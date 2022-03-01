Yonca Evcimik

Bugün sevdiğini söyle, söyle Yarın çok geç olabilir Kısa da olsa yaşa Yaşamamaktan iyidir *** Oysa biz yeryüzünün Son kalan aşığıyız, görüyorum Allah biliyor içimi İliklerime kadar istiyorum *** Gururum mu, yoksa sen mi bilemiyorum Bu aşk güzel de bizi üzer mi, direniyorum Gururum mu, yoksa sen mi bilemiyorum Bu aşk bir ömür boyu sürer mi, çözemiyorum *** Bugün sevdiğini söyle, söyle Yarın çok geç olabilir Kısa da olsa yaşa Yaşamamaktan iyidir *** Oysa biz yeryüzünün Son kalan aşığıyız, görüyorum Allah biliyor içimi İliklerime kadar istiyorum *** Gururum mu, yoksa sen mi bilemiyorum Bu aşk güzel de bizi üzer mi, direniyorum Gururum mu, yoksa sen mi bilemiyorum Bu aşk bir ömür boyu sürer mi, çözemiyorum *** Yarabbim yarabbim, yanılırsam beni affet Sorumlu tutama bu aşktan, hayırlısını nasip et *** Gururum mu, yoksa sen mi bilemiyorum Bu aşk güzel de bizi üzer mi, direniyorum Gururum mu, yoksa sen mi bilemiyorum Bu aşk bir ömür boyu sürer mi, çözemiyorum

Sözlerine dikkat et sen çizmeyi aşıyorsun Herkesin bir sabrı var bardağı taşırıyorsun Sözlerine dikkat et sen çizmeyi aşıyorsun Herkesin bir sabrı var bardağı taşırıyorsun *** Sor bir bilene yürümez bu iş böyle Aldıkça alttan ben sen geldin hep üstüme Ağzından çıkanı duysun kulağın düştük bu hallere Ağzından çıkanı duysun kulağın düştük bu hallere sen *** Kendine gel sen kendine kendine gel Haddini bil sen haddini haddini bil Kendine gel sen kendine kendine gel Haddini bil sen haddini haddini bil *** Sözlerine dikkat et sen çizmeyi aşıyorsun Herkesin bir sabrı var bardağı taşırıyorsun Sözlerine dikkat et sen çizmeyi aşıyorsun Herkesin bir sabrı var bardağı taşırıyorsun *** Sor bir bilene yürümez bu iş böyle Aldıkça alttan ben sen geldin hep üstüme Ağzından çıkanı duysun kulağın düştük bu hallere Ağzından çıkanı duysun kulağın düştük bu hallere sen *** Kendine gel sen kendine kendine gel Haddini bil sen haddini haddini bil Kendine gel sen kendine kendine gel Haddini bil sen haddini haddini bil *** Dikkat et sözlerine sen çizmeyi aşıyorsun Herkesin bir sabrı var bardağı taşırıyorsun Sor bir bilene yürümez bu iş böyle Aldıkça alttan ben sen geldin hep üstüme *** Ağzından çıkanı duysun kulağın düştük bu hallere Ağzından çıkanı duysun kulağın düştük bu hallere sen *** Kendine gel sen kendine kendine gel Haddini bil sen haddini haddini bil Kendine gel sen kendine kendine gel Haddini bil sen haddini haddini bil