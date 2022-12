Yonca Evcimik

Yallah hadi git (yallah), yallah tatile Yordu bizi hayat ellerinde Sorma canım, dünya nankör Beni bozar bu durum e tabi ki *** Yallah hadi git (yallah), yallah sevgili Bana zarar bu aşkın hâyâli Kanma canım, insan nankör Ezelden beri kötülüğün esiri *** Aşk ister bu yürek, ah bu kahbe felek Bulamadık yine meşkin muhabbetini Verdiğim her emek, yaptığım her yemek Hazırlamış meğer fasl-ı felaketimi *** Aman aman yâr, söyle aman yâr Onda ne buldun ben de var olmayan? Tamam tamam yâr, caydım aman yâr Kime gidersen, yallah haydi baybay *** Yallah hadi git (yallah), yallah tatile N'için azar böyle insanoğlu? Sorma canım, dünya nankör Beni bozar bu durum e tabi ki *** Aşk ister bu yürek, ah bu kahbe felek Bulamadık yine meşkin muhabbetini Verdiğim her emek, yaptığım her yemek Hazırlamış meğer fasl-ı felaketimi *** Aman aman yâr, söyle aman yâr Onda ne buldun ben de var olmayan? Tamam tamam yâr, caydım aman yâr Kime özlesen, yallah haydi baybay *** Yallah hadi git (yallah), yallah tatile N'için azar böyle insanoğlu? Sorma canım, dünya nankör Beni bozar bu durum e tabi ki *** Yallah hadi git (yallah), yallah sevgili Bana zarar bu aşkın hâyâli Kanma canım, insan nankör Ezelden beri kötülüğün esiri *** Aman aman yâr Tamam tamam yâr Yallah haydi baybay *** Aman aman yâr Tamam tamam yâr Kime özlesen, yallah haydi baybay