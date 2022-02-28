Yonca Lodi

Ne söylesen, ne beklesen Yaradandan ya da kaderinden Ele geçmez istediğin Uğruna savaş vermediysen *** Ne söylesen, ne beklesen Yaradandan ya da kaderinden Ele geçmez istediğin Uğruna savaş vermediysen *** Sanki seni boğar gibi Sanki yeniden doğar gibi Sanki zaman zaman ölür gibi Acısını, çilesini çekmediysen *** Hani büklüm büklüm boynunda Hani paramparça ruhunda Hani soran gözlerle kapında Bekleyen dargın anıların gibi *** Hani büklüm büklüm boynunda Hani paramparça ruhunda Hani soran gözlerle kapında Bekleyen dargın anıların gibi *** Sevilmeden de sevmeyi Neyi özlediğini bilmeyi Acı da olsa, yine gerçeği Görüpte söylemeyi bilmediysen *** Sevilmeden de sevmeyi Neyi özlediğini bilmeyi Acı da olsa, yine gerçeği Görüpte söylemeyi bilmediysen *** Sanki seni boğar gibi Sanki yeniden doğar gibi Sanki zaman zaman ölür gibi Acısını, çilesini çekmediysen *** Hani büklüm büklüm boynunda Hani paramparça ruhunda Hani soran gözlerle kapında Bekleyen dargın anıların gibi *** Hani büklüm büklüm boynunda Hani paramparça ruhunda Hani soran gözlerle kapında Bekleyen dargın anıların gibi *** Hani büklüm büklüm boynunda Hani paramparça ruhunda Hani soran gözlerle kapında Bekleyen dargın anıların gibi *** Hani büklüm büklüm boynunda Hani paramparça ruhunda Hani soran gözlerle kapında Bekleyen dargın anıların gibi

Önce rüzgarlarla konuş, sonra yağmurla ağla Sen görmeden gideceğim, geriye dönmem asla Sen görmeden gideceğim, geriye dönmem asla *** Sence ayrılıklar kolay, yalnız kal bak göreceksin Ben hatıraları aldım, neyinle övüneceksin Ben hatıraları aldım, neyine güveneceksin *** Beni seven bir kadın var Deme artık inanmazlar İçimdeki düğümleri Çözemedin kalsın onlar *** Beni seven bir kadın var Deme artık inanmazlar İçimdeki düğümleri Çözemedin kalsın onlar *** Sence ayrılıklar kolay, yalnız kal bak göreceksin Ben hatıraları aldım, neyinle övüneceksin Ben hatıraları aldım, neyine güveneceksin *** Beni seven bir kadın var Deme artık inanmazlar İçimdeki düğümleri Çözemedin kalsın onlar *** Beni seven bir kadın var Deme artık inanmazlar İçimdeki düğümleri Çözemedin kalsın onlar *** Beni seven bir kadın var Deme artık inanmazlar İçimdeki düğümleri Çözemedin kalsın onlar *** Beni seven bir kadın var Deme artık inanmazlar İçimdeki düğümleri Çözemedin kalsın onlar *** Beni seven bir kadın var Deme artık inanmazlar Beni seven bir kadın var Deme artık inanmazlar *** Beni seven bir kadın var Deme artık inanmazlar Beni seven bir kadın var Deme artık inanmazlar