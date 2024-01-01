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7/24 Dinle Elveda

Elveda Şarkı Sözleri

Yonca Evcimik Elveda şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yonca Evcimik Elveda şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Elveda sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yonca Evcimik

Yonca Evcimik

Elveda

  • Tatlı Kaçık

  • Elveda

  • Şeytan

  • Aşk Çiçeği

  • Eyvah

  • Eyvah(Remix)

  • Günahkar

  • Kandırmam Lazım

  • Kandırmam Lazım(Remix)

  • Yanarım

  • Yıllar Yılı

  • Yokluğunun Zulmüne

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