Yonca Evcimik

Haydi sallayalım dünyayı
Durmadan dans edelim aşk için
Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo
***
Haydi sallayalım dünyayı
Durmadan dans edelim aşk için
Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo
***
Dans et, içindeki ışığı keşfet
Sen de doğru yolu bulursun elbet
Unutma her şey aşk için
Gerisi hikâye, artık vazgeç
***
Şimdi anın tadını çıkar
İnan ki çok kısa bu hayat
Vardır yanında sevgilin elbet
Durma, ona aşkını ilan et
***
Seni seviyorum, seni seviyorum
Aşığım sana
***
Seni seviyorum, seni seviyorum
Aşığım sana
***
Seni seviyorum
***
Haydi eller havaya, kalçaya
Önce öne doğru, sonra arkaya
Ayak sağa sola, kollar yana
Öne yürü sallaya sallaya
***
Haydi eller havaya, kalçaya
Önce öne doğru, sonra arkaya
Ayak sağa sola, kollar yana
Öne yürü sallaya sallaya
***
Haydi sallayalım dünyayı
Durmadan dans edelim aşk için
Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo
***
Haydi sallayalım dünyayı
Durmadan dans edelim aşk için
Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo
***
Dans et, içindeki ışığı keşfet
Sen de doğru yolu bulursun elbet
Unutma her şey aşk için
Gerisi hikâye, artık vazgeç
***
Şimdi anın tadını çıkar
İnan ki çok kısa bu hayat
Vardır yanında sevgilin elbet
Durma, ona aşkını ilan et
***
Seni seviyorum, seni seviyorum
Aşığım sana
***
Seni seviyorum, seni seviyorum
Aşığım sana
***
Seni seviyorum
***
Haydi eller havaya, kalçaya
Önce öne doğru, sonra arkaya
Ayak sağa sola, kollar yana
Öne yürü sallaya sallaya
***
Haydi eller havaya, kalçaya
Önce öne doğru, sonra arkaya
Ayak sağa sola, kollar yana
Öne yürü sallaya sallaya
***
Haydi sallayalım dünyayı
Durmadan dans edelim aşk için
Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo
***
Haydi sallayalım dünyayı
Durmadan dans edelim aşk için
Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo
***
Haydi sallayalım dünyayı
Şıkır şıkır sallayalım kalçayı
***
Haydi eller havaya, kalçaya
Önce öne doğru, sonra arkaya
Ayak sağa sola, kollar yana
Öne yürü sallaya sallaya
***
Haydi sallayalım dünyayı
Durmadan dans edelim aşk için
Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo
***
Haydi sallayalım dünyayı
Durmadan dans edelim aşk için
Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo
***
Haydi sallayalım dünyayı
Şıkır şıkır sallayalım kalçayı
***
Haydi sallayalım dünyayı
Durmadan dans edelim aşk için
Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo
***
Haydi sallayalım dünyayı
Haydi sallayalım dünyayı