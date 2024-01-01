Yonca Evcimik

Usta Dün yine aklım gaza geldi Ruhuma sövdüm dize geldi O sırada yanıma hoş biri geldi Hoş geldi *** Ellerimi tuttu kanımı kuruttu Şeker gibi idi adımı unuttu Yerlere baktı yüreğimi yaktı Az geldi *** Gözleri baktım yasta Ben bu işte yokum usta Üzülmek için gelmedim Sadece aşkını istemiştim *** Gözleri baktım yasta Ben bu işte yokum usta Üzülmek için gelmedim Sadece aşkını istemiştim *** Dün yine aklım gaza geldi Ruhuma sövdüm dize geldi O sırada yanıma hoş biri geldi Hoş geldi *** Ellerimi tuttu kanımı kuruttu Şeker gibi idi adımı unuttu Yerlere baktı yüreğimi yaktı Az geldi *** Gözleri baktım yasta Ben bu işte yokum usta Üzülmek için gelmedim Sadece aşkını istemiştim *** Gözleri baktım yasta Ben bu işte yokum usta Üzülmek için gelmedim Sadece aşkını istemiştim *** Gözleri baktım yasta Ben bu işte yokum usta Üzülmek için gelmedim Sadece aşkını istemiştim *** Gözleri baktım yasta Ben bu işte yokum usta Üzülmek için gelmedim Sadece aşkını istemiştim *** Gözleri baktım yasta Ben bu işte yokum usta Üzülmek için gelmedim Sadece aşkını istemiştim *** Gözleri baktım yasta Ben bu işte yokum usta Üzülmek için gelmedim Sadece aşkını istemiştim *** Gözleri baktım yasta Ben bu işte yokum usta Üzülmek için gelmedim Sadece aşkını istemiştim *** Gözleri baktım yasta Ben bu işte yokum usta Üzülmek için gelmedim Sadece aşkını istemiştim *** Gözleri baktım yasta Ben bu işte yokum usta Üzülmek için gelmedim Sadece aşkını istemiştim

Tatlı Kaçık A benim tatlı kaçık yarim Hiç tekin değil halin Gelip gidiyor aklın arada Bir yırtsam sağ salim *** Ne bu haller seni züppe Allah'ından kork be Hadi git havalan da şöyle Hevesini al öyle gel *** Ben çıkayım aradan hele bir Gör göreceğini sen de Yahu sevdik alt tarafı Şeytan bunun neresinde *** Hadi be, hadi be, hadi be *** Hadi hoppa içelim, şerefime Kapanır elbet birisi, eteğime Yeni bal gerek artık, peteğime Küsemem billahi, feleğime *** A benim tatlı kaçık yarim Hiç tekin değil halin Gelip gidiyor aklın arada Bir yırtsam sağ salim *** Ne bu haller seni züppe Allah'ından kork be Hadi git havalan da şöyle Hevesini al öyle gel *** Ben çıkayım aradan hele bir Gör göreceğini sen de Yahu sevdik alt tarafı Şeytan bunun neresinde *** Hadi be, hadi be, hadi be *** Hadi hoppa içelim, şerefime Kapanır elbet birisi, eteğime Yeni bal gerek artık, peteğime Küsemem billahi, feleğime *** Hadi hoppa içelim, şerefime Kapanır elbet birisi, eteğime Yeni bal gerek artık, peteğime Küsemem billahi, feleğime *** Hadi hoppa içelim, şerefime Kapanır elbet birisi, eteğime Yeni bal gerek artık, peteğime Küsemem billahi, feleğime

Vurula Vurula Hadi sevin Bana ne borcun var ne de minnetini isterim Hadi uçur, kaçır kendini Ben gereken acıları çekerim *** Hadi sevin Bana ne borcun var ne de minnetini isterim Hadi uçur, kaçır kendini Ben gereken acıları çekerim *** Hadi uyan Koparıp yerinden kalbimi sana vereyim Yalan bu öğretilenler yalan Bırak beni bildiğim gibi seveyim *** Hadi uyan Koparıp yerinden kalbimi sana vereyim Yalan bu öğretilenler yalan Bırak beni bildiğim gibi seveyim *** Kapına geldim kendime rağmen Diye sen beni deli mi sandın Sonuna kadar açtım sana içimi Sana ne ben seve seve yandım *** Yenilirim kendime hiç utanmam Aşk ile ölümüm, doğumum Savunmam, sığınmam Vurula vurula yürür dururum *** Hadi sevin Bana ne borcun var ne de minnetini isterim Hadi uçur, kaçır kendini Ben gereken acıları çekerim *** Hadi sevin Bana ne borcun var ne de minnetini isterim Hadi uçur, kaçır kendini Ben gereken acıları çekerim *** Hadi uyan Koparıp yerinden kalbimi sana vereyim Yalan bu öğretilenler yalan Bırak beni bildiğim gibi seveyim *** Hadi uyan Koparıp yerinden kalbimi sana vereyim Yalan bu öğretilenler yalan Bırak beni bildiğim gibi seveyim *** Kapına geldim kendime rağmen Diye sen beni deli mi sandın Sonuna kadar açtım sana içimi Sana ne ben seve seve yandım *** Yenilirim kendime hiç utanmam Aşk ile ölümüm, doğumum Savunmam, sığınmam Vurula vurula yürür dururum *** Kapına geldim kendime rağmen Diye sen beni deli mi sandın Sonuna kadar açtım sana içimi Sana ne ben seve seve yandım *** Yenilirim kendime hiç utanmam Aşk ile ölümüm, doğumum Savunmam, sığınmam Vurula vurula yürür dururum *** Kapına geldim kendime rağmen Diye sen beni deli mi sandın Sonuna kadar açtım sana içimi Sana ne ben seve seve yandım

Utanır Ömrüm Küçük bir çocuk değilim artık Bahçemiz eski bahçemiz değil Doğum günlerim daha anlamlı Babam görmedi annem çok yaşlı *** Ne temiz düşlerim vardı benim Hayallerim aşklarım arzularım vardı Ne temiz düşlerim vardı benim Hayallerim aşklarım arzularım vardı *** Utanır ömrüm bu halimden Görmedi sevinci kederden Bana bu uygun düştü inan Bir daha gelsem izin vermem *** Küçük bir yürek değilim artık Rüyalar eski rüyalar değil Yılbaşlarım daha hüzünlü Kimsem kalmadı canım çok yaşlı *** Ne temiz düşlerim vardı benim Hayallerim aşklarım arzularım vardı Ne temiz düşlerim vardı benim Hayallerim aşklarım arzularım vardı *** Utanır ömrüm bu halimden Görmedi sevinci kederden Bana bu uygun düştü inan Bir daha gelsem izin vermem *** Utanır ömrüm bu halimden Görmedi sevinci kederden Bana bu uygun düştü inan Bir daha gelsem izin vermem

Hemen Şimdi Bugün var şimdi var Beni öpmeyi beni sevmeyi yarına bırakma Bırakma hemen tut ellerimi Yarına ertele öfkelerini Şimdi hemen şimdi gözlerimi yakala Kaçırma sözlerimi Bırakma hemen tut ellerimi Yarına ertele öfkelerini *** Gel hadi gel kendimizden yana olalım Gel ikimiz ikimiz için yeniden hazırlanalım Gel hadi gel kendimizden yana olalım Gel ikimiz ikimiz için yeniden hazırlanalım *** Şimdi hemеn şimdi gözlerimi yakala Kaçırma sözlerimi Bırakma hemеn tut ellerimi Yarına ertele öfkelerini *** Gel hadi gel kendimizden yana olalım Gel ikimiz ikimiz için yeniden hazırlanalım Gel hadi gel kendimizden yana olalım Gel ikimiz ikimiz için yeniden hazırlanalım

İyi mi? Bu kadar dik tutma Eğ biraz şu inatçı asi başını Sonuçlarına katlanamazsın Dinle sen şu garip arkadaşını *** Sanma ki dikecekler meydanlara Heykelini taşını Kuş gibi özgür uçmaya kalkma Seller geçemez gözyaşını *** İyisi mi biz bu yürekleri tuzlayalım O yasak bu yasak (Iyi mi) Sarımsaklasakta mı? Sarımsaklamasakta mı saklasak? (Ha) Aman elaleme göre Bir yanlış manlış yapmasak (Bence de) İcabında devekuşu icabında karabatak (çak) *** Aklın yolu bir uyalım gitsin Git işine sağ selamet Çıkıntı olma ezik ol Eninde sonunda kopacak kıyamet *** Sen kitap oku dur Yut sıkışınca yatıştırıcı hapları Aşk maşk da palavra bu kadar İşte insanın hakları *** Bu kadar dik tutma Eğ biraz şu inatçı asi başını Sonuçlarına katlanamazsın Dinle sen şu garip arkadaşını *** Sanma ki dikecekler meydanlara Heykelini taşını Kuş gibi özgür uçmaya kalkma Seller geçemez gözyaşını *** İyisi mi biz bu yürekleri tuzlayalım O yasak bu yasak (Iyi mi) Sarımsaklasakta mı? Sarımsaklamasakta mı saklasak? (Ha) Aman elaleme göre Bir yanlış manlış yapmasak (Bence de) İcabında devekuşu icabında karabatak (çak) *** Aklın yolu bir uyalım gitsin Git işine sağ selamet Çıkıntı olma ezik ol Eninde sonunda kopacak kıyamet *** Sen kitap oku dur Yut sıkışınca yatıştırıcı hapları Aşk maşk da palavra bu kadar İşte insanın hakları Aklın yolu bir uyalım gitsin Git işine sağ selamet Çıkıntı olma ezik ol Eninde sonunda kopacak kıyamet *** Sen kitap oku dur Yut sıkışınca yatıştırıcı hapları Aşk maşk da palavra bu kadar İşte insanın hakları

Günaha Davet Aldandım canım yandı acıttım Aldattım pişman oldum dağıttım Bin tövbe bin yemin bozdum yine Ah aşka doydum doydum acıktım Aşk lazım, aşk lazım, aşk *** Gün oldu ölesiye seviştim Gün oldu kıyasıya dövüştüm Gün geldi küstüm bütün dünyaya Bin defa kalktım bin defa düştüm *** Günaha davet ettim gelmeyen olmadı Sevda suçlusuyum cezam dolmadı Yürüdüm yalnız yürüdüm kalabalık yollarda Acıdan öldüm kalbim hala soğumadı *** Aşk ey aşk götür beni Tut yoldan çıkar beni Aşk ey aşk götür beni Ben seni sevdim seni *** Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk *** Aşk ey aşk götür beni Tut yoldan çıkar beni Aşk ey aşk götür beni Ben seni sevdim seni *** Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk Aşk lazım aşk aşk *** Nasıl yani

Vurula Vurula (Remix) Hadi sevin Bana ne borcun var ne de minnetini isterim Hadi uçur, kaçır kendini Ben gereken acıları çekerim *** Hadi sevin Bana ne borcun var ne de minnetini isterim Hadi uçur, kaçır kendini Ben gereken acıları çekerim *** Hadi uyan Koparıp yerinden kalbimi sana vereyim Yalan bu öğretilenler yalan Bırak beni bildiğim gibi seveyim *** Hadi uyan Koparıp yerinden kalbimi sana vereyim Yalan bu öğretilenler yalan Bırak beni bildiğim gibi seveyim *** Kapına geldim kendime rağmen Diye sen beni deli mi sandın Sonuna kadar açtım sana içimi Sana ne ben seve seve yandım *** Yenilirim kendime hiç utanmam Aşk ile ölümüm, doğumum Savunmam, sığınmam Vurula vurula yürür dururum *** Hadi sevin Bana ne borcun var ne de minnetini isterim Hadi uçur, kaçır kendini Ben gereken acıları çekerim *** Hadi sevin Bana ne borcun var ne de minnetini isterim Hadi uçur, kaçır kendini Ben gereken acıları çekerim *** Hadi uyan Koparıp yerinden kalbimi sana vereyim Yalan bu öğretilenler yalan Bırak beni bildiğim gibi seveyim *** Hadi uyan Koparıp yerinden kalbimi sana vereyim Yalan bu öğretilenler yalan Bırak beni bildiğim gibi seveyim *** Kapına geldim kendime rağmen Diye sen beni deli mi sandın Sonuna kadar açtım sana içimi Sana ne ben seve seve yandım *** Yenilirim kendime hiç utanmam Aşk ile ölümüm, doğumum Savunmam, sığınmam Vurula vurula yürür dururum *** Kapına geldim kendime rağmen Diye sen beni deli mi sandın Sonuna kadar açtım sana içimi Sana ne ben seve seve yandım *** Yenilirim kendime hiç utanmam Aşk ile ölümüm, doğumum Savunmam, sığınmam Vurula vurula yürür dururum *** Kapına geldim kendime rağmen Diye sen beni deli mi sandın Sonuna kadar açtım sana içimi Sana ne ben seve seve yandım

Halt Ettim Gördün mü olanları şimdi? Ne vardı karşıma çıkacak? Avanak yüreğim, avanak *** Güldün mü hâllerime şimdi? Ne vardı elimi tutacak? Yanacak yüreğim, yanacak *** Ben sarsağım, ah, kapılırım Ben zaten her an dağılırım Hiç gülmez yüzüm, sıkılırım Sen bakmazsın, ben bayılırım *** Ben gene bir halt ettim, yâr Sana sormadan seni sevdim Ben gene bir halt ettim, yâr Sana sormadan seni sevdim *** Ben gene bir halt ettim, yâr Sana sormadan seni sevdim Ben gene bir halt ettim, yâr Sana sormadan seni sevdim *** Ah, vah başım, vah *** Gördün mü gözlerimi şimdi? Ne vardı yüzüme bakacak? Duracak yüreğim, duracak *** Sevdin mi hâllerimi şimdi? Ne vardı elimi tutacak Susacak yüreğim, susacak *** Ben sarsağım, ah, kapılırım Ben zaten her an dağılırım Hiç gülmez yüzüm, sıkılırım Sen bakmazsın, ben bayılırım *** Ben gene bir halt ettim, yâr Sana sormadan seni sevdim Ben gene bir halt ettim, yâr Sana sormadan seni sevdim *** Ben gene bir halt ettim, yâr Sana sormadan seni sevdim Ben gene bir halt ettim, yâr Sana sormadan seni sevdim *** Ah, vah başım, vah *** Ben gene bir halt ettim, yâr Sana sormadan seni sevdim Ben gene bir halt ettim, yâr Sana sormadan seni sevdim *** Ben gene bir halt ettim, yâr Sana sormadan seni sevdim Ben gene bir halt ettim, yâr Sana sormadan seni sevdim *** Ben gene bir halt ettim Ben gene bir halt ettim Ben gene bir halt ettim Ben gene bir halt ettim *** Ah, vah başım, vah Ben gene bir halt ettim

Yalan Zaman Anılarımla randevum vardı dün yine Azıcık kırgın küskün unutulmuş gibiydiler nedense Okşayıp sevmek istedim hepsini sessizce Buradayım ben dedim, durup baktılar ilgisizce *** Yarım kalmış aceleci bütün aşklarım Bitmeden bitirilmiş korkak hayatlarım Yaşansaydı ne olurdu hiç bilinmez Hesapsız, kitapsız bütün kayıplarım *** Yalan, yalan bu giden zaman Arar sorar bi' garip anam Yalan, yalan bu giden zaman Arar sorar bi' garip anam Yalan *** Anılarımla randevum vardı dün yine Azıcık kırgın küskün unutulmuş gibiydiler nedense Okşayıp sevmek istedim hepsini sessizce Buradayım ben dedim, durup baktılar ilgisizce *** Yarım kalmış aceleci bütün aşklarım Bitmeden bitirilmiş korkak hayatlarım Yaşansaydı ne olurdu hiç bilinmez Hesapsız, kitapsız bütün kayıplarım *** Yalan, yalan bu giden zaman Arar sorar bi' garip anam Yalan, yalan bu giden zaman Arar sorar bi' garip anam