Kendine Gel Şarkı Sözleri
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Yonca Evcimik
Kendine Gel
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Sözlerine dikkat et sen
Çizmeyi aşıyorsun
Herkesin bir sabrı var
Bardağı taşırıyorsun
***
Sözlerine dikkat et sen
Çizmeyi aşıyorsun
Herkesin bir sabrı var
Bardağı taşırıyorsun
***
Sor bir bilene
Yürümez bu iş böyle
Aldıkça alttan ben
Sen geldin hep üstüme
***
Ağzından çıkanı duysun kulağın
Düştük bu hâllere
Ağzından çıkanı duysun kulağın
Düştük bu hâllere
(Sen)
***
Kendine gel
Sen kendine, kendine gel
Haddini bil
Sen haddini, haddini bil
***
Kendine gel
Sen kendine, kendine gel
Haddini bil
Sen haddini, haddini bil
***
Sözlerine dikkat et sen
Çizmeyi aşıyorsun
Herkesin bir sabrı var
Bardağı taşırıyorsun
***
Sözlerine dikkat et sen
Çizmeyi aşıyorsun
Herkesin bir sabrı var
Bardağı taşırıyorsun
***
Sor bir bilene
Yürümez bu iş böyle
Aldıkça alttan ben
Sen geldin hep üstüme
***
Ağzından çıkanı duysun kulağın
Düştük bu hâllere
Ağzından çıkanı duysun kulağın
Düştük bu hâllere
(Sen)
***
Kendine gel
Sen kendine, kendine gel
Haddini bil
Sen haddini, haddini bil
***
Kendine gel
Sen kendine, kendine gel
Haddini bil
Sen haddini, haddini bil
***
Ağzından çıkanı duysun kulağın
Düştük bu hâllere
(Sen)
***
Kendine gel
Sen kendine, kendine gel
Haddini bil
Sen haddini, haddini bil
***
Kendine gel
Sen kendine, kendine gel
Haddini bil
Sen haddini, haddini bil