Yonca Lodi

Bu yaz ayrılmayalım sakın Hazır değilim ki yalnızlığa Kışın da sensiz çok üşürüm, malum Mahal verme böyle bi' haksızlığa *** Bu yaz ayrılmayalım sakın Hazır değilim ki yalnızlığa Kışın da sensiz çok üşürüm, malum Mahal verme böyle bi' haksızlığa *** Biz ileri yürürken sarı güz yapraklarını Üstümüze düşmekten mahrum bırakmayalım Ve bahar geldiğinde açan ilk çiçeklerden Gönlümün sultanına aşk tacı yapmalıyım *** Sanki yıllardır görüşmemiş gibi Sarıl bana her seferinde Biraz daha kalabilir miyim? İzin verirsen yüreğinde *** Beşinci mevsim diye bi' şey olsa Senle adaş olurdu kesin Cennette çalınan bi' şarkı Adımı fısıldayan sesin *** Bu yaz ayrılmayalım sakın Hazır değilim ki yalnızlığa Kışın da sensiz çok üşürüm, malum Mahal verme böyle bi' haksızlığa *** Biz ileri yürürken sarı güz yapraklarını Üstümüze düşmekten mahrum bırakmayalım Ve bahar geldiğinde açan ilk çiçeklerden Gönlümün sultanına aşk tacı yapmalıyım *** Sanki yıllardır görüşmemiş gibi Sarıl bana her seferinde Biraz daha kalabilir miyim? İzin verirsen yüreğinde *** Beşinci mevsim diye bir şey olsa Senle adaş olurdu kesin Cennette çalınan bi' şarkı Adımı fısıldayan sesin *** Sanki yıllardır görüşmemiş gibi Sarıl bana her seferinde Biraz daha kalabilir miyim? İzin verirsen yüreğinde *** Beşinci mevsim diye bir şey olsa Senle adaş olurdu kesin Cennette çalınan bi' şarkı Adımı fısıldayan sesin