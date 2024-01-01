Yonca Evcimik

-
Ne sen böyle zalimsin
Ne ben böyle çaresiz
Ezberletilmiş bunca hüzün keder
Zulüm öğretilmiş
***
Böyle hoyrat değilsin
Böyle merhametsiz
Ezberletilmiş bunca hüzün keder
Zulüm öğretilmiş
***
Tut elimi gerçek değil düşmanlığın
Tut elimi bırak bitsin yalnızlığın
Tut elimi yasak değil sevişmeler
Tut elimi, aah
***
Unut unut öfkeleri
Unut öfkelerin tuzak
Yasak değil ki sevmeler
Bütün yasakları unut
***
Unut unut öfkeleri
Unut öfkelerin tuzak
Yasak değil ki sevmeler
Bütün yasakları unut
***
Tut elimi gerçek değil düşmanlığın
Tut elimi bırak bitsin yalnızlığın
Tut elimi
***
Ne sen böyle zalimsin
Ne ben böyle çaresiz
Ezberletilmiş bunca hüzün keder
Zulüm öğretilmiş
***
Böyle hoyrat değilsin
Böyle merhametsiz
Ezberletilmiş bunca hüzün keder
Zulüm öğretilmiş
***
Tut elimi gerçek değil düşmanlığın
Tut elimi bırak bitsin yalnızlığın
Tut elimi yasak değil sevişmeler
Tut elimi, aah
***
Unut unut öfkeleri
Unut öfkelerin tuzak
Yasak değil ki sevmeler
Bütün yasakları unut
***
Unut unut öfkeleri
Unut öfkelerin tuzak
Yasak değil ki sevmeler
Bütün yasakları unut
***
Tut elimi gerçek değil düşmanlığın
Tut elimi bırak bitsin yalnızlığın
***
Unut unut öfkeleri
Unut öfkelerin tuzak
Yasak değil ki sevmeler
Bütün yasakları unut
***
Unut unut öfkeleri
Unut öfkelerin tuzak
Yasak değil ki sevmeler
Bütün yasakları unut
***
Tut elimi gerçek değil düşmanlığın
Tut elimi bırak bitsin yalnızlığın
Tut elimi
-
Bu sabah 8.15 vapurunda
Onu gördüm karşımda
Dizlerimi titretti
Aşık oldum galiba
***
Yakışıklı babam gibi
Aşık oldum anam gibi
Ner'den çıktı bu adam
Beyaz atlı prens gibi
***
Ah bir baksa, uzunları yaksa
Bana demir atsa
Dillere destan olsa, bu sevda
Aşık oldum galiba
***
Ah bir baksa, uzunları yaksa
Bana demir atsa
Dillere dolansa destan olsa, bu sevda
***
Yakışıklı babam gibi
Aşık oldum anam gibi
Ner'den çıktı bu adam
Beyaz atlı prens gibi
***
Bu sabah 8.15 vapurunda
Onu gördüm karşımda
Dizlerimi titretti
Aşık oldum galiba
***
Yakışıklı babam gibi
Aşık oldum anam gibi
Ner'den çıktı bu adam
Beyaz atlı prens gibi
***
Ah bir baksa, uzunları yaksa
Bana demir atsa
Dillere destan olsa, bu sevda
Aşık oldum galiba
***
Ah bir baksa, uzunları yaksa
Bana demir atsa
Dillere dolansa destan olsa, bu sevda
***
Yakışıklı babam gibi
Aşık oldum anam gibi
Ner'den çıktı bu adam
Beyaz atlı prens gibi
***
Ah bir baksa, uzunları yaksa
Bana demir atsa
Dillere destan olsa, bu sevda
Aşık oldum galiba
***
Ah bir baksa, uzunları yaksa
Bana demir atsa
Dillere dolansa destan olsa, bu sevda
***
Yakışıklı babam gibi
Aşık oldum anam gibi
Ner'den çıktı bu adam
Beyaz atlı prens gibi
***
Ah bir baksa, uzunları yaksa
Bana demir atsa
Dillere destan olsa, bu sevda
Aşık oldum galiba
***
Ah bir baksa, uzunları yaksa
Bana demir atsa
Dillere dolansa destan olsa, bu sevda
***
Yakışıklı babam gibi
Aşık oldum anam gibi
Ner'den çıktı bu adam
Beyaz atlı prens gibi
-
Yine başım dertte, yine kavga ettim anne
Bana yetti güçleri, yenildim, yaralandım
Belki diner bu sızı, bir dokun yüreğime
Sen beni bu acılar için mi büyüttün?
***
Mümkün değil geri vermen kâğıttan gemilerimi
Bana masal, bana ninni, hem mavi düşlerimi
Çocuk gibi çaresizim, hâlâ çocuğum belki
Hiçbir şey değişmedi, yine ağladım işte
***
Eyvah! Dayandı yine kapıya yalnızlık
Geri gönder; sakın, sakın açma anne
Eyvah! Bilirim yüzü nasıl kör karanlık
Sen koynuna al beni, sakın verme anne
***
Mümkün değil geri vermen kâğıttan gemilerimi
Bana masal, bana ninni, hem mavi düşlerimi
Çocuk gibi çaresizim, hâlâ çocuğum belki
Hiçbir şey değişmedi, yine ağladım işte
***
Eyvah! Dayandı yine kapıya yalnızlık
Geri gönder; sakın, sakın açma anne
Eyvah! Bilirim yüzü nasıl kör karanlık
Sen koynuna al beni, sakın verme anne
***
Eyvah! Dayandı yine kapıya yalnızlık
Geri gönder; sakın, sakın açma anne
Eyvah! Bilirim yüzü nasıl kör karanlık
Sen koynuna al beni, sakın verme anne
***
Eyvah!
-
Gözlerim, baştan çıkar deyince yüreğine
Üşümez uykularım yatağına girince
Kimden öğrendik ki biz böyle hırçın sevmeyi?
Yanık dokunuşları, o deli öpüşleri
***
Gözlerim, baştan çıkar deyince yüreğine
Üşümez uykularım yatağına girince
Kimden öğrendik ki biz böyle hırçın sevmeyi?
Yanık dokunuşları, o deli öpüşleri
***
Vururum karışanı, ayırmaya çalışanı
Ele bile verseler, öldürseler vazgeçmem
Okurum bildiğimi
***
Vururum karışanı, ayırmaya çalışanı
Ele bile verseler, öldürseler vazgeçmem
Okurum bildiğimi
***
Bizde böyle, gönlüm arsız
Sevgilerim yalansız, ah
Uslanırsam şerefsizim
Şakası yok, sevgilim
Bu aşkın delisiyim
***
Bizde böyle, gönlüm arsız
Sevgilerim yalansız, ah
Uslanırsam şerefsizim
Şakası yok, sevgilim
Bu aşkın delisiyim
***
Gözlerim, baştan çıkar deyince yüreğine
Üşümez uykularım yatağına girince
Kimden öğrendik ki biz böyle hırçın sevmeyi?
Yanık dokunuşları, o deli öpüşleri
***
Gözlerim, baştan çıkar deyince yüreğine
Üşümez uykularım yatağına girince
Kimden öğrendik ki biz böyle hırçın sevmeyi?
Yanık dokunuşları, o deli öpüşleri
***
Vururum karışanı, ayırmaya çalışanı
Ele bile verseler, öldürseler vazgeçmem
Okurum bildiğimi
***
Vururum karışanı, ayırmaya çalışanı
Ele bile verseler, öldürseler vazgeçmem
Okurum bildiğimi
***
Bizde böyle, gönlüm arsız
Sevgilerim yalansız, ah
Uslanırsam şerefsizim
Şakası yok, sevgilim
Bu aşkın delisiyim
***
Bizde böyle, gönlüm arsız
Sevgilerim yalansız, ah
Uslanırsam şerefsizim
Şakası yok, sevgilim
Bu aşkın delisiyim
***
Bizde böyle, gönlüm arsız
Sevgilerim yalansız, ah
Uslanırsam şerefsizim
Şakası yok, sevgilim
Bu aşkın delisiyim
-
Oturup da konuşamadık seninle
Düşünüp de taşınamadık doğru dürüst
Amacımızın ucuna da varmışken
Başka aşklar senin neyine
***
Bakışıp da görüşemedik seninle
Uzanıp da erişemedik doğru dürüst
Amacımızın ucuna da varmışken
Başka kızlar senin neyine
***
Ben seni herkeslerden
Daha daha iyi tanırım
Hem ben sana herkeslerden
Daha daha iyi bakarım
***
Ben seni herkeslerden
Daha daha iyi tanırım
Hem ben sana herkeslerden
Daha daha iyi bakarım
***
Daha daha iyi bakarım
***
Bandıra bandıra
Bandıra bandıra ye
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
***
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
***
Oturup da konuşamadık seninle
Düşünüp de taşınamadık doğru dürüst
Amacımızın ucuna da varmışken
Başka aşklar senin neyine
***
Bakışıp da görüşemedik seninle
Uzanıp da erişemedik doğru dürüst
Amacımızın ucuna da varmışken
Başka kızlar senin neyine
***
Ben seni herkeslerden
Daha daha iyi tanırım
Hem ben sana herkeslerden
Daha daha iyi bakarım
***
Ben seni herkeslerden
Daha daha iyi tanırım
Hem ben sana herkeslerden
Daha daha iyi bakarım
***
Daha daha iyi bakarım
***
Bandıra bandıra
Bandıra bandıra ye
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
***
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
***
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
***
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
***
Bandıra bandıra ye beni
Bandıra bandıra ye beni
Bandıra bandıra ye beni
Bandıra bandıra ye beni
***
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
***
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma
Bütün numaralar bende
Sen de var benim farkıma
Kalma sakın başka yerde
Ne işin var başka yerde
Bandıra bandıra ye beni
Hiç doyamazsın tadıma...
-
Yok yalvarma, çok geç kaldın
Uğraşamam senle, ay bunaldım
Ayıptır ağlama, erkeksin ya
Koçum üzülme sen, kader utansın
***
Az mı ağladım, az mı üzüldüm?
Bak son güldüm ama iyi güldüm
Ben savdım sıramı, şimdi sen sürün
Başı bozuk sende, defterini dürdüm
***
Çökme üstüme kabus gibi
Anan zelzelede doğurmuş seni
Buzdan elli, sevgi cahili
Şeytan soyu geri dur, geri
***
Bir 'ki, bir 'ki, bir 'ki, bir 'ki üç
Bir 'ki, bir 'ki, bir 'ki, bir 'ki üç
Bir 'ki, bir 'ki, bir 'ki, bir 'ki üç
Bir 'ki, bir 'ki, bir 'ki, bir 'ki üç
***
Fırlatıp attım işte geri döndün
Kürkçü dükkanına tilki misali
Hani özgürdün bir kuş gibi?
Uç uç böcek, saldım seni
Hani özgürdün bir kuş gibi?
Uç uç böcek, saldım seni
***
Fırlatıp attım işte geri döndün
Kürkçü dükkanına tilki misali
Hani özgürdün bir kuş gibi?
Uç uç böcek, saldım seni
Hani özgürdün bir kuş gibi?
Uç uç böcek saldım seni
-
Aman yeşillendi fındık dalları
Aman yeşillendi fındık dalları
Şimdi yeşillendi fındık dalları
Şimdi yeşillendi fındık dalları
***
Tekrar yeşillendi fındık dalları
Tekrar yeşillendi fındık dalları
Bugün yeşillendi fındık dalları
Bugün yeşillendi fındık dalları
***
E bi daha yeşillendi fındık dalları
E bi daha yeşillendi fındık dalları
Yine yeşillendi fındık dalları
Yine yeşillendi fındık dalları
***
Yeniden yeşillendi fındık dalları
Yeniden yeşillendi fındık dalları
Zaten hep yeşildi fındık dalları
Zaten hep yeşildi fındık dalları
-
O deli dolu heyecan yolu
Ah arkadaş hepsi bu mu
O deli dolu heyecan yolu
Ah arkadaş hepsi bu mu
***
Ne gözyaşım yakarışım
Sana bakıp bakıp ağlayışım
Nerelere gidiyorsun
Böyle yalnız bırakma
Doyamadım sana
***
Gel de isyan etme
Haydi gel de bitme
O kadar kolaysa
Şimdi gel de içme
***
Gel de isyan etme
Haydi gel de bitme
O kadar kolaysa
Şimdi gel de içme
***
Gel de isyan etme
Haydi gel de bitme
O kadar kolaysa
Şimdi gel de içme
***
Hiç kolay değil seni anlatmak
Seni anlatır hep o şarkılar
O deli dolu heyecan yolu
Ah arkadaş hepsi bu mu
***
Ne gözyaşım yakarışım
Sana bakıp bakıp ağlayışım
Nerelere gidiyorsun
Böyle yalnız bırakma
Doyamadım sana
***
Gel de isyan etme
Haydi gel de bitme
O kadar kolaysa
Şimdi gel de içme
***
Gel de isyan etme
Haydi gel de bitme
O kadar kolaysa
Şimdi gel de içme
***
Gel de isyan etme
Haydi gel de bitme
O kadar kolaysa
Şimdi gel de içme
***
Doyamadım sana
***
Gel de isyan etme
Haydi gel de bitme
O kadar kolaysa
Şimdi gel de içme
**
Gel de isyan etme
Haydi gel de bitme
O kadar kolaysa
Şimdi gel de içme
***
Gel de isyan etme
Haydi gel de bitme
O kadar kolaysa
Şimdi gel de içme
-
Ya sen gel usul usul bana
Ya ben gelip alayım seni
Ya gelirsin uslu uslu bana
Ya da gelir götürürüm seni
***
Arayı açma
Kalbimi kırma
Seviyorum
Biliyorsun
***
Gözlerin, ah o gözlerin
Ah, teşvik ediyor seni aramaya
Gözlerin, ah o gözlerin
Ah, teşvik ediyor seni aramaya
***
Gel, gel bana
Abayı yaktım sana
Gel, ah gel, koynuma gir
***
Âşığım sana
Gel, gel bana
Abayı yaktım sana
Gel, ah gel, koynuma gir
***
Âşığım sana
Ya sen gel usul usul bana
Ya ben gelip alayım seni
Ya gelirsin uslu uslu bana
Ya da gelir götürürüm seni
***
Arayı açma
Kalbimi kırma
Seviyorum
Biliyorsun
***
Gözlerin, ah o gözlerin
Ah, teşvik ediyor seni aramaya
***
Gel, gel bana
Abayı yaktım sana
Gel, ah gel, koynuma gir
Âşığım sana
***
Gel, gel bana
Abayı yaktım sana
Gel, ah gel, koynuma gir
Âşığım sana
***
Gel, gel bana
Abayı yaktım sana
Gel, ah gel, koynuma gir
Âşığım sana
***
Gel, gel bana
Abayı yaktım sana
Gel, ah gel, koynuma gir
Âşığım sana
***
Gel, gel bana
Abayı yaktım sana
Gel, ah gel, koynuma gir
Âşığım sana
***
Gel, gel bana
Abayı yaktım sana
Gel, ah gel, koynuma gir
Âşığım sana
-
Kıyamet günü her günümüz
Yalan dolan her sözümüz
Gözlerin yanlış yolda
Öldürür bu aşk sonunda
***
Dünyanın sonu her günümüz
Yalan dolan her sözümüz
Gözlerin yanlış yolda
Öldürür bu aşk sonunda
***
Durma sen bana uyma
Bitmek bilmez bu kavga
Aldanma beni hiç aldatma
Kan çıkacak eli kulağında
***
Durma sen bana uyma
Bitmek bilmez bu kavga
Aldanma beni hiç aldatma
Kan çıkacak eli kulağında
***
Yüz göz olma hiç dokunma
Böyle iblislikler yapma
Karışma karıştırma
Cin olmadan adam çarpma
***
Yüz göz olma hiç dokunma
Böyle iblislikler yapma
Karışma karıştırma
Cin olmadan adam çarpma
***
Kıyamet günü her günümüz
Yalan dolan her sözümüz
Gözlerin yanlış yolda
Öldürür bu aşk sonunda
***
Dünyanın sonu her günümüz
Yalan dolan her sözümüz
Gözlerin yanlış yolda
Öldürür bu aşk sonunda
***
Durma sen bana uyma
Bitmek bilmez bu kavga
Aldanma beni hiç aldatma
Kan çıkacak eli kulağında
***
Durma sen bana uyma
Bitmek bilmez bu kavga
Aldanma beni hiç aldatma
Kan çıkacak eli kulağında
***
Yüz göz olma hiç dokunma
Böyle iblislikler yapma
Karışma karıştırma
Cin olmadan adam çarpma
***
Yüz göz olma hiç dokunma
Böyle iblislikler yapma
Karışma karıştırma
Cin olmadan adam çarpma
***
Yüz göz olma hiç dokunma
Böyle iblislikler yapma
Karışma karıştırma
Cin olmadan adam çarpma
***
Yüz göz olma hiç dokunma
Böyle iblislikler yapma
Karışma karıştırma
Cin olmadan adam çarpma
***
Yüz göz olma hiç dokunma
Böyle iblislikler yapma
Karışma karıştırma
Cin olmadan adam çarpma
***
Yüz göz olma hiç dokunma
Böyle iblislikler yapma
Karışma karıştırma
Cin olmadan adam çarpma
-
Tükendi tüm sevgiler
Zaman vurdu sevdayı
Sevişmeler yorgun artık
Sevişmeler yaralı
***
Ellerin alışkanlık
Hep ezbere sevinçler
Vazgeç benden, vazgeç
Ne kaldı söyle bizden
***
Tükendi tüm sevgiler
Zaman vurdu sevdayı
Sevişmeler yorgun artık
Sevişmeler yaralı
***
Ellerin alışkanlık
Hep ezbere sevinçler
Vazgeç benden, vazgeç
Ne kaldı söyle bizden
***
Bize yollar gözüktü yar, ah yar
Yolların sonunda ayrılık var
Pişman olmam son defa sev beni, sar yar
Sonlar aynı boşver buraya kadar, buraya kadar
***
Tükendi tüm sevgiler
Zaman vurdu sevdayı
Sevişmeler yorgun artık
Sevişmeler yaralı
***
Ellerin alışkanlık
Hep ezbere sevinçler
Vazgeç benden vazgeç
Ne kaldı söyle bizden
***
Tükendi tüm sevgiler
Zaman vurdu sevdayı
Sevişmeler yorgun artık
Sevişmeler yaralı
***
Ellerin alışkanlık
Hep ezbere sevinçler
Vazgeç benden vazgeç
Ne kaldı söyle bizden
***
Bize yollar gözüktü yar, ah yar
Yolların sonunda ayrılık var
Pişman olmam son defa sev beni, sar yar
Sonlar aynı boşver buraya kadar, buraya kadar
***
Bize yollar gözüktü yar, ah yar
Yolların sonunda ayrılık var
Pişman olmam son defa sev beni, sar yar
Sonlar aynı boşver buraya kadar
***
Bize yollar gözüktü yar, ah yar
Yolların sonunda ayrılık var
Pişman olmam son defa sev beni, sar yar
Sonlar aynı boşver buraya kadar
-
Kazanamazsın artık sen
Masum sevgimi
Yeniden asla vermem ben
Sana kendimi
***
Hepsi yalanmış ya
İnanmışım sana
Sanki söz vermedin ya
Seninim diye
***
Rüzgarların sesi
Duvarların dili
Çiçeğin hakkı olsa konuşsa
***
Şeytana uydum sana inandım
Ben beni yedim durdum
Duman oldum
***
Kendimi vurdum
Seni aldattım
En büyük çılgınlık bu
Ters düz oldum
***
Şeytana uydum sana inandım
Ben beni yedim durdum
Duman oldum
***
Kendimi vurdum
Seni aldattım
En büyük çılgınlık bu
Ters düz oldum
***
Onaramazsın artık sen
Kırık kalbimi
Seni ben asla güldürmem
***
Unut sevgimi
Hepsi yalanmış ya
Güvenmişim sana
Sanki söz vermedin ya
***
Severim diye
Rüzgarların sesi
Duvarların dili
Çiçeğin hakkı olsa konuşsa
***
Şeytana uydum sana inandım
Ben beni yedim durdum
Duman oldum
***
Kendimi vurdum
Seni aldattım
En büyük çılgınlık bu
Ters düz oldum
***
Şeytana uydum sana inandım
Ben beni yedim durdum
Duman oldum
***
Kendimi vurdum
Seni aldattım
En büyük çılgınlık bu
Ters düz oldum
***
Şeytana uydum sana inandım
Ben beni yedim durdum
Duman oldum
***
Kendimi vurdum
Seni aldattım
En büyük çılgınlık bu
Ters düz oldum
***
Şeytana uydum sana inandım
Ben beni yedim durdum
Duman oldum
***
Kendimi vurdum
Seni aldattım
En büyük çılgınlık bu
Ters düz oldum
***
Şeytana uydum sana inandım
Ben beni yedim durdum
Duman oldum
***
Kendimi vurdum
Seni aldattım
En büyük çılgınlık bu
Ters düz oldum