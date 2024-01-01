Yonca Evcimik

Tut Elimi Ne sen böyle zalimsin Ne ben böyle çaresiz Ezberletilmiş bunca hüzün keder Zulüm öğretilmiş *** Böyle hoyrat değilsin Böyle merhametsiz Ezberletilmiş bunca hüzün keder Zulüm öğretilmiş *** Tut elimi gerçek değil düşmanlığın Tut elimi bırak bitsin yalnızlığın Tut elimi yasak değil sevişmeler Tut elimi, aah *** Unut unut öfkeleri Unut öfkelerin tuzak Yasak değil ki sevmeler Bütün yasakları unut *** Unut unut öfkeleri Unut öfkelerin tuzak Yasak değil ki sevmeler Bütün yasakları unut *** Tut elimi gerçek değil düşmanlığın Tut elimi bırak bitsin yalnızlığın Tut elimi *** Ne sen böyle zalimsin Ne ben böyle çaresiz Ezberletilmiş bunca hüzün keder Zulüm öğretilmiş *** Böyle hoyrat değilsin Böyle merhametsiz Ezberletilmiş bunca hüzün keder Zulüm öğretilmiş *** Tut elimi gerçek değil düşmanlığın Tut elimi bırak bitsin yalnızlığın Tut elimi yasak değil sevişmeler Tut elimi, aah *** Unut unut öfkeleri Unut öfkelerin tuzak Yasak değil ki sevmeler Bütün yasakları unut *** Unut unut öfkeleri Unut öfkelerin tuzak Yasak değil ki sevmeler Bütün yasakları unut *** Tut elimi gerçek değil düşmanlığın Tut elimi bırak bitsin yalnızlığın *** Unut unut öfkeleri Unut öfkelerin tuzak Yasak değil ki sevmeler Bütün yasakları unut *** Unut unut öfkeleri Unut öfkelerin tuzak Yasak değil ki sevmeler Bütün yasakları unut *** Tut elimi gerçek değil düşmanlığın Tut elimi bırak bitsin yalnızlığın Tut elimi

8:15 Vapuru Bu sabah 8.15 vapurunda Onu gördüm karşımda Dizlerimi titretti Aşık oldum galiba *** Yakışıklı babam gibi Aşık oldum anam gibi Ner'den çıktı bu adam Beyaz atlı prens gibi *** Ah bir baksa, uzunları yaksa Bana demir atsa Dillere destan olsa, bu sevda Aşık oldum galiba *** Ah bir baksa, uzunları yaksa Bana demir atsa Dillere dolansa destan olsa, bu sevda *** Yakışıklı babam gibi Aşık oldum anam gibi Ner'den çıktı bu adam Beyaz atlı prens gibi *** Bu sabah 8.15 vapurunda Onu gördüm karşımda Dizlerimi titretti Aşık oldum galiba *** Yakışıklı babam gibi Aşık oldum anam gibi Ner'den çıktı bu adam Beyaz atlı prens gibi *** Ah bir baksa, uzunları yaksa Bana demir atsa Dillere destan olsa, bu sevda Aşık oldum galiba *** Ah bir baksa, uzunları yaksa Bana demir atsa Dillere dolansa destan olsa, bu sevda *** Yakışıklı babam gibi Aşık oldum anam gibi Ner'den çıktı bu adam Beyaz atlı prens gibi *** Ah bir baksa, uzunları yaksa Bana demir atsa Dillere destan olsa, bu sevda Aşık oldum galiba *** Ah bir baksa, uzunları yaksa Bana demir atsa Dillere dolansa destan olsa, bu sevda *** Yakışıklı babam gibi Aşık oldum anam gibi Ner'den çıktı bu adam Beyaz atlı prens gibi *** Ah bir baksa, uzunları yaksa Bana demir atsa Dillere destan olsa, bu sevda Aşık oldum galiba *** Ah bir baksa, uzunları yaksa Bana demir atsa Dillere dolansa destan olsa, bu sevda *** Yakışıklı babam gibi Aşık oldum anam gibi Ner'den çıktı bu adam Beyaz atlı prens gibi

Anne Yine başım dertte, yine kavga ettim anne Bana yetti güçleri, yenildim, yaralandım Belki diner bu sızı, bir dokun yüreğime Sen beni bu acılar için mi büyüttün? *** Mümkün değil geri vermen kâğıttan gemilerimi Bana masal, bana ninni, hem mavi düşlerimi Çocuk gibi çaresizim, hâlâ çocuğum belki Hiçbir şey değişmedi, yine ağladım işte *** Eyvah! Dayandı yine kapıya yalnızlık Geri gönder; sakın, sakın açma anne Eyvah! Bilirim yüzü nasıl kör karanlık Sen koynuna al beni, sakın verme anne *** Mümkün değil geri vermen kâğıttan gemilerimi Bana masal, bana ninni, hem mavi düşlerimi Çocuk gibi çaresizim, hâlâ çocuğum belki Hiçbir şey değişmedi, yine ağladım işte *** Eyvah! Dayandı yine kapıya yalnızlık Geri gönder; sakın, sakın açma anne Eyvah! Bilirim yüzü nasıl kör karanlık Sen koynuna al beni, sakın verme anne *** Eyvah! Dayandı yine kapıya yalnızlık Geri gönder; sakın, sakın açma anne Eyvah! Bilirim yüzü nasıl kör karanlık Sen koynuna al beni, sakın verme anne *** Eyvah!

Arsız Gönlüm Gözlerim, baştan çıkar deyince yüreğine Üşümez uykularım yatağına girince Kimden öğrendik ki biz böyle hırçın sevmeyi? Yanık dokunuşları, o deli öpüşleri *** Gözlerim, baştan çıkar deyince yüreğine Üşümez uykularım yatağına girince Kimden öğrendik ki biz böyle hırçın sevmeyi? Yanık dokunuşları, o deli öpüşleri *** Vururum karışanı, ayırmaya çalışanı Ele bile verseler, öldürseler vazgeçmem Okurum bildiğimi *** Vururum karışanı, ayırmaya çalışanı Ele bile verseler, öldürseler vazgeçmem Okurum bildiğimi *** Bizde böyle, gönlüm arsız Sevgilerim yalansız, ah Uslanırsam şerefsizim Şakası yok, sevgilim Bu aşkın delisiyim *** Bizde böyle, gönlüm arsız Sevgilerim yalansız, ah Uslanırsam şerefsizim Şakası yok, sevgilim Bu aşkın delisiyim *** Gözlerim, baştan çıkar deyince yüreğine Üşümez uykularım yatağına girince Kimden öğrendik ki biz böyle hırçın sevmeyi? Yanık dokunuşları, o deli öpüşleri *** Gözlerim, baştan çıkar deyince yüreğine Üşümez uykularım yatağına girince Kimden öğrendik ki biz böyle hırçın sevmeyi? Yanık dokunuşları, o deli öpüşleri *** Vururum karışanı, ayırmaya çalışanı Ele bile verseler, öldürseler vazgeçmem Okurum bildiğimi *** Vururum karışanı, ayırmaya çalışanı Ele bile verseler, öldürseler vazgeçmem Okurum bildiğimi *** Bizde böyle, gönlüm arsız Sevgilerim yalansız, ah Uslanırsam şerefsizim Şakası yok, sevgilim Bu aşkın delisiyim *** Bizde böyle, gönlüm arsız Sevgilerim yalansız, ah Uslanırsam şerefsizim Şakası yok, sevgilim Bu aşkın delisiyim *** Bizde böyle, gönlüm arsız Sevgilerim yalansız, ah Uslanırsam şerefsizim Şakası yok, sevgilim Bu aşkın delisiyim

Bandıra Bandıra Oturup da konuşamadık seninle Düşünüp de taşınamadık doğru dürüst Amacımızın ucuna da varmışken Başka aşklar senin neyine *** Bakışıp da görüşemedik seninle Uzanıp da erişemedik doğru dürüst Amacımızın ucuna da varmışken Başka kızlar senin neyine *** Ben seni herkeslerden Daha daha iyi tanırım Hem ben sana herkeslerden Daha daha iyi bakarım *** Ben seni herkeslerden Daha daha iyi tanırım Hem ben sana herkeslerden Daha daha iyi bakarım *** Daha daha iyi bakarım *** Bandıra bandıra Bandıra bandıra ye Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma Bütün numaralar bende Sen de var benim farkıma Kalma sakın başka yerde Ne işin var başka yerde Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma... *** Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma Bütün numaralar bende Sen de var benim farkıma Kalma sakın başka yerde Ne işin var başka yerde Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma... *** Oturup da konuşamadık seninle Düşünüp de taşınamadık doğru dürüst Amacımızın ucuna da varmışken Başka aşklar senin neyine *** Bakışıp da görüşemedik seninle Uzanıp da erişemedik doğru dürüst Amacımızın ucuna da varmışken Başka kızlar senin neyine *** Ben seni herkeslerden Daha daha iyi tanırım Hem ben sana herkeslerden Daha daha iyi bakarım *** Ben seni herkeslerden Daha daha iyi tanırım Hem ben sana herkeslerden Daha daha iyi bakarım *** Daha daha iyi bakarım *** Bandıra bandıra Bandıra bandıra ye Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma Bütün numaralar bende Sen de var benim farkıma Kalma sakın başka yerde Ne işin var başka yerde Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma... *** Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma Bütün numaralar bende Sen de var benim farkıma Kalma sakın başka yerde Ne işin var başka yerde Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma... *** Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma Bütün numaralar bende Sen de var benim farkıma Kalma sakın başka yerde Ne işin var başka yerde Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma... *** Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma Bütün numaralar bende Sen de var benim farkıma Kalma sakın başka yerde Ne işin var başka yerde Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma... *** Bandıra bandıra ye beni Bandıra bandıra ye beni Bandıra bandıra ye beni Bandıra bandıra ye beni *** Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma Bütün numaralar bende Sen de var benim farkıma Kalma sakın başka yerde Ne işin var başka yerde Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma... *** Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma Bütün numaralar bende Sen de var benim farkıma Kalma sakın başka yerde Ne işin var başka yerde Bandıra bandıra ye beni Hiç doyamazsın tadıma...

Boomerang Yok yalvarma, çok geç kaldın Uğraşamam senle, ay bunaldım Ayıptır ağlama, erkeksin ya Koçum üzülme sen, kader utansın *** Az mı ağladım, az mı üzüldüm? Bak son güldüm ama iyi güldüm Ben savdım sıramı, şimdi sen sürün Başı bozuk sende, defterini dürdüm *** Çökme üstüme kabus gibi Anan zelzelede doğurmuş seni Buzdan elli, sevgi cahili Şeytan soyu geri dur, geri *** Bir 'ki, bir 'ki, bir 'ki, bir 'ki üç Bir 'ki, bir 'ki, bir 'ki, bir 'ki üç Bir 'ki, bir 'ki, bir 'ki, bir 'ki üç Bir 'ki, bir 'ki, bir 'ki, bir 'ki üç *** Fırlatıp attım işte geri döndün Kürkçü dükkanına tilki misali Hani özgürdün bir kuş gibi? Uç uç böcek, saldım seni Hani özgürdün bir kuş gibi? Uç uç böcek, saldım seni *** Fırlatıp attım işte geri döndün Kürkçü dükkanına tilki misali Hani özgürdün bir kuş gibi? Uç uç böcek, saldım seni Hani özgürdün bir kuş gibi? Uç uç böcek saldım seni

Fındık Aman yeşillendi fındık dalları Aman yeşillendi fındık dalları Şimdi yeşillendi fındık dalları Şimdi yeşillendi fındık dalları *** Tekrar yeşillendi fındık dalları Tekrar yeşillendi fındık dalları Bugün yeşillendi fındık dalları Bugün yeşillendi fındık dalları *** E bi daha yeşillendi fındık dalları E bi daha yeşillendi fındık dalları Yine yeşillendi fındık dalları Yine yeşillendi fındık dalları *** Yeniden yeşillendi fındık dalları Yeniden yeşillendi fındık dalları Zaten hep yeşildi fındık dalları Zaten hep yeşildi fındık dalları

Gel de İçme O deli dolu heyecan yolu Ah arkadaş hepsi bu mu O deli dolu heyecan yolu Ah arkadaş hepsi bu mu *** Ne gözyaşım yakarışım Sana bakıp bakıp ağlayışım Nerelere gidiyorsun Böyle yalnız bırakma Doyamadım sana *** Gel de isyan etme Haydi gel de bitme O kadar kolaysa Şimdi gel de içme *** Gel de isyan etme Haydi gel de bitme O kadar kolaysa Şimdi gel de içme *** Gel de isyan etme Haydi gel de bitme O kadar kolaysa Şimdi gel de içme *** Hiç kolay değil seni anlatmak Seni anlatır hep o şarkılar O deli dolu heyecan yolu Ah arkadaş hepsi bu mu *** Ne gözyaşım yakarışım Sana bakıp bakıp ağlayışım Nerelere gidiyorsun Böyle yalnız bırakma Doyamadım sana *** Gel de isyan etme Haydi gel de bitme O kadar kolaysa Şimdi gel de içme *** Gel de isyan etme Haydi gel de bitme O kadar kolaysa Şimdi gel de içme *** Gel de isyan etme Haydi gel de bitme O kadar kolaysa Şimdi gel de içme *** Doyamadım sana *** Gel de isyan etme Haydi gel de bitme O kadar kolaysa Şimdi gel de içme ** Gel de isyan etme Haydi gel de bitme O kadar kolaysa Şimdi gel de içme *** Gel de isyan etme Haydi gel de bitme O kadar kolaysa Şimdi gel de içme

Gel Gel Ya sen gel usul usul bana Ya ben gelip alayım seni Ya gelirsin uslu uslu bana Ya da gelir götürürüm seni *** Arayı açma Kalbimi kırma Seviyorum Biliyorsun *** Gözlerin, ah o gözlerin Ah, teşvik ediyor seni aramaya Gözlerin, ah o gözlerin Ah, teşvik ediyor seni aramaya *** Gel, gel bana Abayı yaktım sana Gel, ah gel, koynuma gir *** Âşığım sana Gel, gel bana Abayı yaktım sana Gel, ah gel, koynuma gir *** Âşığım sana Ya sen gel usul usul bana Ya ben gelip alayım seni Ya gelirsin uslu uslu bana Ya da gelir götürürüm seni *** Arayı açma Kalbimi kırma Seviyorum Biliyorsun *** Gözlerin, ah o gözlerin Ah, teşvik ediyor seni aramaya *** Gel, gel bana Abayı yaktım sana Gel, ah gel, koynuma gir Âşığım sana *** Gel, gel bana Abayı yaktım sana Gel, ah gel, koynuma gir Âşığım sana *** Gel, gel bana Abayı yaktım sana Gel, ah gel, koynuma gir Âşığım sana *** Gel, gel bana Abayı yaktım sana Gel, ah gel, koynuma gir Âşığım sana *** Gel, gel bana Abayı yaktım sana Gel, ah gel, koynuma gir Âşığım sana *** Gel, gel bana Abayı yaktım sana Gel, ah gel, koynuma gir Âşığım sana

Kıyamet Günü Kıyamet günü her günümüz Yalan dolan her sözümüz Gözlerin yanlış yolda Öldürür bu aşk sonunda *** Dünyanın sonu her günümüz Yalan dolan her sözümüz Gözlerin yanlış yolda Öldürür bu aşk sonunda *** Durma sen bana uyma Bitmek bilmez bu kavga Aldanma beni hiç aldatma Kan çıkacak eli kulağında *** Durma sen bana uyma Bitmek bilmez bu kavga Aldanma beni hiç aldatma Kan çıkacak eli kulağında *** Yüz göz olma hiç dokunma Böyle iblislikler yapma Karışma karıştırma Cin olmadan adam çarpma *** Yüz göz olma hiç dokunma Böyle iblislikler yapma Karışma karıştırma Cin olmadan adam çarpma *** Kıyamet günü her günümüz Yalan dolan her sözümüz Gözlerin yanlış yolda Öldürür bu aşk sonunda *** Dünyanın sonu her günümüz Yalan dolan her sözümüz Gözlerin yanlış yolda Öldürür bu aşk sonunda *** Durma sen bana uyma Bitmek bilmez bu kavga Aldanma beni hiç aldatma Kan çıkacak eli kulağında *** Durma sen bana uyma Bitmek bilmez bu kavga Aldanma beni hiç aldatma Kan çıkacak eli kulağında *** Yüz göz olma hiç dokunma Böyle iblislikler yapma Karışma karıştırma Cin olmadan adam çarpma *** Yüz göz olma hiç dokunma Böyle iblislikler yapma Karışma karıştırma Cin olmadan adam çarpma *** Yüz göz olma hiç dokunma Böyle iblislikler yapma Karışma karıştırma Cin olmadan adam çarpma *** Yüz göz olma hiç dokunma Böyle iblislikler yapma Karışma karıştırma Cin olmadan adam çarpma *** Yüz göz olma hiç dokunma Böyle iblislikler yapma Karışma karıştırma Cin olmadan adam çarpma *** Yüz göz olma hiç dokunma Böyle iblislikler yapma Karışma karıştırma Cin olmadan adam çarpma

Tükendik Tükendi tüm sevgiler Zaman vurdu sevdayı Sevişmeler yorgun artık Sevişmeler yaralı *** Ellerin alışkanlık Hep ezbere sevinçler Vazgeç benden, vazgeç Ne kaldı söyle bizden *** Tükendi tüm sevgiler Zaman vurdu sevdayı Sevişmeler yorgun artık Sevişmeler yaralı *** Ellerin alışkanlık Hep ezbere sevinçler Vazgeç benden, vazgeç Ne kaldı söyle bizden *** Bize yollar gözüktü yar, ah yar Yolların sonunda ayrılık var Pişman olmam son defa sev beni, sar yar Sonlar aynı boşver buraya kadar, buraya kadar *** Tükendi tüm sevgiler Zaman vurdu sevdayı Sevişmeler yorgun artık Sevişmeler yaralı *** Ellerin alışkanlık Hep ezbere sevinçler Vazgeç benden vazgeç Ne kaldı söyle bizden *** Tükendi tüm sevgiler Zaman vurdu sevdayı Sevişmeler yorgun artık Sevişmeler yaralı *** Ellerin alışkanlık Hep ezbere sevinçler Vazgeç benden vazgeç Ne kaldı söyle bizden *** Bize yollar gözüktü yar, ah yar Yolların sonunda ayrılık var Pişman olmam son defa sev beni, sar yar Sonlar aynı boşver buraya kadar, buraya kadar *** Bize yollar gözüktü yar, ah yar Yolların sonunda ayrılık var Pişman olmam son defa sev beni, sar yar Sonlar aynı boşver buraya kadar *** Bize yollar gözüktü yar, ah yar Yolların sonunda ayrılık var Pişman olmam son defa sev beni, sar yar Sonlar aynı boşver buraya kadar