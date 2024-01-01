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7/24 Dinle Fazla Aşk

Fazla Aşk Şarkı Sözleri

Yonca Lodi Fazla Aşk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yonca Lodi Fazla Aşk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Fazla Aşk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yonca Lodi

Yonca Lodi

Fazla Aşk

  • Bu Bana Düşen

  • Gitme Sakın

  • Kızıl Kıyamet

  • Mühür

  • Sevişmeler Hariç

  • Derinlik Sarhoşluğu

  • Fazla Aşk

  • Canına Yandığım

  • Gücüme Gittin

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