Yonca Lodi

Bir Türkü Bu gece ilk defa kendi saçımı okşadım ilk defa dudaklarım bana bir şey söyledi Aşktan verdiğim cevabı alamadım Hani ya aşk çok güzel her şeyden güzeldi *** Bu gece ilk defa kendime türkü söyledim Bir yanık türkü annemden kalan Bu gece ilk defa yatağımda yalnızdım ilk defa kollarımla kendimi kucakladım *** Sessiz kıvrıldım tenime sarıldım Hani ya aşk çok güzel her şeyden güzeldi Bu gece ilk defa kendime türkü söyledim Bir yanık türkü annemden kalan

Büklüm Büklüm Ne söylesen, ne beklesen Yaradandan ya da kaderinden Ele geçmez istediğin Uğruna savaş vermediysen *** Ne söylesen, ne beklesen Yaradandan ya da kaderinden Ele geçmez istediğin Uğruna savaş vermediysen *** Sanki seni boğar gibi Sanki yeniden doğar gibi Sanki zaman zaman ölür gibi Acısını, çilesini çekmediysen *** Hani büklüm büklüm boynunda Hani paramparça ruhunda Hani soran gözlerle kapında Bekleyen dargın anıların gibi *** Hani büklüm büklüm boynunda Hani paramparça ruhunda Hani soran gözlerle kapında Bekleyen dargın anıların gibi *** Sevilmeden de sevmeyi Neyi özlediğini bilmeyi Acı da olsa, yine gerçeği Görüpte söylemeyi bilmediysen *** Sevilmeden de sevmeyi Neyi özlediğini bilmeyi Acı da olsa, yine gerçeği Görüpte söylemeyi bilmediysen *** Sanki seni boğar gibi Sanki yeniden doğar gibi Sanki zaman zaman ölür gibi Acısını, çilesini çekmediysen *** Hani büklüm büklüm boynunda Hani paramparça ruhunda Hani soran gözlerle kapında Bekleyen dargın anıların gibi *** Hani büklüm büklüm boynunda Hani paramparça ruhunda Hani soran gözlerle kapında Bekleyen dargın anıların gibi *** Hani büklüm büklüm boynunda Hani paramparça ruhunda Hani soran gözlerle kapında Bekleyen dargın anıların gibi *** Hani büklüm büklüm boynunda Hani paramparça ruhunda Hani soran gözlerle kapında Bekleyen dargın anıların gibi

Çözemedin Önce rüzgarlarla konuş, sonra yağmurla ağla Sen görmeden gideceğim, geriye dönmem asla Sen görmeden gideceğim, geriye dönmem asla *** Sence ayrılıklar kolay, yalnız kal bak göreceksin Ben hatıraları aldım, neyinle övüneceksin Ben hatıraları aldım, neyine güveneceksin *** Beni seven bir kadın var Deme artık inanmazlar İçimdeki düğümleri Çözemedin kalsın onlar *** Beni seven bir kadın var Deme artık inanmazlar İçimdeki düğümleri Çözemedin kalsın onlar *** Sence ayrılıklar kolay, yalnız kal bak göreceksin Ben hatıraları aldım, neyinle övüneceksin Ben hatıraları aldım, neyine güveneceksin *** Beni seven bir kadın var Deme artık inanmazlar İçimdeki düğümleri Çözemedin kalsın onlar *** Beni seven bir kadın var Deme artık inanmazlar İçimdeki düğümleri Çözemedin kalsın onlar *** Beni seven bir kadın var Deme artık inanmazlar İçimdeki düğümleri Çözemedin kalsın onlar *** Beni seven bir kadın var Deme artık inanmazlar İçimdeki düğümleri Çözemedin kalsın onlar *** Beni seven bir kadın var Deme artık inanmazlar Beni seven bir kadın var Deme artık inanmazlar *** Beni seven bir kadın var Deme artık inanmazlar Beni seven bir kadın var Deme artık inanmazlar

Son Dua Gel, aşk, sana son duadayım Düşler içinde yanlışlıktayım Çöllerin insafsız sıcağındayım *** Bu defa sevmeyen ben olmalıyım Sana isyan edip dağılmalıyım Gel, aşk, gel, bir yeni aşk getir *** Son defa, bu son dua Son dua Son defa, bu son dua Son dua *** Bu defa sevmeyen ben olmalıyım Sana isyan edip dağılmalıyım Gel, aşk, gel, bir yeni aşk getir *** Tenimde uyuyup nefes alan Güller açmadan gül gibi kokan Tam günümdeyim, aşk, bana gel *** Son defa, bu son dua Son dua Son defa, bu son dua Son dua *** Gel, durma, bahar vurmuş başıma Mutsuzum, zor tek başına Son defa, bu son dua Son dua *** Bu defa sevmeyen ben olmalıyım Sana isyan edip dağılmalıyım Gel, aşk, gel, bir yeni aşk getir *** Tenimde uyuyup nefes alan Güller açmadan gül gibi kokan Tam günümdeyim, aşk, bana gel *** Son defa, bu son dua Son dua Son defa, bu son dua Son dua *** Gel, durma, bahar vurmuş başıma Mutsuzum, zor tek başına Son defa, son dua Son dua *** Son defa, bu son dua Son dua Son defa, bu son dua Son dua *** Gel, aşk, sana son duadayım Düşler içinde yanlışlıktayım Tam günümdeyim, aşk, bana gel

Dönmeyeceğim Resmimi buruşturursan, külleri tutuştursan Ateşle buluştursan, yine sana dönmeyeceğim Söylüyorum yeminle yine sana dönmeyeceğim Külleri tutuştursan yine sana dönmeyeceğim *** Dönmeyeceğim *** Dilsizi konuştursan, hasreti unuttursan Ölsen yine doğsan yine sana dönmeyeceğim Söylüyorum yeminle yine sana dönmeyeceğim Ölsen yine doğsan yine sana dönmeyeceğim *** Dönmeyeceğim *** Damgalandım seninle, ismim artık isminle Söylüyorum yeminle yine sana dönmeyeceğim *** Dönmeyeceğim

Kadın Gibi Güneş vururken cama yüzün çıktı karşıma Tüm aşklarımı bir ettim sende kendimden geçtim Anladım bunca zaman aldatıldım tarafımdan Kıskancım bunun için azıcık zaman *** şimdi bir başka ben biraz ben biraz da senden şimdi bir başka ben biraz ben biraz da senden *** Bazen bir çiçek gibi bazen bir çocuk gibi Bazen bir kadın gibi gün bir başka oluyor yanında Başka bir gün oluyor yanında gün bir başka oluyor *** Bazen bir çiçek gibi bazen bir çocuk gibi Bazen bir kadın gibi gün bir başka oluyor yanında Başka bir gün oluyor yanında gün bir başka oluyor *** Güneş vururken cama yüzün çıktı karşıma Tüm aşklarımı bir ettim sende kendimden geçtim Anladım bunca zaman aldatıldım tarafımdan Kıskancım bunun için azıcık zaman *** şimdi bir başka ben biraz ben biraz da senden şimdi bir başka ben biraz ben biraz da senden *** Bazen bir çiçek gibi bazen bir çocuk gibi Bazen bir kadın gibi gün bir başka oluyor yanında Başka bir gün oluyor yanında gün bir başka oluyor *** Bazen bir çiçek gibi bazen bir çocuk gibi Bazen bir kadın gibi gün bir başka oluyor yanında Başka bir gün oluyor yanında gün bir başka oluyor

Ay Işığı Ay ışığı, ay ışığı vur yüzüme Yol göster ıssız geceme Varabilsem sana, karışmadan denize Bir sözüm geçmez ölüme *** Ay ışığı, ay ışığı vur yüzüme Yol göster ıssız geceme Varabilsem sana, karışmadan denize Bir sözüm geçmez ölüme *** Hey hey hayat denen sevda Yan yan dur varsın bir daha *** Hey hey hayat denen sevda Yan yan dur varsın bir daha *** Güz güneşi güz güneşi ısıt beni Sarıver küskün tenimi Ah bir geri gelse, geçmişimin düşleri Al götür dertlerimi *** Hey hey hayat denen sevda Yan yan dur varsın bir daha *** Hey hey hayat denen sevda Yan yan dur varsın bir daha

Ruhuma Aşk Dolunca Gözlerimi kaparım, vazifeler başımda bekleşir Geçerim duvarlardan, hayallerime sabır eklenir Güneş uzak, mavi ışıl ışıl deniz sorular yalnız, Gün yüzü görmeyen gözlerde ayrılık var Derinlerde bir yerde kaybolmak var Ruhuma aşka dolunca aşka vakit bulunca Yaşananlar sır olunca insana ölüm var İnsana zulüm var