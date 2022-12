Yonca Lodi

Her derdin bir hikayesi var Her yalanın bir gerçeği var Her derdin bir hikayesi var Her yalanın bir gerçeği var *** Anlatma bana boş laf anlatma Yaşanacak çok şey var şu dünyada Ağlatma beni boş yere ağlatma Yaşamaya geldim ben bu dünyaya *** Say yılları kaç günün kaldı Yaşamaktan başka ne vardı Say yılları kaç günün kaldı Yaşamaktan başka ne vardı *** Anlatma bana boş laf anlatma Yaşanacak çok şey var şu dünyada Ağlatma beni boş yere ağlatma Yaşamaya geldim ben bu dünyaya *** Kır kadehi olanlar oldu Fark etmeden zamanın doldu Kır kadehi olanlar oldu Fark etmeden zamanın doldu *** Anlatma bana boş laf anlatma Yaşanacak çok şey var şu dünyada Ağlatma beni boş yere ağlatma Yaşamaya geldim ben bu dünyaya *** Anlatma bana boş laf anlatma Yaşanacak çok şey var şu dünyada Ağlatma beni boş yere ağlatma Yaşamaya geldim ben bu dünyaya Anlatma, anlatma Bana boş laf anlatma, anlatma