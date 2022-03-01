Yallah Sevgilim Şarkı Sözleri
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Yonca Evcimik
Yallah Sevgilim
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Yallah hadi git (yallah), yallah tatile
Yordu bizi hayat ellerinde
Sorma canım, dünya nankör
Beni bozar bu durum e tabi ki
***
Yallah hadi git (yallah), yallah sevgili
Bana zarar bu aşkın hâyâli
Kanma canım, insan nankör
Ezelden beri kötülüğün esiri
***
Aşk ister bu yürek, ah bu kahbe felek
Bulamadık yine meşkin muhabbetini
Verdiğim her emek, yaptığım her yemek
Hazırlamış meğer fasl-ı felaketimi
***
Aman aman yâr, söyle aman yâr
Onda ne buldun ben de var olmayan?
Tamam tamam yâr, caydım aman yâr
Kime gidersen, yallah haydi baybay
***
Yallah hadi git (yallah), yallah tatile
N'için azar böyle insanoğlu?
Sorma canım, dünya nankör
Beni bozar bu durum e tabi ki
***
Aşk ister bu yürek, ah bu kahbe felek
Bulamadık yine meşkin muhabbetini
Verdiğim her emek, yaptığım her yemek
Hazırlamış meğer fasl-ı felaketimi
***
Aman aman yâr, söyle aman yâr
Onda ne buldun ben de var olmayan?
Tamam tamam yâr, caydım aman yâr
Kime özlesen, yallah haydi baybay
***
Yallah hadi git (yallah), yallah tatile
N'için azar böyle insanoğlu?
Sorma canım, dünya nankör
Beni bozar bu durum e tabi ki
***
Yallah hadi git (yallah), yallah sevgili
Bana zarar bu aşkın hâyâli
Kanma canım, insan nankör
Ezelden beri kötülüğün esiri
***
Aman aman yâr
Tamam tamam yâr
Yallah haydi baybay
***
Aman aman yâr
Tamam tamam yâr
Kime özlesen, yallah haydi baybay