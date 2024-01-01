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7/24 Dinle Günaha Davet

Günaha Davet Şarkı Sözleri

Yonca Evcimik Günaha Davet şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yonca Evcimik Günaha Davet şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Günaha Davet sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yonca Evcimik

Yonca Evcimik

Günaha Davet

  • Usta

  • Tatlı Kaçık

  • Vurula Vurula

  • Utanır Ömrüm

  • Hemen Şimdi

  • İyi mi?

  • Günaha Davet

  • Vurula Vurula (Remix)

  • Halt Ettim

  • Yalan Zaman

  • Şeker Şeyler

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