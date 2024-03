Yonca Evcimik

Utanır Ömrüm Küçük bir çocuk değilim artık Bahçemiz eski bahçemiz değil Doğum günlerim daha anlamlı Babam görmedi annem çok yaşlı *** Ne temiz düşlerim vardı benim Hayallerim aşklarım arzularım vardı Ne temiz düşlerim vardı benim Hayallerim aşklarım arzularım vardı *** Utanır ömrüm bu halimden Görmedi sevinci kederden Bana bu uygun düştü inan Bir daha gelsem izin vermem *** Küçük bir yürek değilim artık Rüyalar eski rüyalar değil Yılbaşlarım daha hüzünlü Kimsem kalmadı canım çok yaşlı *** Ne temiz düşlerim vardı benim Hayallerim aşklarım arzularım vardı Ne temiz düşlerim vardı benim Hayallerim aşklarım arzularım vardı *** Utanır ömrüm bu halimden Görmedi sevinci kederden Bana bu uygun düştü inan Bir daha gelsem izin vermem *** Utanır ömrüm bu halimden Görmedi sevinci kederden Bana bu uygun düştü inan Bir daha gelsem izin vermem

İstiklal Tam yılın aşk aylarında İstiklal barlarında Her gece coşarken *** Tüm sıkı dostlar yanımda Boş kadehler masamda Dolarken, taşarken *** Onu gördüm karşımda Bir edepsiz merhaba Geldi ve ansızın oturdu inadına *** Bir of çekip Allah dedim Böylesini ben hiç görmedim Diğerleri sadece sevebilir ama Bense uğruna ölebilirim *** Bir ah çekip dünya dedim Bu gece bana dar mı her yerin Gözlerime baksan İnanacaksan Söyle rakı rakı rakı rakı büyük

Toz Uzanıp geçmişe tozlu sayfaları çevirdim İçine aşk yazılmış sözlerin üstünü çizdim Dokunur her sarı sayfa O benim olmadı asla Anlamadan yazılmış bir roman oldu sevda *** O benim olmadı, olmasın unuturum Adımı bile anmasa önemi yok O beni sormadı, sormasın Yolumu bulmadı Kimse karışmasın, dönüşü yok *** O benim olmadı, olmasın unuturum Adımı bile anmasa önemi yok O beni sormadı, sormasın Yolumu bulmadı Kimse karışmasın, dönüşü yok *** Uzanıp geçmişe tozlu sayfaları çevirdim İçine adı yazılmış sözlerin altını çizdim Dokunur her sarı sayfa O beni bilmedi asla Anlamadan okunmuş bir roman oldu sevda *** O benim olmadı, olmasın unuturum Adımı bile anmasa önemi yok O beni sormadı, sormasın Yolumu bulmadı Kimse karışmasın, dönüşü yok *** O benim olmadı, olmasın unuturum Adımı bile anmasa önemi yok O beni sormadı, sormasın Yolumu bulmadı Kimse karışmasın, dönüşü yok

