Yonca Evcimik

Kendine Gel Ft İrem Derici - Gökçe Sözlerine dikkat et sen çizmeyi aşıyorsun Herkesin bir sabrı var bardağı taşırıyorsun Sözlerine dikkat et sen çizmeyi aşıyorsun Herkesin bir sabrı var bardağı taşırıyorsun *** Sor bir bilene yürümez bu iş böyle Aldıkça alttan ben sen geldin hep üstüme Ağzından çıkanı duysun kulağın düştük bu hallere Ağzından çıkanı duysun kulağın düştük bu hallere sen *** Kendine gel sen kendine kendine gel Haddini bil sen haddini haddini bil Kendine gel sen kendine kendine gel Haddini bil sen haddini haddini bil *** Sözlerine dikkat et sen çizmeyi aşıyorsun Herkesin bir sabrı var bardağı taşırıyorsun Sözlerine dikkat et sen çizmeyi aşıyorsun Herkesin bir sabrı var bardağı taşırıyorsun *** Sor bir bilene yürümez bu iş böyle Aldıkça alttan ben sen geldin hep üstüme Ağzından çıkanı duysun kulağın düştük bu hallere Ağzından çıkanı duysun kulağın düştük bu hallere sen *** Kendine gel sen kendine kendine gel Haddini bil sen haddini haddini bil Kendine gel sen kendine kendine gel Haddini bil sen haddini haddini bil *** Dikkat et sözlerine sen çizmeyi aşıyorsun Herkesin bir sabrı var bardağı taşırıyorsun Sor bir bilene yürümez bu iş böyle Aldıkça alttan ben sen geldin hep üstüme *** Ağzından çıkanı duysun kulağın düştük bu hallere Ağzından çıkanı duysun kulağın düştük bu hallere sen *** Kendine gel sen kendine kendine gel Haddini bil sen haddini haddini bil Kendine gel sen kendine kendine gel Haddini bil sen haddini haddini bil

Emrin Olur Akşam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar Siyah kelebeklerim uçar delice ahım ölüme kadar *** Gönül acılar çeker yalnız başına Yeter bu kadar yeter Yarim bu günahların kalmaz yanına Mevlam adamı yakar *** Gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben Canım bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben *** Adını yazmışlar gökyüzüne Fırtınalar düşmüş kaderime Yolumu çizmişsin sen yine Emrin olur gülüm emrin olur *** Akşam dalgalar vurur sahil boyuna vurur içimi yıkar Siyah kelebeklerim uçar delice ahım ölüme kadar *** Gülüm diye diye canım diye diye deli oldum ben Canım bile bile gülüm bile bile kölen oldum ben *** Adını yazmışlar gökyüzüne Fırtınalar düşmüş kaderime Yolumu çizmişsin sen yine Emrin olur gülüm emrin olur *** Adını yazmışlar gökyüzüne Fırtınalar düşmüş kaderime Yolumu çizmişsin sen yine Emrin olur gülüm baş üstüne

Mor Menekşe Akşam oldu penceremde Yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun Bir mahsun mor menekşe Ağlıyor mu ne Akşam oldu penceremde Yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun Bir mahsun mor menekşe Ağlıyor mu ne Gölgelerin kollarında Hatıralar halka, halka Ben ona tutsak Gölgelerin kollarında Hatıralar halka, halka Ben ona tutsak Nerde, nerde en son çizgi nerde Nerde, nerde çarem nerde Akşam oldu penceremde Yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun Bir mahsun mor menekşe Ağlıyor mu ne Akşam oldu penceremde Yorgun rüzgar esiyor geçiyor renkler suskun Bir mahsun mor menekşe Ağlıyor mu ne Gölgelerin kollarında Hatıralar halka, halka Ben ona tutsak Gölgelerin kollarında Hatıralar halka, halka Ben ona tutsak Nerde, nerde en son çizgi nerde Nerde, nerde çarem nerde Nerde, nerde en son çizgi nerde Nerde, nerde çarem nerde Nerde, nerde en son çizgi nerde Nerde nerde çarem nerde Nerde, nerde en son çizgi nerde Nerde, nerde çarem nerde

Nar Tanem Bir geçen yazın sonrası Sonbahar sancısı, nar tanem İçimde bitmeyen aşkların Yarım kalan şarkısı, nar tanem *** Güneşin ışıkları ısıtmıyor artık Geceler her gün daha uzuyor nar tanem Dışarda sonbahar gönlümde sonbahar Göçüyor kuşlar göçüyor kuşlar *** Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde *** Bir geçen yazın sonrası sonbahar sancısı Nar tanem Dışarda sararan yaprakları kovalıyor rüzgarlar Nar tanem *** Ne zaman, ne zaman geleceksin sen? Ne zaman kavuşmak sana nar tanem? Dışarda sonbahar gönlümde sonbahar Ne zaman, ne zaman, ne zaman, ne zaman? *** Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde *** Ve senin sevgin gönlümde Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde *** Ve senin sevgin gönlümde Yanar ateşler dağlarda nar tanem Ve senin sevgin gönlümde

Her Şeyden Çok Bugün uyandığımda yoktun yanımda Canım bugün ilaçlarımı almadım Bugün ne kadar alışmışım anladım Canım bugün ilk defa sensiz kaldım Canım canımın yaprakları gözlerin yok *** Çok canımı yakıyor özlemin Çok çok çok her şeyden çok Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde hayallerim ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Sönmeyen ateşlerde günahlarım yanıyor Bıraktığın bu yerde yüreğim kan ağlıyor Ah canım *** Mahvediyor karanlıklar Her şeyden çok Her şeyden çok *** Güller denize bakıyor günlerdir Güller güneşi özlüyor sersefil *** Canım canımın yaprakları Gözlerin yok çok canımı yakıyor Özlemin Çok çok çok her şeyden çok

Kar Taneleri Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme kar taneleri Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme kar taneleri Ah özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi Özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi Yollar benim umudumdur yoları kapatmayın Yağmayın yollarıma durun kar taneleri Yollar benim umudumdur yoları kapatmayın Yağmayın yollarıma durun kar taneleri Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın Alıcı kuşlar gibi başımın üstünde dönüp durmayın Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme kar taneleri Kol kola girip yalnızlığımı vurmayın yüzüme kar taneleri Ah özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi Özledim hem de çok özledim ezberledim beklemeyi Yollar benim umudumdur yoları kapatmayın Yağmayın yollarıma durun kar taneleri Yollar benim umudumdur yoları kapatmayın Yağmayın yollarıma durun kar taneleri

İlk Değil İlk değil ve son değil Bu ilk telaş, bu son hazan değil Eskimiş yüzüm aynalarda Gözlerim dalar zamanlara *** İlk değil ve son değil Bu ilk telaş, bu son hazan değil Eskimiş yüzüm aynalarda Gözlerim dalar zamanlara *** Aynalarda eskimiş yüzüm Fırtına kopar açıklarda Aynalarda eskimiş yüzüm Acın demirlemiş hayatıma *** Bu ilk değil ve son değil, canım Bıktım yarım yarım yaşamaktan *** İlk değil ve son değil Bu ilk telaş, bu son hazan değil Eskimiş yüzüm aynalarda Gözlerim dalar zamanlara *** Aynalarda eskimiş yüzüm Fırtına kopar açıklarda Aynalarda eskimiş yüzüm Acın demirlemiş hayatıma *** Bu ilk değil ve son değil, canım Bıktım yarım yarım yaşamaktan Bu ilk değil ve son değil, canım Bıktım yarım yarım yaşamaktan

Sarı Saçlarından Sen Suçlusun Adresim aynı kaderim aynı Günlerim aynı geceler aynı Sarı saçlım hasretimsin sen Kara dantel sokağında ben Kapımda akşam gülleri Mateminle tutuşurken *** Dumanım aynı ateşim aynı Bulutlar aynı gözyaşım aynı Sarı saçlım hasretimsin sen Kara dantel sokağında ben Kapımda akşam gülleri Mateminle tutuşurken *** Kan kırmızı gözlerimden Sancıların gelip geçer Kim üzülür, kim bekler seni? Ben tabi ki ben bir tanem Ter içinde içim bileylenir *** Kan kırmızı gözlerimden Sancıların gelip geçer Kim üşütür, kim yakar beni? Sen tabi ki sen bir tanem Ter içinde içim bileylenir *** Bu kaçıncı çalınışı kapımın Bu kaçıncı sen değilsin, başkası Peşimde mazinin ayak sesleri Nelerden vazgeçiyoruz bi düşünsene Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama Sarı saçlarından sen suçlusun *** Adresim aynı kaderim aynı Günlerim aynı geceler aynı Sarı saçlım hasretimsin sen Kara dantel sokağında ben Kapımda akşam gülleri Mateminle tutuşurken *** Dumanım aynı ateşim aynı Bulutlar aynı gözyaşım aynı Sarı saçlım hasretimsin sen Kara dantel sokağında ben Kapımda akşam gülleri Mateminle tutuşurken *** Kanka kırmızı gözlerimden Sancıların gelip geçer Kim üzülür, kim bekler seni? Ben tabi ki ben bir tanem Ter içinde içim bileylenir *** Kan kırmızı gözlerimden Sancıların gelip geçer Kim üşütür, kim yakar beni? Sen tabi ki sen bir tanem Ter içinde içim bileylenir *** Sen tabi ki sen bir tanem Ter içinde içim bileylenir

Yoksun Sen Nereden takılmıșsa bir şarkı dudaklarımda Havada deniz kokusu Aramızda denizler, yıllarımı çaldı yokluğun Ağlasam ağlar ıslanır Denizlerde sen, hasretinde ben Yokluğun esiyor akşamlarda Kadehlerde sen, çaresizim ben Yoksun sen yoksun ya akşamlarda Sularda yorgun akşam, ben yangın telaşlarında Çırpınır kalbim, çırpınır Gemiler geçer uzak, bir beyaz hüzün soluklanır Çırpınır akşam, çırpınır Denizlerde sen, hasretinde ben Yokluğun esiyor akşamlarda Kadehlerde sen, çaresizim ben Yoksun sen yoksun ya akşamlarda Gel bir daha gitme hiç Hep gözümün önünde ol sen Hep yanımdaki resmin gibi Aramızda denizler, yıllarımı çaldı yokluğun Ağlasam ağlar ıslanır Denizlerde sen, hasretinde ben Yokluğun esiyor akşamlarda Kadehlerde sen, çaresizim ben Yoksun sen yoksun ya akşamlarda