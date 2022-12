Yonca Evcimik

Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Dans et, içindeki ışığı keşfet Sen de doğru yolu bulursun elbet Unutma her şey aşk için Gerisi hikâye, artık vazgeç *** Şimdi anın tadını çıkar İnan ki çok kısa bu hayat Vardır yanında sevgilin elbet Durma, ona aşkını ilan et *** Seni seviyorum, seni seviyorum Aşığım sana *** Seni seviyorum, seni seviyorum Aşığım sana *** Seni seviyorum *** Haydi eller havaya, kalçaya Önce öne doğru, sonra arkaya Ayak sağa sola, kollar yana Öne yürü sallaya sallaya *** Haydi eller havaya, kalçaya Önce öne doğru, sonra arkaya Ayak sağa sola, kollar yana Öne yürü sallaya sallaya *** Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Dans et, içindeki ışığı keşfet Sen de doğru yolu bulursun elbet Unutma her şey aşk için Gerisi hikâye, artık vazgeç *** Şimdi anın tadını çıkar İnan ki çok kısa bu hayat Vardır yanında sevgilin elbet Durma, ona aşkını ilan et *** Seni seviyorum, seni seviyorum Aşığım sana *** Seni seviyorum, seni seviyorum Aşığım sana *** Seni seviyorum *** Haydi eller havaya, kalçaya Önce öne doğru, sonra arkaya Ayak sağa sola, kollar yana Öne yürü sallaya sallaya *** Haydi eller havaya, kalçaya Önce öne doğru, sonra arkaya Ayak sağa sola, kollar yana Öne yürü sallaya sallaya *** Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Haydi sallayalım dünyayı Şıkır şıkır sallayalım kalçayı *** Haydi eller havaya, kalçaya Önce öne doğru, sonra arkaya Ayak sağa sola, kollar yana Öne yürü sallaya sallaya *** Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Haydi sallayalım dünyayı Şıkır şıkır sallayalım kalçayı *** Haydi sallayalım dünyayı Durmadan dans edelim aşk için Şıkır şıkır sallayalım kalçayı, ooo ooo *** Haydi sallayalım dünyayı Haydi sallayalım dünyayı