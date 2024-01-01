Beşinci Mevsim Şarkı Sözleri
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Yonca Lodi
Beşinci Mevsim
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Bu yaz ayrılmayalım sakın
Hazır değilim ki yalnızlığa
Kışın da sensiz çok üşürüm, malum
Mahal verme böyle bi' haksızlığa
***
Bu yaz ayrılmayalım sakın
Hazır değilim ki yalnızlığa
Kışın da sensiz çok üşürüm, malum
Mahal verme böyle bi' haksızlığa
***
Biz ileri yürürken sarı güz yapraklarını
Üstümüze düşmekten mahrum bırakmayalım
Ve bahar geldiğinde açan ilk çiçeklerden
Gönlümün sultanına aşk tacı yapmalıyım
***
Sanki yıllardır görüşmemiş gibi
Sarıl bana her seferinde
Biraz daha kalabilir miyim?
İzin verirsen yüreğinde
***
Beşinci mevsim diye bi' şey olsa
Senle adaş olurdu kesin
Cennette çalınan bi' şarkı
Adımı fısıldayan sesin
***
Bu yaz ayrılmayalım sakın
Hazır değilim ki yalnızlığa
Kışın da sensiz çok üşürüm, malum
Mahal verme böyle bi' haksızlığa
***
Biz ileri yürürken sarı güz yapraklarını
Üstümüze düşmekten mahrum bırakmayalım
Ve bahar geldiğinde açan ilk çiçeklerden
Gönlümün sultanına aşk tacı yapmalıyım
***
Sanki yıllardır görüşmemiş gibi
Sarıl bana her seferinde
Biraz daha kalabilir miyim?
İzin verirsen yüreğinde
***
Beşinci mevsim diye bir şey olsa
Senle adaş olurdu kesin
Cennette çalınan bi' şarkı
Adımı fısıldayan sesin
***
Sanki yıllardır görüşmemiş gibi
Sarıl bana her seferinde
Biraz daha kalabilir miyim?
İzin verirsen yüreğinde
***
Beşinci mevsim diye bir şey olsa
Senle adaş olurdu kesin
Cennette çalınan bi' şarkı
Adımı fısıldayan sesin