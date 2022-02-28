Yonca Lodi

Anlatma Şarkı Sözleri
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Her derdin bir hikayesi var
Her yalanın bir gerçeği var
Her derdin bir hikayesi var
Her yalanın bir gerçeği var
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Anlatma bana boş laf anlatma
Yaşanacak çok şey var şu dünyada
Ağlatma beni boş yere ağlatma
Yaşamaya geldim ben bu dünyaya
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Say yılları kaç günün kaldı
Yaşamaktan başka ne vardı
Say yılları kaç günün kaldı
Yaşamaktan başka ne vardı
***
Anlatma bana boş laf anlatma
Yaşanacak çok şey var şu dünyada
Ağlatma beni boş yere ağlatma
Yaşamaya geldim ben bu dünyaya
***
Kır kadehi olanlar oldu
Fark etmeden zamanın doldu
Kır kadehi olanlar oldu
Fark etmeden zamanın doldu
***
Anlatma bana boş laf anlatma
Yaşanacak çok şey var şu dünyada
Ağlatma beni boş yere ağlatma
Yaşamaya geldim ben bu dünyaya
***
Anlatma bana boş laf anlatma
Yaşanacak çok şey var şu dünyada
Ağlatma beni boş yere ağlatma
Yaşamaya geldim ben bu dünyaya
Anlatma, anlatma
Bana boş laf anlatma, anlatma