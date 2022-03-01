Ortaya Karışık Şarkı Sözleri
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Yonca Evcimik
Ortaya Karışık
-
Bugün sevdiğini söyle, söyle
Yarın çok geç olabilir
Kısa da olsa yaşa
Yaşamamaktan iyidir
***
Oysa biz yeryüzünün
Son kalan aşığıyız, görüyorum
Allah biliyor içimi
İliklerime kadar istiyorum
***
Gururum mu, yoksa sen mi bilemiyorum
Bu aşk güzel de bizi üzer mi, direniyorum
Gururum mu, yoksa sen mi bilemiyorum
Bu aşk bir ömür boyu sürer mi, çözemiyorum
***
Bugün sevdiğini söyle, söyle
Yarın çok geç olabilir
Kısa da olsa yaşa
Yaşamamaktan iyidir
***
Oysa biz yeryüzünün
Son kalan aşığıyız, görüyorum
Allah biliyor içimi
İliklerime kadar istiyorum
***
Gururum mu, yoksa sen mi bilemiyorum
Bu aşk güzel de bizi üzer mi, direniyorum
Gururum mu, yoksa sen mi bilemiyorum
Bu aşk bir ömür boyu sürer mi, çözemiyorum
***
Yarabbim yarabbim, yanılırsam beni affet
Sorumlu tutama bu aşktan, hayırlısını nasip et
***
Gururum mu, yoksa sen mi bilemiyorum
Bu aşk güzel de bizi üzer mi, direniyorum
Gururum mu, yoksa sen mi bilemiyorum
Bu aşk bir ömür boyu sürer mi, çözemiyorum
-
Sözlerine dikkat et sen çizmeyi aşıyorsun
Herkesin bir sabrı var bardağı taşırıyorsun
Sözlerine dikkat et sen çizmeyi aşıyorsun
Herkesin bir sabrı var bardağı taşırıyorsun
***
Sor bir bilene yürümez bu iş böyle
Aldıkça alttan ben sen geldin hep üstüme
Ağzından çıkanı duysun kulağın düştük bu hallere
Ağzından çıkanı duysun kulağın düştük bu hallere sen
***
Kendine gel sen kendine kendine gel
Haddini bil sen haddini haddini bil
Kendine gel sen kendine kendine gel
Haddini bil sen haddini haddini bil
***
Sözlerine dikkat et sen çizmeyi aşıyorsun
Herkesin bir sabrı var bardağı taşırıyorsun
Sözlerine dikkat et sen çizmeyi aşıyorsun
Herkesin bir sabrı var bardağı taşırıyorsun
***
Sor bir bilene yürümez bu iş böyle
Aldıkça alttan ben sen geldin hep üstüme
Ağzından çıkanı duysun kulağın düştük bu hallere
Ağzından çıkanı duysun kulağın düştük bu hallere sen
***
Kendine gel sen kendine kendine gel
Haddini bil sen haddini haddini bil
Kendine gel sen kendine kendine gel
Haddini bil sen haddini haddini bil
***
Dikkat et sözlerine sen çizmeyi aşıyorsun
Herkesin bir sabrı var bardağı taşırıyorsun
Sor bir bilene yürümez bu iş böyle
Aldıkça alttan ben sen geldin hep üstüme
***
Ağzından çıkanı duysun kulağın düştük bu hallere
Ağzından çıkanı duysun kulağın düştük bu hallere sen
***
Kendine gel sen kendine kendine gel
Haddini bil sen haddini haddini bil
Kendine gel sen kendine kendine gel
Haddini bil sen haddini haddini bil
-