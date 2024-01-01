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7/24 Dinle Ak Güvercin

Ak Güvercin Şarkı Sözleri

Yonca Lodi Ak Güvercin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yonca Lodi Ak Güvercin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ak Güvercin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yonca Lodi

Yonca Lodi

Ak Güvercin

  • Ağlaya Ağlaya

  • Çekinmem

  • İtirazım Var

  • Ne Duamsın Ne de Bedduam

  • Sabaha Kadar

  • Seni Sana Emanet Ediyorum

  • Sustur Allah'ım

  • Şikayetim Var

  • Sitemler Yetmiyor

  • Çekemezler Sevgimizi

  • Sevgilim Var İzmir'li

  • Sen de Öyle Sev

  • Biride Bir Binide Bir

  • Şarkılardan Fal Tuttum

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