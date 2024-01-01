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7/24 Dinle Kayahan'ın En İyileri 1

Kayahan'ın En İyileri 1 Şarkı Sözleri

Yonca Evcimik Kayahan'ın En İyileri 1 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yonca Evcimik Kayahan'ın En İyileri 1 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kayahan'ın En İyileri 1 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yonca Evcimik

Yonca Evcimik

Kayahan'ın En İyileri 1

  • Kendine Gel Ft İrem Derici - Gökçe

  • Emrin Olur

  • Gönül Sayfam

  • Ve Melankoli

  • Allahım Neydi Günahım

  • Odalarda Işıksızım

  • Canım Sıkılıyor Canım

  • Beni Anlamadın Ya

  • Mor Menekşe

  • Atın Beni Denizlere

  • Nar Tanem

  • Her Şeyden Çok

  • Devamı Var

  • Kar Taneleri

  • İlk Değil

  • Sarı Saçlarından Sen Suçlusun

  • Bir Garip Serçe

  • Yoksun Sen

  • Gözlerinin Hapsindeyim

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