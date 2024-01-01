Aşık Şarkı Sözleri
Yonca Evcimik Aşık şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yonca Evcimik Aşık şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşık sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Şşt aha, şşt aha
Şşt aha, şşt aha
Şşt aha, şşt aha
***
Seksi seksi şey, seksi seksi şey
Seksi seksi şey, seksi seksi şey
Seksi seksi şey, seksi seksi şey
Seksi seksi şey, seksi seksi şey
***
Ne kimseye aitim
Ne de kimseye sahip
Çırılçıplak sevişirim
Özüm özüne talip
***
Oysa bilmem adını
Ah teninin tadını
Duya duya kokunu
Şaşırmışım yolumu
***
Ne kimseye aitim
Ne de kimseye sahip
Çırılçıplak sevişirim
Özüm özüne talip
***
Oysa bilmem adını
Ah teninin tadını
Duya duya kokunu
Şaşırmışım yolumu
***
İlahi bir aşk bu
Belli ki yolun sonu
Bir an önce bul beni
Ser tenime tenini
***
Aşka bin defa feda
Uğruna yansın her şey
Tenhamda savrulursun
Seni gidi seksi şey
***
Şşt aha, şşt aha
Şşt aha, şşt aha (seksi, seksi şey)
Şşt aha, şşt aha (seksi, seksi şey)
Şşt aha, şşt aha (seksi seksi şey, seksi seksi şey)
***
Götürürüm ben seni (ah)
Sulu susuz derelere
Döndürürüm başını (ah)
Deliye divaneye
***
Aşk olunca a canım
Akan sular durulur
Erteleme sen beni
Her şey gençlikte olur
***
İlahi bir aşk bu
Belli ki yolun sonu
Bir an önce bul beni
Ser tenime tenini
***
Aşka bin defa feda
Uğruna yansın her şey
Tenhamda savrulursun
Seni gidi seksi şey
***
İlahi bir aşk bu
Belli ki yolun sonu
Bir an önce bul beni
Ser tenime tenini
***
Aşka bin defa feda
Uğruna yansın her şey
Tenhamda savrulursun
Seni gidi seksi şey
***
Şşt
Şşt aha
Şşt aha
***
İlahi bir aşk bu
Belli ki yolun sonu
Bir an önce bul beni
Ser tenime tenini
***
Aşka bin defa feda
Uğruna yansın her şey
Tenhamda savrulursun
Seni gidi seksi şey
***
İlahi bir aşk bu
Belli ki yolun sonu
Bir an önce bul beni
Ser tenime tenini
***
İlahi bir aşk bu
İlahi bir aşk bu
İlahi bir aşk bu
İlahi
Seksi şey
-
Doydun Mu Acılara
Gel O Zaman Yanıma
Ne Bekliyorsun Daha
Allah Allah
***
Saralım Yaraları
İçelim Oraları
O Gece Yarıları
Eyvah Eyvah
***
Git Bi Gez Dolaş
Benim Gibisini Ara Bul da
Böyle Bir Aşık Gördün Mü Hiç
İstanbul da
***
Kapına da Yatarım
Camına Taş Atarım
Alırım Kaçarım
Ben Seni Yaşatırım
***
Seni Üzen Olursa
Orayı Dağıtırım
Yanına Bi Daha
Yaklaşanı Yakarım
***
Kapına da Yatarım
Camına Taş Atarım
Alırım Kaçarım
Ben Seni Yaşatırım
***
Seni Üzen Olursa
Orayı Dağıtırım
Yanına Bi Daha
Yaklaşanı Yakarım