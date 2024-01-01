Yonca Evcimik

Hadi sevin Bana ne borcun var ne de minnetini isterim Hadi uçur, kaçır kendini Ben gereken acıları çekerim *** Hadi sevin Bana ne borcun var ne de minnetini isterim Hadi uçur, kaçır kendini Ben gereken acıları çekerim *** Hadi uyan Koparıp yerinden kalbimi sana vereyim Yalan bu öğretilenler yalan Bırak beni bildiğim gibi seveyim *** Hadi uyan Koparıp yerinden kalbimi sana vereyim Yalan bu öğretilenler yalan Bırak beni bildiğim gibi seveyim *** Kapına geldim kendime rağmen Diye sen beni deli mi sandın Sonuna kadar açtım sana içimi Sana ne ben seve seve yandım *** Yenilirim kendime hiç utanmam Aşk ile ölümüm, doğumum Savunmam, sığınmam Vurula vurula yürür dururum *** Hadi sevin Bana ne borcun var ne de minnetini isterim Hadi uçur, kaçır kendini Ben gereken acıları çekerim *** Hadi sevin Bana ne borcun var ne de minnetini isterim Hadi uçur, kaçır kendini Ben gereken acıları çekerim *** Hadi uyan Koparıp yerinden kalbimi sana vereyim Yalan bu öğretilenler yalan Bırak beni bildiğim gibi seveyim *** Hadi uyan Koparıp yerinden kalbimi sana vereyim Yalan bu öğretilenler yalan Bırak beni bildiğim gibi seveyim *** Kapına geldim kendime rağmen Diye sen beni deli mi sandın Sonuna kadar açtım sana içimi Sana ne ben seve seve yandım *** Yenilirim kendime hiç utanmam Aşk ile ölümüm, doğumum Savunmam, sığınmam Vurula vurula yürür dururum *** Kapına geldim kendime rağmen Diye sen beni deli mi sandın Sonuna kadar açtım sana içimi Sana ne ben seve seve yandım *** Yenilirim kendime hiç utanmam Aşk ile ölümüm, doğumum Savunmam, sığınmam Vurula vurula yürür dururum *** Kapına geldim kendime rağmen Diye sen beni deli mi sandın Sonuna kadar açtım sana içimi Sana ne ben seve seve yandım