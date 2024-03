Her şeyi çok bilirsin Her yaptığın olay Meydanı boş bulunca Atıp tutmak kolay *** Kendin söylersin Bir tek kendin dinlersin Herkes kafasını sallar Sor bakalım kim ne anlar *** Devirince bir kaç kadehi Her telden çalmaya başlarsın Toplarsın üç beş kişiyi Yırtık fırlarsın *** Her şeyi çok bilirsin Her yaptığın olay Meydanı boş bulunca Atıp tutmak kolay *** Ancak kendin söylersin Bir tek kendin dinlersin Ne iştir bu Allah Allah Ben kül yutmam bana anlatma *** Laf olsun torba dolsun diye Anlamsız sözler etme bana Laf olsun torba dolsun diye Entel geçinip de saçmalama *** Laf olsun torba dolsun diye Anlamsız sözler etme bana Maksat muhabbеt olsun diye Abuk sabuk laflar satma bana *** Laf olsun torba dolsun diye Anlamsız sözler еtme bana Laf olsun torba dolsun diye Entel geçinip de saçmalama *** Laf olsun torba dolsun diye Anlamsız sözler etme bana Maksat muhabbet olsun diye Abuk sabuk laflar satma bana *** Her şeyi çok bilirsin Her yaptığın olay Meydanı boş bulunca Atıp tutmak kolay *** Kendin söylersin Bir tek kendin dinlersin Herkes kafasını sallar Sor bakalım kim ne anlar *** Devirince bir kaç kadehi Her telden çalmaya başlarsın Toplarsın üç beş kişiyi Yırtık fırlarsın *** Her şeyi çok bilirsin Her yaptığın olay Meydanı boş bulunca Atıp tutmak kolay *** Ancak kendin söylersin Bir tek kendin dinlersin Ne iştir bu Allah Allah Ben kül yutmam bana anlatma *** Laf olsun torba dolsun diye Anlamsız sözler etme bana Laf olsun torba dolsun diye Entel geçinip de saçmalama *** Laf olsun torba dolsun diye Anlamsız sözler etme bana Maksat muhabbet olsun diye Abuk sabuk laflar satma bana *** Laf olsun torba dolsun diye Anlamsız sözler etme bana Laf olsun torba dolsun diye Entel geçinip de saçmalama *** Laf olsun torba dolsun diye Anlamsız sözler etme bana Maksat muhabbet olsun diye Abuk sabuk laflar satma bana