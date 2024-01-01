Yonca Evcimik

Yalan Zaman Anılarımla randevum vardı dün yine Azıcık kırgın küskün unutulmuş gibiydiler nedense Okşayıp sevmek istedim hepsini sessizce Buradayım ben dedim, durup baktılar ilgisizce *** Yarım kalmış aceleci bütün aşklarım Bitmeden bitirilmiş korkak hayatlarım Yaşansaydı ne olurdu hiç bilinmez Hesapsız, kitapsız bütün kayıplarım *** Yalan, yalan bu giden zaman Arar sorar bi' garip anam Yalan, yalan bu giden zaman Arar sorar bi' garip anam Yalan *** Anılarımla randevum vardı dün yine Azıcık kırgın küskün unutulmuş gibiydiler nedense Okşayıp sevmek istedim hepsini sessizce Buradayım ben dedim, durup baktılar ilgisizce *** Yarım kalmış aceleci bütün aşklarım Bitmeden bitirilmiş korkak hayatlarım Yaşansaydı ne olurdu hiç bilinmez Hesapsız, kitapsız bütün kayıplarım *** Yalan, yalan bu giden zaman Arar sorar bi' garip anam Yalan, yalan bu giden zaman Arar sorar bi' garip anam

Laubali Sen beni sevdin Ben de seni *** Bir zaman sonra sevgi ucuzlukta Olmuşuz laubali, olmuşuz laubalı *** Laubali la la laubalı Laubali la la la la la la *** Özledim seni Sen de beni *** Biz yakın yerlerde, kalmadı mesafe Olmuşuz laubali, olmuşuz laubali

Vurma Bir daha düşün indir namluyu Beni vurma bir daha Zaten yaralıyım Aşığım sana ilk kurşundan Bir vurgun yaptın gittin Gel bitirme kal yanımda Zaten yaralıyım Aşığım sana ilk kurşundan Nefret çıldırınca Aşk bir aciz kalır ki sorma Tersi olsa bir tek mevsim kalır O da sonbahar Vurma, vurma Bir çift kurşunun kaldı Biri bana son kurşun sana Vurma, vurma Bir çift kurşunun kaldı Biri bana son kurşun sana Bir daha düşün indir namluyu Beni vurma bir daha Zaten yaralıyım Aşığım sana ilk kurşundan Bir vurgun yaptın gittin Gel bitirme kal yanımda Zaten yaralıyım Aşığım sana ilk kurşundan Nefret çıldırınca Aşk bir aciz kalır ki sorma Tersi olsa bir tek mevsim kalır O da sonbahar Vurma, vurma Bir çift kurşunun kaldı Biri bana son kurşun sana Vurma, vurma Bir çift kurşunun kaldı Biri bana son kurşun sana Vurma, vurma Bir çift kurşunun kaldı Biri bana son kurşun sana Vurma, vurma Bir çift kurşunun kaldı Biri bana son kurşun sana Vurma, vurma Bir çift kurşunun kaldı Biri bana son kurşun sana Bir çift kurşunun kaldı Son kurşun sana Bir çift kurşunun kaldı Son kurşun sana

Biri Var Gözleri yeşil gibi Sözleri şiir gibi Dalgalı deniz gibi Biri var Yaşadığım şehir gibi Çöllerde nehir gibi Sanki beni sever gibi Biri var Güzel gözleri haramsa Çatal dilleri ölüm Bu günlerde beni yaşatmayan Biri var Kimine göre bir iş değil bu bizimkisi Kimine göre bir aşk, bitmez ki hiç sevgisi Kimine göre yanlış Kimine göre doğru voh voh voh voh Kimine göre bir iş değil bu bizimkisi Kimine göre bir aşk, bitmez ki hiç sevgisi Kimine göre yanlış Kimine göre doğru voh voh voh voh Gözleri yeşil gibi Sözleri şiir gibi Sanki beni sever gibi Biri var Güzel gözleri haramsa Çatal dilleri ölüm Bu günlerde beni yaşatmayan Biri var Kimine göre bir iş değil bu bizimkisi Kimine göre bir aşk, bitmez ki hiç sevgisi Kimine göre yanlış Kimine göre doğru voh voh voh voh Kimine göre bir iş değil bu bizimkisi Kimine göre bir aşk, bitmez ki hiç sevgisi Kimine göre yanlış Kimine göre doğru voh voh voh voh Kimine göre yanlış Kimine göre doğru voh voh voh voh Kimine göre yanlış Kimine göre doğru voh voh voh voh Biri var, biri var Biri var, biri var Biri var, biri var Biri var, biri var Biri var, biri var

Biberi Bol Yorgun düştüm aşktan Her gün sil baştan Gece gündüz haram Kesildim aşktan Zora gelmez Zora gelmez bu can Böyle gitmez Böyle gitmez, inan Biberi bol, tuzu az Böyle sevgili olmaz Kime bu naz? Gecesi bol, gündüzü az biraz Yalanı bol, vakti az Böyle sevgili olmaz Kime bu naz? Çilesi bol, sevgisi az biraz Yorgun düştüm aşktan Her gün sil baştan Gece gündüz haram Kesildim aşktan Zora gelmez Zora gelmez bu can Böyle gitmez Böyle gitmez, inan Biberi bol, tuzu az Böyle sevgili olmaz Kime bu naz? Gecesi bol, gündüzü az biraz Yalanı bol, vakti az Böyle sevgili olmaz Kime bu naz? Çilesi bol, sevgisi az biraz Biberi bol, tuzu az Böyle sevgili olmaz Kime bu naz? Gecesi bol, gündüzü az biraz Yalanı bol, vakti az Böyle sevgili olmaz Kime bu naz? Çilesi bol, sevgisi az biraz Biberi bol, tuzu az Böyle sevgili olmaz Kime bu naz? Çilesi bol, sevgisi az biraz

Bu Kalp Bu kalp ağırdır Her zaman taşıyamazsın Bu kalp anlatır Her zaman duyamazsın Bu kalp ağlatır Her zaman ağlayamazsın Bu kalp anlatır Hiçbir zaman duymazsın Oh, oh, o-o-oh Oh, oh, o-o-oh Bu kalp Ağırdır bu kalp Bu kalp Ağırdır bu kalp Bu kalp Ağırdır bu kalp Taşıyamazsın Taşıyamazsın Bu kalp ağırdır Her zaman taşıyamazsın Bu kalp anlatır Her zaman duyamazsın Bu kalp ağlatır Her zaman ağlayamazsın Bu kalp anlatır Duyamazsın Oh, oh, o-o-oh Oh, oh, o-o-oh Bu kalp Ağırdır bu kalp Bu kalp Ağırdır bu kalp Bu kalp Ağırdır bu kalp Taşıyamazsın Taşıyamazsın Oh, oh, o-o-oh Oh, oh, o-o-oh Bu kalp Ağırdır bu kalp Bu kalp Ağırdır bu kalp Bu kalp Ağırdır bu kalp Bu kalp Ağırdır bu kalp Bu kalp

Kumdan Kaleler Aşka inanmam Ama aşksız yaşamam Birileri bunu yapmalı, oh Aşka inanmam Ama yalnız uyanmam Birileri bunu yapmalı, oh Yine yalnız, yine tutsak Gözümün çevresi ıslak Yine kumdan kalelerde yaşıyorum Yine yalnız, yine tutsak Gözümün çevresi ıslak Yine kumdan kalelerde yaşıyorum Aşka inanmam Ama yalnız uyanmam Birileri bunu yapmalı, oh Yine yalnız, yine tutsak Gözümün çevresi ıslak Yine kumdan kalelerde yaşıyorum Yine yalnız, yine tutsak Gözümün çevresi ıslak Yine kumdan kalelerde yaşıyorum Yine yalnız, yine tutsak Gözümün çevresi ıslak Yine kumdan kalelerde yaşıyorum Yine yalnız, yine tutsak Gözümün çevresi ıslak Yine kumdan kalelerde yaşıyorum Yine yalnız, yine tutsak Gözümün çevresi ıslak Yine kumdan kalelerde yaşıyorum

Yazmamışlar Kırılmak çok kolay oldu Alışmak bir o kadar zor Yaşım sır verir oldu Darılmak çok kolay oldu Barışmak bir o kadar zor Vakit az gelir oldu Ölümden beter oldu Yazmamışlar kaderimi kimseyle Sarılmışlar niceleri sevgiyle Uçan kuşlar dönmez geri güz diye Yazmamışlar kaderimi of Tanışmak çok kolay oldu Sevişmek niye böyle zor Yerim dar gelir oldu Ölümden beter oldu Yazmamışlar kaderimi kimseyle Sarılmışlar niceleri sevgiyle Uçan kuşlar dönmez geri güz diye Yazmamışlar kaderimi Yazmamışlar kaderimi kimseyle Sarılmışlar niceleri sevgiyle Uçan kuşlar dönmez geri güz diye Yazmamışlar kaderimi of

Ve Olamadı Aşk Dünden bu güne Senden geriye ne kaldı Susmak bilmeyen o son hece İçimde bir yerde Günden geceye *** Benden öteye ne vardı söyle O...pu ruhlu bir kaç kadın O da sözde, sözde *** Senle, sensiz *** Ve olamadı aşk Deli gibi aşk Ölümüne aşk Olamadı senle, sensin

Sorma Ah, yanıyorum, eyvah Yine yanlış yaptım, yine aldandım Ah, beni sevmek günah Bir beni bilmeyen yine ben vardım Sorma, soru sorma Biri gider, biri gelir nasıl olsa Sorma, soru sorma Bilen çok, cevap yok nasıl olsa Ah, beni sevmek günah Bir beni bilmeyen yine ben vardım Sorma, soru sorma Biri gider, biri gelir nasıl olsa Sorma, soru sorma Bilen çok, cevap yok nasıl olsa Sorma, soru sorma Biri gider, biri gelir nasıl olsa Sorma, soru sorma Biri gider, biri gelir nasıl olsa Biri gider, biri gelir nasıl olsa Biri gider, biri gelir nasıl olsa

Beni Yakan Aşkın Seni ilk gördüğüm an Kalbim duracaktı inan Kor alevler içinde Yanıyordum heyecandan Seni ilk öptüğüm an Dudaklarım kalbimde Seni beklemiş inan Ölüyordum heyecandan Ölüyordum heyecandan Beni yakan aşkın kurşun mu Denizde yediğim vurgun mu Ben aşık olmazdım ama Senin aşkın bir başka Beni yakan aşkın kurşun mu Denizde yediğim vurgun mu Ben aşık olmazdım ama Senin aşkın bir başka Seni ilk gördüğüm an Kalbim duracaktı inan Kor alevler içinde Yanıyordum heyecandan Yanıyordum heyecandan Beni yakan aşkın kurşun mu Denizde yediğim vurgun mu Ben aşık olmazdım ama Senin aşkın bir başka Beni yakan aşkın kurşun mu Denizde yediğim vurgun mu Ben aşık olmazdım ama Senin aşkın bir başka Yaralı kalbim bi çare Buna merhem ne çare Gel dokun sende bir Yaşanır mı bu dertle Beni yakan aşkın kurşun mu Denizde yediğim vurgun mu Ben aşık olmazdım ama Senin aşkın bir başka Beni yakan aşkın kurşun mu Denizde yediğim vurgun mu Ben aşık olmazdım ama Senin aşkın bir başka Beni yakan aşkın, aah Beni yakan aşkın