Vurula Vurula (Remix) Şarkı Sözleri
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Yonca Evcimik
Vurula Vurula (Remix)
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Hadi sevin
Bana ne borcun var ne de minnetini isterim
Hadi uçur, kaçır kendini
Ben gereken acıları çekerim
***
Hadi sevin
Bana ne borcun var ne de minnetini isterim
Hadi uçur, kaçır kendini
Ben gereken acıları çekerim
***
Hadi uyan
Koparıp yerinden kalbimi sana vereyim
Yalan bu öğretilenler yalan
Bırak beni bildiğim gibi seveyim
***
Hadi uyan
Koparıp yerinden kalbimi sana vereyim
Yalan bu öğretilenler yalan
Bırak beni bildiğim gibi seveyim
***
Kapına geldim kendime rağmen
Diye sen beni deli mi sandın
Sonuna kadar açtım sana içimi
Sana ne ben seve seve yandım
***
Yenilirim kendime hiç utanmam
Aşk ile ölümüm, doğumum
Savunmam, sığınmam
Vurula vurula yürür dururum
***
Hadi sevin
Bana ne borcun var ne de minnetini isterim
Hadi uçur, kaçır kendini
Ben gereken acıları çekerim
***
Hadi sevin
Bana ne borcun var ne de minnetini isterim
Hadi uçur, kaçır kendini
Ben gereken acıları çekerim
***
Hadi uyan
Koparıp yerinden kalbimi sana vereyim
Yalan bu öğretilenler yalan
Bırak beni bildiğim gibi seveyim
***
Hadi uyan
Koparıp yerinden kalbimi sana vereyim
Yalan bu öğretilenler yalan
Bırak beni bildiğim gibi seveyim
***
Kapına geldim kendime rağmen
Diye sen beni deli mi sandın
Sonuna kadar açtım sana içimi
Sana ne ben seve seve yandım
***
Yenilirim kendime hiç utanmam
Aşk ile ölümüm, doğumum
Savunmam, sığınmam
Vurula vurula yürür dururum
***
Kapına geldim kendime rağmen
Diye sen beni deli mi sandın
Sonuna kadar açtım sana içimi
Sana ne ben seve seve yandım
***
Yenilirim kendime hiç utanmam
Aşk ile ölümüm, doğumum
Savunmam, sığınmam
Vurula vurula yürür dururum
***
Kapına geldim kendime rağmen
Diye sen beni deli mi sandın
Sonuna kadar açtım sana içimi
Sana ne ben seve seve yandım