Yonca Evcimik

-
Hadi sevin
Bana ne borcun var ne de minnetini isterim
Hadi uçur, kaçır kendini
Ben gereken acıları çekerim
***
Hadi sevin
Bana ne borcun var ne de minnetini isterim
Hadi uçur, kaçır kendini
Ben gereken acıları çekerim
***
Hadi uyan
Koparıp yerinden kalbimi sana vereyim
Yalan bu öğretilenler yalan
Bırak beni bildiğim gibi seveyim
***
Hadi uyan
Koparıp yerinden kalbimi sana vereyim
Yalan bu öğretilenler yalan
Bırak beni bildiğim gibi seveyim
***
Kapına geldim kendime rağmen
Diye sen beni deli mi sandın
Sonuna kadar açtım sana içimi
Sana ne ben seve seve yandım
***
Yenilirim kendime hiç utanmam
Aşk ile ölümüm, doğumum
Savunmam, sığınmam
Vurula vurula yürür dururum
***
Hadi sevin
Bana ne borcun var ne de minnetini isterim
Hadi uçur, kaçır kendini
Ben gereken acıları çekerim
***
Hadi sevin
Bana ne borcun var ne de minnetini isterim
Hadi uçur, kaçır kendini
Ben gereken acıları çekerim
***
Hadi uyan
Koparıp yerinden kalbimi sana vereyim
Yalan bu öğretilenler yalan
Bırak beni bildiğim gibi seveyim
***
Hadi uyan
Koparıp yerinden kalbimi sana vereyim
Yalan bu öğretilenler yalan
Bırak beni bildiğim gibi seveyim
***
Kapına geldim kendime rağmen
Diye sen beni deli mi sandın
Sonuna kadar açtım sana içimi
Sana ne ben seve seve yandım
***
Yenilirim kendime hiç utanmam
Aşk ile ölümüm, doğumum
Savunmam, sığınmam
Vurula vurula yürür dururum
***
Kapına geldim kendime rağmen
Diye sen beni deli mi sandın
Sonuna kadar açtım sana içimi
Sana ne ben seve seve yandım
***
Yenilirim kendime hiç utanmam
Aşk ile ölümüm, doğumum
Savunmam, sığınmam
Vurula vurula yürür dururum
***
Kapına geldim kendime rağmen
Diye sen beni deli mi sandın
Sonuna kadar açtım sana içimi
Sana ne ben seve seve yandım
-
A benim tatlı kaçık yarim
Hiç tekin değil halin
Gelip gidiyor aklın arada
Bir yırtsam sağ salim
***
Ne bu haller seni züppe
Allah'ından kork be
Hadi git havalan da şöyle
Hevesini al öyle gel
***
Ben çıkayım aradan hele bir
Gör göreceğini sen de
Yahu sevdik alt tarafı
Şeytan bunun neresinde
***
Hadi be, hadi be, hadi be
***
Hadi hoppa içelim, şerefime
Kapanır elbet birisi, eteğime
Yeni bal gerek artık, peteğime
Küsemem billahi, feleğime
***
A benim tatlı kaçık yarim
Hiç tekin değil halin
Gelip gidiyor aklın arada
Bir yırtsam sağ salim
***
Ne bu haller seni züppe
Allah'ından kork be
Hadi git havalan da şöyle
Hevesini al öyle gel
***
Ben çıkayım aradan hele bir
Gör göreceğini sen de
Yahu sevdik alt tarafı
Şeytan bunun neresinde
***
Hadi be, hadi be, hadi be
***
Hadi hoppa içelim, şerefime
Kapanır elbet birisi, eteğime
Yeni bal gerek artık, peteğime
Küsemem billahi, feleğime
***
Hadi hoppa içelim, şerefime
Kapanır elbet birisi, eteğime
Yeni bal gerek artık, peteğime
Küsemem billahi, feleğime
***
Hadi hoppa içelim, şerefime
Kapanır elbet birisi, eteğime
Yeni bal gerek artık, peteğime
Küsemem billahi, feleğime
-
Küçük bir çocuk değilim artık
Bahçemiz eski bahçemiz değil
Doğum günlerim daha anlamlı
Babam görmedi annem çok yaşlı
***
Ne temiz düşlerim vardı benim
Hayallerim aşklarım arzularım vardı
Ne temiz düşlerim vardı benim
Hayallerim aşklarım arzularım vardı
***
Utanır ömrüm bu halimden
Görmedi sevinci kederden
Bana bu uygun düştü inan
Bir daha gelsem izin vermem
***
Küçük bir yürek değilim artık
Rüyalar eski rüyalar değil
Yılbaşlarım daha hüzünlü
Kimsem kalmadı canım çok yaşlı
***
Ne temiz düşlerim vardı benim
Hayallerim aşklarım arzularım vardı
Ne temiz düşlerim vardı benim
Hayallerim aşklarım arzularım vardı
***
Utanır ömrüm bu halimden
Görmedi sevinci kederden
Bana bu uygun düştü inan
Bir daha gelsem izin vermem
***
Utanır ömrüm bu halimden
Görmedi sevinci kederden
Bana bu uygun düştü inan
Bir daha gelsem izin vermem
-
Dün yine aklım gaza geldi
Ruhuma sövdüm dize geldi
O sırada yanıma hoş biri geldi
Hoş geldi
***
Ellerimi tuttu kanımı kuruttu
Şeker gibi idi adımı unuttu
Yerlere baktı yüreğimi yaktı
Az geldi
***
Gözleri baktım yasta
Ben bu işte yokum usta
Üzülmek için gelmedim
Sadece aşkını istemiştim
***
Gözleri baktım yasta
Ben bu işte yokum usta
Üzülmek için gelmedim
Sadece aşkını istemiştim
***
Dün yine aklım gaza geldi
Ruhuma sövdüm dize geldi
O sırada yanıma hoş biri geldi
Hoş geldi
***
Ellerimi tuttu kanımı kuruttu
Şeker gibi idi adımı unuttu
Yerlere baktı yüreğimi yaktı
Az geldi
***
Gözleri baktım yasta
Ben bu işte yokum usta
Üzülmek için gelmedim
Sadece aşkını istemiştim
***
Gözleri baktım yasta
Ben bu işte yokum usta
Üzülmek için gelmedim
Sadece aşkını istemiştim
***
Gözleri baktım yasta
Ben bu işte yokum usta
Üzülmek için gelmedim
Sadece aşkını istemiştim
***
Gözleri baktım yasta
Ben bu işte yokum usta
Üzülmek için gelmedim
Sadece aşkını istemiştim
***
Gözleri baktım yasta
Ben bu işte yokum usta
Üzülmek için gelmedim
Sadece aşkını istemiştim
***
Gözleri baktım yasta
Ben bu işte yokum usta
Üzülmek için gelmedim
Sadece aşkını istemiştim
***
Gözleri baktım yasta
Ben bu işte yokum usta
Üzülmek için gelmedim
Sadece aşkını istemiştim
***
Gözleri baktım yasta
Ben bu işte yokum usta
Üzülmek için gelmedim
Sadece aşkını istemiştim
***
Gözleri baktım yasta
Ben bu işte yokum usta
Üzülmek için gelmedim
Sadece aşkını istemiştim
-
Bugün var şimdi var
Beni öpmeyi beni sevmeyi yarına bırakma
Bırakma hemen tut ellerimi
Yarına ertele öfkelerini
Şimdi hemen şimdi gözlerimi yakala
Kaçırma sözlerimi
Bırakma hemen tut ellerimi
Yarına ertele öfkelerini
***
Gel hadi gel kendimizden yana olalım
Gel ikimiz ikimiz için yeniden hazırlanalım
Gel hadi gel kendimizden yana olalım
Gel ikimiz ikimiz için yeniden hazırlanalım
***
Şimdi hemеn şimdi gözlerimi yakala
Kaçırma sözlerimi
Bırakma hemеn tut ellerimi
Yarına ertele öfkelerini
***
Gel hadi gel kendimizden yana olalım
Gel ikimiz ikimiz için yeniden hazırlanalım
Gel hadi gel kendimizden yana olalım
Gel ikimiz ikimiz için yeniden hazırlanalım
-
Bu kadar dik tutma
Eğ biraz şu inatçı asi başını
Sonuçlarına katlanamazsın
Dinle sen şu garip arkadaşını
***
Sanma ki dikecekler meydanlara
Heykelini taşını
Kuş gibi özgür uçmaya kalkma
Seller geçemez gözyaşını
***
İyisi mi biz bu yürekleri tuzlayalım
O yasak bu yasak
(Iyi mi)
Sarımsaklasakta mı?
Sarımsaklamasakta mı saklasak?
(Ha)
Aman elaleme göre
Bir yanlış manlış yapmasak
(Bence de)
İcabında devekuşu icabında karabatak
(çak)
***
Aklın yolu bir uyalım gitsin
Git işine sağ selamet
Çıkıntı olma ezik ol
Eninde sonunda kopacak kıyamet
***
Sen kitap oku dur
Yut sıkışınca yatıştırıcı hapları
Aşk maşk da palavra bu kadar
İşte insanın hakları
***
Bu kadar dik tutma
Eğ biraz şu inatçı asi başını
Sonuçlarına katlanamazsın
Dinle sen şu garip arkadaşını
***
Sanma ki dikecekler meydanlara
Heykelini taşını
Kuş gibi özgür uçmaya kalkma
Seller geçemez gözyaşını
***
İyisi mi biz bu yürekleri tuzlayalım
O yasak bu yasak
(Iyi mi)
Sarımsaklasakta mı?
Sarımsaklamasakta mı saklasak?
(Ha)
Aman elaleme göre
Bir yanlış manlış yapmasak
(Bence de)
İcabında devekuşu icabında karabatak
(çak)
***
Aklın yolu bir uyalım gitsin
Git işine sağ selamet
Çıkıntı olma ezik ol
Eninde sonunda kopacak kıyamet
***
Sen kitap oku dur
Yut sıkışınca yatıştırıcı hapları
Aşk maşk da palavra bu kadar
İşte insanın hakları
Aklın yolu bir uyalım gitsin
Git işine sağ selamet
Çıkıntı olma ezik ol
Eninde sonunda kopacak kıyamet
***
Sen kitap oku dur
Yut sıkışınca yatıştırıcı hapları
Aşk maşk da palavra bu kadar
İşte insanın hakları
-
Aldandım canım yandı acıttım
Aldattım pişman oldum dağıttım
Bin tövbe bin yemin bozdum yine
Ah aşka doydum doydum acıktım
Aşk lazım, aşk lazım, aşk
***
Gün oldu ölesiye seviştim
Gün oldu kıyasıya dövüştüm
Gün geldi küstüm bütün dünyaya
Bin defa kalktım bin defa düştüm
***
Günaha davet ettim gelmeyen olmadı
Sevda suçlusuyum cezam dolmadı
Yürüdüm yalnız yürüdüm kalabalık yollarda
Acıdan öldüm kalbim hala soğumadı
***
Aşk ey aşk götür beni
Tut yoldan çıkar beni
Aşk ey aşk götür beni
Ben seni sevdim seni
***
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
***
Aşk ey aşk götür beni
Tut yoldan çıkar beni
Aşk ey aşk götür beni
Ben seni sevdim seni
***
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
Aşk lazım aşk aşk
***
Nasıl yani
-
Hadi sevin
Bana ne borcun var ne de minnetini isterim
Hadi uçur, kaçır kendini
Ben gereken acıları çekerim
***
Hadi sevin
Bana ne borcun var ne de minnetini isterim
Hadi uçur, kaçır kendini
Ben gereken acıları çekerim
***
Hadi uyan
Koparıp yerinden kalbimi sana vereyim
Yalan bu öğretilenler yalan
Bırak beni bildiğim gibi seveyim
***
Hadi uyan
Koparıp yerinden kalbimi sana vereyim
Yalan bu öğretilenler yalan
Bırak beni bildiğim gibi seveyim
***
Kapına geldim kendime rağmen
Diye sen beni deli mi sandın
Sonuna kadar açtım sana içimi
Sana ne ben seve seve yandım
***
Yenilirim kendime hiç utanmam
Aşk ile ölümüm, doğumum
Savunmam, sığınmam
Vurula vurula yürür dururum
***
Hadi sevin
Bana ne borcun var ne de minnetini isterim
Hadi uçur, kaçır kendini
Ben gereken acıları çekerim
***
Hadi sevin
Bana ne borcun var ne de minnetini isterim
Hadi uçur, kaçır kendini
Ben gereken acıları çekerim
***
Hadi uyan
Koparıp yerinden kalbimi sana vereyim
Yalan bu öğretilenler yalan
Bırak beni bildiğim gibi seveyim
***
Hadi uyan
Koparıp yerinden kalbimi sana vereyim
Yalan bu öğretilenler yalan
Bırak beni bildiğim gibi seveyim
***
Kapına geldim kendime rağmen
Diye sen beni deli mi sandın
Sonuna kadar açtım sana içimi
Sana ne ben seve seve yandım
***
Yenilirim kendime hiç utanmam
Aşk ile ölümüm, doğumum
Savunmam, sığınmam
Vurula vurula yürür dururum
***
Kapına geldim kendime rağmen
Diye sen beni deli mi sandın
Sonuna kadar açtım sana içimi
Sana ne ben seve seve yandım
***
Yenilirim kendime hiç utanmam
Aşk ile ölümüm, doğumum
Savunmam, sığınmam
Vurula vurula yürür dururum
***
Kapına geldim kendime rağmen
Diye sen beni deli mi sandın
Sonuna kadar açtım sana içimi
Sana ne ben seve seve yandım
-
Gördün mü olanları şimdi?
Ne vardı karşıma çıkacak?
Avanak yüreğim, avanak
***
Güldün mü hâllerime şimdi?
Ne vardı elimi tutacak?
Yanacak yüreğim, yanacak
***
Ben sarsağım, ah, kapılırım
Ben zaten her an dağılırım
Hiç gülmez yüzüm, sıkılırım
Sen bakmazsın, ben bayılırım
***
Ben gene bir halt ettim, yâr
Sana sormadan seni sevdim
Ben gene bir halt ettim, yâr
Sana sormadan seni sevdim
***
Ben gene bir halt ettim, yâr
Sana sormadan seni sevdim
Ben gene bir halt ettim, yâr
Sana sormadan seni sevdim
***
Ah, vah başım, vah
***
Gördün mü gözlerimi şimdi?
Ne vardı yüzüme bakacak?
Duracak yüreğim, duracak
***
Sevdin mi hâllerimi şimdi?
Ne vardı elimi tutacak
Susacak yüreğim, susacak
***
Ben sarsağım, ah, kapılırım
Ben zaten her an dağılırım
Hiç gülmez yüzüm, sıkılırım
Sen bakmazsın, ben bayılırım
***
Ben gene bir halt ettim, yâr
Sana sormadan seni sevdim
Ben gene bir halt ettim, yâr
Sana sormadan seni sevdim
***
Ben gene bir halt ettim, yâr
Sana sormadan seni sevdim
Ben gene bir halt ettim, yâr
Sana sormadan seni sevdim
***
Ah, vah başım, vah
***
Ben gene bir halt ettim, yâr
Sana sormadan seni sevdim
Ben gene bir halt ettim, yâr
Sana sormadan seni sevdim
***
Ben gene bir halt ettim, yâr
Sana sormadan seni sevdim
Ben gene bir halt ettim, yâr
Sana sormadan seni sevdim
***
Ben gene bir halt ettim
Ben gene bir halt ettim
Ben gene bir halt ettim
Ben gene bir halt ettim
***
Ah, vah başım, vah
Ben gene bir halt ettim
-
Anılarımla randevum vardı dün yine
Azıcık kırgın küskün unutulmuş gibiydiler nedense
Okşayıp sevmek istedim hepsini sessizce
Buradayım ben dedim, durup baktılar ilgisizce
***
Yarım kalmış aceleci bütün aşklarım
Bitmeden bitirilmiş korkak hayatlarım
Yaşansaydı ne olurdu hiç bilinmez
Hesapsız, kitapsız bütün kayıplarım
***
Yalan, yalan bu giden zaman
Arar sorar bi' garip anam
Yalan, yalan bu giden zaman
Arar sorar bi' garip anam
Yalan
***
Anılarımla randevum vardı dün yine
Azıcık kırgın küskün unutulmuş gibiydiler nedense
Okşayıp sevmek istedim hepsini sessizce
Buradayım ben dedim, durup baktılar ilgisizce
***
Yarım kalmış aceleci bütün aşklarım
Bitmeden bitirilmiş korkak hayatlarım
Yaşansaydı ne olurdu hiç bilinmez
Hesapsız, kitapsız bütün kayıplarım
***
Yalan, yalan bu giden zaman
Arar sorar bi' garip anam
Yalan, yalan bu giden zaman
Arar sorar bi' garip anam
-
Kiminin aklı havada bir karış arada
Kiminin derdine çare akılda
Kimi deli delişmen kimi kaskatı
Kimi sıyırmış küçücükken
Kimi kırkında bile çocuk gibi şen
Öteki 17'sinde adam olmuş
En kralının iki cilvelik işi var
Sizi gidi şeker şeyler
Esmeriniz kumralınız cahiliniz enteliniz
Ah siz hepiniz serserinizde efendinizde
Neticede erkeksiniz
***
Esmeriniz kumralınız cahiliniz enteliniz
Ah siz hepiniz serserinizde efendinizde
Neticede erkeksiniz
Hadi kızlar Allah aşkına
Kendimize gelelim
Hem bilelim kıymetlerini
Tapmayalım da sevelim
Adaletin kantarı
Erkekten yanaysa da
Dize gelmeyeni yok
Varsa çıksın da görelim
***
Kiminin aklı havada bir karış arada
Kiminin derdine çare akılda
Kimi deli delişmen kimi kaskatı
Kimi sıyırmış küçücükken
Kimi kırkında bile çocuk gibi şen
Öteki 17'sinde adam olmuş
En kralının iki cilvelik işi var
Sizi gidi şeker şeyler
***
Esmeriniz kumralınız cahiliniz enteliniz
Ah siz hepiniz serserinizde efendinizde
Neticede erkeksiniz
Esmeriniz kumralınız cahiliniz enteliniz
Ah siz hepiniz serserinizde efendinizde
Neticede erkeksiniz
***
Hadi kızlar Allah aşkına
Kendimize gelelim
Hem bilelim kıymetlerini
Tapmayalım da sevelim
Adaletin kantarı
Erkekten yanaysa da
Dize gelmeyeni yok
Varsa çıksın da görelim
***
Hadi kızlar Allah aşkına
Kendimize gelelim
Hem bilelim kıymetlerini
Tapmayalım da sevelim
Adaletin kantarı
Erkekten yanaysa da
Dize gelmeyeni yok
Varsa çıksın da görelim
***
Hadi kızlar Allah aşkına
Kendimize gelelim
Hem bilelim kıymetlerini
Tapmayalım da sevelim
Adaletin kantarı
Erkekten yanaysa da
Dize gelmeyeni yok
Varsa çıksın da görelim