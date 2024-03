Yonca Evcimik

A benim tatlı kaçık yarim Hiç tekin değil halin Gelip gidiyor aklın arada Bir yırtsam sağ salim *** Ne bu haller seni züppe Allah'ından kork be Hadi git havalan da şöyle Hevesini al öyle gel *** Ben çıkayım aradan hele bir Gör göreceğini sen de Yahu sevdik alt tarafı Şeytan bunun neresinde *** Hadi be, hadi be, hadi be *** Hadi hoppa içelim, şerefime Kapanır elbet birisi, eteğime Yeni bal gerek artık, peteğime Küsemem billahi, feleğime *** A benim tatlı kaçık yarim Hiç tekin değil halin Gelip gidiyor aklın arada Bir yırtsam sağ salim *** Ne bu haller seni züppe Allah'ından kork be Hadi git havalan da şöyle Hevesini al öyle gel *** Ben çıkayım aradan hele bir Gör göreceğini sen de Yahu sevdik alt tarafı Şeytan bunun neresinde *** Hadi be, hadi be, hadi be *** Hadi hoppa içelim, şerefime Kapanır elbet birisi, eteğime Yeni bal gerek artık, peteğime Küsemem billahi, feleğime *** Hadi hoppa içelim, şerefime Kapanır elbet birisi, eteğime Yeni bal gerek artık, peteğime Küsemem billahi, feleğime *** Hadi hoppa içelim, şerefime Kapanır elbet birisi, eteğime Yeni bal gerek artık, peteğime Küsemem billahi, feleğime