aldıkça alttan ben sen geldin hep üstüme *** Ağzından çıkanı duysun kulağın düştük bu hallere Ağzından çıkanı duysun kulağın düştük bu hallere sen *** Kendine gel sen kendine kendine gel Haddini bil sen haddini haddini bil Kendine gel sen kendine kendine gel Haddini bil sen haddini haddini bil