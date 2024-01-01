Yonca Evcimik

-
Şşt aha, şşt aha
Şşt aha, şşt aha
Şşt aha, şşt aha
***
Seksi seksi şey, seksi seksi şey
Seksi seksi şey, seksi seksi şey
Seksi seksi şey, seksi seksi şey
Seksi seksi şey, seksi seksi şey
***
Ne kimseye aitim
Ne de kimseye sahip
Çırılçıplak sevişirim
Özüm özüne talip
***
Oysa bilmem adını
Ah teninin tadını
Duya duya kokunu
Şaşırmışım yolumu
***
Ne kimseye aitim
Ne de kimseye sahip
Çırılçıplak sevişirim
Özüm özüne talip
***
Oysa bilmem adını
Ah teninin tadını
Duya duya kokunu
Şaşırmışım yolumu
***
İlahi bir aşk bu
Belli ki yolun sonu
Bir an önce bul beni
Ser tenime tenini
***
Aşka bin defa feda
Uğruna yansın her şey
Tenhamda savrulursun
Seni gidi seksi şey
***
Şşt aha, şşt aha
Şşt aha, şşt aha (seksi, seksi şey)
Şşt aha, şşt aha (seksi, seksi şey)
Şşt aha, şşt aha (seksi seksi şey, seksi seksi şey)
***
Götürürüm ben seni (ah)
Sulu susuz derelere
Döndürürüm başını (ah)
Deliye divaneye
***
Aşk olunca a canım
Akan sular durulur
Erteleme sen beni
Her şey gençlikte olur
***
İlahi bir aşk bu
Belli ki yolun sonu
Bir an önce bul beni
Ser tenime tenini
***
Aşka bin defa feda
Uğruna yansın her şey
Tenhamda savrulursun
Seni gidi seksi şey
***
İlahi bir aşk bu
Belli ki yolun sonu
Bir an önce bul beni
Ser tenime tenini
***
Aşka bin defa feda
Uğruna yansın her şey
Tenhamda savrulursun
Seni gidi seksi şey
***
Şşt
Şşt aha
Şşt aha
***
İlahi bir aşk bu
Belli ki yolun sonu
Bir an önce bul beni
Ser tenime tenini
***
Aşka bin defa feda
Uğruna yansın her şey
Tenhamda savrulursun
Seni gidi seksi şey
***
İlahi bir aşk bu
Belli ki yolun sonu
Bir an önce bul beni
Ser tenime tenini
***
İlahi bir aşk bu
İlahi bir aşk bu
İlahi bir aşk bu
İlahi
Seksi şey
-
Gecemde gündüzümde
Söylenmemiş sözümde
Aşkın yanar kor gibi gönlümde
***
Rüyamda düşlerimde
Işıksın gözlerimde
Adın dua küskün dillerimde
***
Gözlerimin ardına gizlemişim ben seni
Sözler ise yetmiyor anlatmaya aşkımı sana
Gel, gel, gel, gel, gel
***
Gecemde gündüzümde
Söylenmemiş sözümde
Aşkın yanar kor gibi gönlümde
***
Rüyamda düşlerimde
Işıksın gözlerimde
Adın dua küskün dillerimde
***
Gözlerimin ardına gizlemişim bеn seni
Sözler ise yеtmiyor anlatmaya aşkımı sana
Gel, gel, gel, gel, gel
***
Kuşların kanadına rüzgara dumanlara
Yüklemişim ben deli sevgimi
Hasretimi, özlemimi, sözlerimi
***
Ellerin unutsa gözlerin arar
Gözlerin unutsa yüreğin yanar
İçine ayrılık acısı dolar
Benim aşkımı unutamazsın
Bir daha böyle aşk hiç bulamazsın
***
Ellerin unutsa gözlerin arar
Gözlerin unutsa yüreğin yanar
İçine ayrılık acısı dolar
Benim aşkımı unutamazsın
Bir daha böyle aşk hiç bulamazsın
-
Şşt aha, şşt aha
Şşt aha, şşt aha
Şşt aha, şşt aha
***
Seksi seksi şey, seksi seksi şey
Seksi seksi şey, seksi seksi şey
Seksi seksi şey, seksi seksi şey
Seksi seksi şey, seksi seksi şey
***
Ne kimseye aitim
Ne de kimseye sahip
Çırılçıplak sevişirim
Özüm özüne talip
***
Oysa bilmem adını
Ah teninin tadını
Duya duya kokunu
Şaşırmışım yolumu
***
Ne kimseye aitim
Ne de kimseye sahip
Çırılçıplak sevişirim
Özüm özüne talip
***
Oysa bilmem adını
Ah teninin tadını
Duya duya kokunu
Şaşırmışım yolumu
***
İlahi bir aşk bu
Belli ki yolun sonu
Bir an önce bul beni
Ser tenime tenini
***
Aşka bin defa feda
Uğruna yansın her şey
Tenhamda savrulursun
Seni gidi seksi şey
***
Şşt aha, şşt aha
Şşt aha, şşt aha (seksi, seksi şey)
Şşt aha, şşt aha (seksi, seksi şey)
Şşt aha, şşt aha (seksi seksi şey, seksi seksi şey)
***
Götürürüm ben seni (ah)
Sulu susuz derelere
Döndürürüm başını (ah)
Deliye divaneye
***
Aşk olunca a canım
Akan sular durulur
Erteleme sen beni
Her şey gençlikte olur
***
İlahi bir aşk bu
Belli ki yolun sonu
Bir an önce bul beni
Ser tenime tenini
***
Aşka bin defa feda
Uğruna yansın her şey
Tenhamda savrulursun
Seni gidi seksi şey
***
İlahi bir aşk bu
Belli ki yolun sonu
Bir an önce bul beni
Ser tenime tenini
***
Aşka bin defa feda
Uğruna yansın her şey
Tenhamda savrulursun
Seni gidi seksi şey
***
Şşt
Şşt aha
Şşt aha
***
İlahi bir aşk bu
Belli ki yolun sonu
Bir an önce bul beni
Ser tenime tenini
***
Aşka bin defa feda
Uğruna yansın her şey
Tenhamda savrulursun
Seni gidi seksi şey
***
İlahi bir aşk bu
Belli ki yolun sonu
Bir an önce bul beni
Ser tenime tenini
***
İlahi bir aşk bu
İlahi bir aşk bu
İlahi bir aşk bu
İlahi
Seksi şey
-
Bırak beni götürme
Senin yolun açık olsun
Ben bu şehirde doğdum, büyüdüm aşklarım bu şehirde
***
Yine de, göremezsem seni sana hoşçakal
Aşkı bulduğun yerde huzurla kal
Elbet bir gün yolum düşer ya sana
N'olur beni unutma
***
Yine de, göremezsem seni sana hoşçakal
Aşkı bulduğun yerde huzurla kal
Elbet bir gün yolum düşer ya sana
N'olur beni unutma
***
Olmaz mı, olmaz mı, olmaz mı, söylesene
Olmaz mı, olmaz mı, olmaz mı, söyle
***
Bırak beni götürme
Senin yolun açık olsun
Ben bu şehirde doğdum, büyüdüm aşklarım bu şehirde
***
Yine de, göremezsem seni sana hoşçakal
Aşkı bulduğun yerde huzurla kal
Elbet bir gün yolum düşer ya sana
N'olur beni unutma
***
Yine de, göremezsem seni sana hoşçakal
Aşkı bulduğun yerde huzurla kal
Elbet bir gün yolum düşer ya sana
N'olur beni unutma
***
Olmaz mı, olmaz mı, olmaz mı, söylesene
Olmaz mı, olmaz mı, olmaz mı, söyle
***
Yine de, göremezsem seni sana hoşçakal
Aşkı bulduğun yerde huzurla kal
Elbet bir gün yolum düşer ya sana
N'olur beni unutma
***
Yine de, göremezsem seni sana hoşçakal
Aşkı bulduğun yerde huzurla kal
Elbet bir gün yolum düşer ya sana
N'olur beni unutma
-
-
Dönebilsek geçmişe
Çareler bulurduk belki de
Eğilseydik yaşama
Kırlımazdık belkide
***
Belki de o sevdayı
Savurmazdık ellere
Durup aşk durağında
Gitmezdik ileriye
***
Gönül gözümüzle teslim olduk
Aşkı tükettik aşığım
Öldüm süründüm ama
Senden pişman olmadım
***
Gönül gözümüzle teslim olduk
Aşkı tükettik aşığım
Öldüm geberdim ama
Senden pişman olmadım
***
Belki de bu olanlar
Olması gerekenler aslında
Belki aşkın özü acı
Geçmiş olsun sana da
***
Belki de bu olanlar
Olması gerekenler aslında
Belki aşkın özü acı
Geçmiş olsun sana da
***
Gönül gözümüzle teslim olduk
Aşkı tükettik aşığım
Öldüm süründüm ama
Senden pişman olmadım
***
Gönül gözümüzle teslim olduk
Aşkı tükettik aşığım
Öldüm geberdim ama
Senden pişman olmadım
***
Dönebilsek geçmişe
Çare bulurduk belki de
Eğilseydik yaşama
Kırlımazdık belkide
***
Belki de o sevdayı
Savurmazdık ellere
Durup aşk durağında
Gitmezdik ileriye
***
Gönül gözümüzle teslim olduk
Aşkı tükettik aşığım
Öldüm süründüm ama
Senden pişman olmadım
***
Gönül gözümüzle teslim olduk
Aşkı tükettik aşığım
Öldüm geberdim ama
Senden pişman olmadım
***
Belki de bu olanlar
Olması gerekenler aslında
Belki aşkın özü acı
Geçmiş olsun sana da
***
Belki de bu olanlar
Olması gerekenler aslında
Belki aşkın özü acı
Geçmiş olsun sana da
***
Gönül gözümüzle teslim olduk
Aşkı tükettik aşığım
Öldüm süründüm ama
Senden pişman olmadım
***
Gönül gözümüzle teslim olduk
Aşkı tükettik aşığım
Öldüm geberdim ama
Senden pişman olmadım
-
Tam kurtuldum derken senden
Bak neler oldu (Bak neler oldu)
Ner'den çıktın sen karşıma
Bak beter oldum (Bak beter oldum)
***
Tam kurtuldum derken senden
Bak neler oldu (Bak neler oldu)
Ner'den çıktın sen karşıma
Bin beter oldum (Bin beter oldum)
***
Bir adım kaçsam
Ne zaman senden
Koşa, koşa döndüm
Hep senin oldum
***
Aslın adem böyle madem
Bu bana zor geliyor amma
Gel sen vazgeç
Bu oyunu oynama
Bana kolay geliyor yavrum
***
Aslın adem böyle madem
Bu bana hoş geliyor amma
Gel sen vazgeç
Bu oyunu oynama
Bana kolay geliyor yavrum
Bana kolay geliyor
***
Tam kurtuldum derken senden
Bak neler oldu (Bak neler oldu)
Ner'den çıktın sen karşıma
Bin beter oldum (Bin beter oldum)
***
Bir adım kaçsam
Ne zaman senden
Koşa koşa döndüm
Hep senin oldum
***
Aslın adem böyle madem
Bu bana zor geliyor amma
Gel sen vazgeç
Bu oyunu oynama
Bana kolay geliyor yavrum
***
Aslın adem böyle madem
Bu bana hoş geliyor amma
Gel sen vazgeç
Bu oyunu oynama
Bana kolay geliyor yavrum
Bana kolay geliyor yavrum
Bana kolay geliyor
***
Bir adım kaçsam
Ne zaman senden
Koşa koşa döndüm
Hep senin oldum
***
Aslın adem böyle madem
Bu bana zor geliyor amma
Gel sen vazgeç
Bu oyunu oynama
Bana kolay geliyor yavrum
***
Aslın adem böyle madem
Bu bana hoş geliyor amma
Gel sen vazgeç bu oyunu oynama
Bana kolay geliyor yavrum
Bu bana hoş geliyor yavrum
Bana kolay geliyor yavrum
Bana kolay geliyor
-
"Gözlerimin içine bak" diye diye
Yoldan çıkarttın beni
Ömrümü sana verdim bile bile
Kuma serdin, kuruttun beni
***
"Gel gidelim seyran tepelerine
Seyredelim cümle âlemi", dedin
Hani başkalarına benzemezdim?
Kendini yedin, beni de yedin
***
Kandırıverdin, elleri kırılası
Yedin ömrümü, çeşmesi kuruyası
Bi' daha mı? Tövbe, gözleri kör olası yâr
***
Allah'tan bulasın, vicdansız
Ölme de kahrolasın
Bahçeme incir ağaçları diktin
Dibine de sen yatasın
***
Allah'tan bulasın, vicdansız
Ölme de kahrolasın
Bahçeme incir ağaçları diktin
Dibine de sen yatasın
***
"Gözlerimin içine bak" diye diye
Yoldan çıkarttın beni
Ömrümü sana verdim bile bile
Kuma serdin, kuruttun beni
***
"Gel gidelim seyran tepelerine
Seyredelim cümle âlemi", dedin
Hani başkalarına benzemezdim?
Kendini yedin, beni de yedin
***
Kandırıverdin, elleri kırılası
Yedin ömrümü, çeşmesi kuruyası
Bi' daha mı? Tövbe, gözleri kör olası yâr
***
Allah'tan bulasın, vicdansız
Ölme de kahrolasın
Bahçeme incir ağaçları diktin
Dibine de sen yatasın
***
Allah'tan bulasın, vicdansız
Ölme de kahrolasın
Bahçeme incir ağaçları diktin
Dibine de sen yatasın
***
Allah'tan bulasın, vicdansız
Ölme de kahrolasın
Bahçeme incir ağaçları diktin
Dibine de sen yatasın
***
Allah'tan bulasın, vicdansız
Ölme de kahrolasın
Bahçeme incir ağaçları diktin
Dibine de sen yatasın
-
Ne renk ne dil neden değil
Bir şans daha bu dünyaya
İnancın engel değil
Dene, inan, değer bir olmaya
***
Dün de yok yarın da yok
Zaman sonsuz bir şimdi
Hemen şimdi anı yaşa
Gecikme hayata, aşklarına
***
Karşılıksız sev, paylaş
Sonsuz sevgi ile yaklaş
Kim olursan, ne olursan ol hatırla
Hatırla, hepimiz biriz
***
Karşılıksız sev, paylaş
Sonsuz sevgi ile yaklaş
Kim olursan, ne olursan ol hatrıla
Hatırla, hepimiz biriz
***
İçine dön, derin bak
Kurtar ruhunu kendinden
Bir hiç ol
Tekbir'in ellerine bırak
***
Ne renk ne dil neden değil
Bir şans daha bu dünyaya
İnancın engel değil
Dene, inan, değer bir olmaya
***
Dün de yok yarın da yok
Zaman sonsuz bir şimdi
Hemen şimdi anı yaşa
Gecikme hayata, aşklarına
***
Karşılıksız sev, paylaş
Sonsuz sevgi ile yaklaş
Kim olursan, ne olursan ol hatırla
Hatırla, hepimiz biriz
***
Karşılıksız sev, paylaş
Sonsuz sevgi ile yaklaş
Kim olursan, ne olursan ol hatrıla
Hatırla, hepimiz biriz
***
Ben, böyle bir hayatı seçiyorum
-
Gecenin tam üçünde
Ellerim ter içinde
Sensiz uyandım
Telefonum çalmamış hala
***
Baktım çirkin resmine
Bir kahve koydum kendime
Biraz düşündüm de
Sorun kimdeydi acaba? sen üzülme
***
Her şeyi sen bilirdin
Biliyorum, delirdin ama
Dönmek istersen bana
Bir kez daha düşün sonra
***
Bakma artık resmime
Bir kahve koyda kendine
Biraz düşün sende
Hata kimdeydi acaba sen üzülme
***
Yok anladım
Senden hayır yok, geç kalmadım
Sen varken
Yanımdayken dе ben zaten yalnızmışım
***
Yok, yok anladım
Sendеn hayır yok, geç kalmadım
Sen varken
Yanımdayken de ben zaten yalnızmışım
***
Gecenin tam üçünde
Ellerim ter içinde
Sensiz uyandım
Telefonum çalmamış hala
***
Baktım çirkin resmine
Bir kahve koydum kendime
Biraz düşündüm de
Sorun kimdeydi acaba? sen üzülme
***
Her şeyi sen bilirdin
Biliyorum, delirdin ama
Dönmek istersen bana
Bir kez daha düşün sonra
***
Bakma artık resmime
Bir kahve koyda kendine
Biraz düşün sende
Hata kimdeydi acaba sen üzülme
***
Yok anladım
Senden hayır yok, geç kalmadım
Sen varken
Yanımdayken de ben zaten yalnızmışım
***
Yok, yok anladım
Senden hayır yok, geç kalmadım
Sen varken
Yanımdayken de ben zaten yalnızmışım
***
Yok anladım
Senden hayır yok, geç kalmadım
Sen varken
Yanımdayken de ben zaten yalnızmışım
***
Yok, yok anladım
Senden hayır yok, geç kalmadım
Sen varken
Yanımdayken de ben zaten yalnızmışım
-
Değişen sen değilsin
Karanlıkta yürüyoruz
Suç sende de değil ki
Düşe kalka büyüyoruz
***
Bitmesin küçük öyküleri
Kağıt evlerin kırık camları
Bırak bu gün böyle kalsın
***
Boşver şimdi gitme
Bu iç savaş bir gün biter
Yoğun bakımda kalırız biraz
Benim aşkım bize yeter
***
Boşver şimdi gitme
Bu iç savaş bir gün biter
Yoğun bakımda kalırız biraz
Benim aşkım bize yeter
***
Değişen ben değildim
Zaman kötü şimdilerde
Suç sende de değil ki
Aşkın sessiz harflerinde
***
Bitmesin küçük öyküleri
Kağıt evlerin kırık camları
Bırak bu gün böyle kalsın
***
Boşver şimdi gitme
Bu iç savaş bir gün biter
Yoğun bakımda kalırız biraz
Benim aşkım bize yeter
***
Boşver şimdi gitme
Bu iç savaş bir gün biter
Yoğun bakımda kalırız biraz
Benim aşkım bize yeter
***
Bitmesin küçük öyküleri
Kağıt evlerin kırık camları
Bırak bu gün böyle kalsın
***
Boşver şimdi gitme
Bu iç savaş bir gün biter
Yoğun bakımda kalırız biraz
Benim aşkım bize yeter
***
Boşver şimdi gitme
Bu iç savaş bir gün biter
Yoğun bakımda kalırız biraz
Benim aşkım bize yeter
-
Hayat, hayat, hayat
Hayat ne kadar uzun
Ne kadar kısa
Tut bir ucundan çek
Hayat ne kadar senin
Ne kadar benim
Dilediğin kadar seç
Hayat ne kadar uzun
Ne kadar kısa
***
Tut bir ucundan çek
Hayat ne kadar senin
Ne kadar benim
Dilediğin kadar seç
İster bulutlarla uç
İster yağmurlarda gez
İster güneşlere uç
Aşık olman yeter
***
Hayat aşka emanet
Hayat rengarenk
Hayat aşka cesaret
Hayat aşkla güzel
Hayat aşka emanet
Hayat rengarenk
Hayat aşka cesaret
Hayat senle güzel
Hayat aşkla güzel
***
Aşkla güzel
Hayat senle güzel
Hayat aşkla güzel
Hayat ne kadar uzun
Ne kadar kısa
Tut bir ucundan çek
Hayat ne kadar senin
Ne kadar benim
Dilediğin kadar seç
Hayat ne kadar uzun
Ne kadar kısa
***
Tut bir ucundan çek
Hayat ne kadar senin
Ne kadar benim
Dilediğin kadar seç
İster bulutlarla uç
İster yağmurlarda gez
İster güneşlere uç
Aşık olman yeter
***
Hayat aşka emanet
Hayat rengarenk
Hayat aşka cesaret
Hayat aşkla güzel
Hayat aşka emanet
Hayat rengarenk
Hayat aşka cesaret
Hayat senle güzel
Hayat aşkla güzel
-
Herkes baksın dalgasına
***
Tabii tabii canım
Tabii canım
***
Hadi hadi bas
Tabii canım
Tabii canım
Tabii canım
Tabii canım
***
Herkes baksın dalgasına
Tabii canım
***
Herkes baksın dalgasına
Herkes baksın dalgasına
Herkes baksın dalgasına
Herkes baksın dalgasına
***
Durma haydi söyle
Adalet bu mu böyle
Yalan dünya her şey boş
Sen gönlünü hoş eyle
***
Herkes baksın dalgasına
Tabii canım
***
Tabii tabii canım
Tabii canım
Tabii tabii canım
Tabii canım
Tabii tabii canım
Tabii canım
Tabii tabii
Tabii
Tabii
Tabii
Tabii
Kiviya bu mudur
Hadi hadi bas
***
Hadi hadi bas
Herkes baksın dalgasına