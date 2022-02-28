Aşkta ve Ayrılıkta Şarkı Sözleri
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Yonca Lodi
Aşkta ve Ayrılıkta
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Önce rüzgarlarla konuş, sonra yağmurla ağla
Sen görmeden gideceğim, geriye dönmem asla
Sen görmeden gideceğim, geriye dönmem asla
***
Sence ayrılıklar kolay, yalnız kal bak göreceksin
Ben hatıraları aldım, neyinle övüneceksin
Ben hatıraları aldım, neyine güveneceksin
***
Beni seven bir kadın var
Deme artık inanmazlar
İçimdeki düğümleri
Çözemedin kalsın onlar
***
Beni seven bir kadın var
Deme artık inanmazlar
İçimdeki düğümleri
Çözemedin kalsın onlar
***
Sence ayrılıklar kolay, yalnız kal bak göreceksin
Ben hatıraları aldım, neyinle övüneceksin
Ben hatıraları aldım, neyine güveneceksin
***
Beni seven bir kadın var
Deme artık inanmazlar
İçimdeki düğümleri
Çözemedin kalsın onlar
***
Beni seven bir kadın var
Deme artık inanmazlar
İçimdeki düğümleri
Çözemedin kalsın onlar
***
Beni seven bir kadın var
Deme artık inanmazlar
İçimdeki düğümleri
Çözemedin kalsın onlar
***
Beni seven bir kadın var
Deme artık inanmazlar
İçimdeki düğümleri
Çözemedin kalsın onlar
***
Beni seven bir kadın var
Deme artık inanmazlar
Beni seven bir kadın var
Deme artık inanmazlar
***
Beni seven bir kadın var
Deme artık inanmazlar
Beni seven bir kadın var
Deme artık inanmazlar
-
Ne söylesen, ne beklesen
Yaradandan ya da kaderinden
Ele geçmez istediğin
Uğruna savaş vermediysen
***
Ne söylesen, ne beklesen
Yaradandan ya da kaderinden
Ele geçmez istediğin
Uğruna savaş vermediysen
***
Sanki seni boğar gibi
Sanki yeniden doğar gibi
Sanki zaman zaman ölür gibi
Acısını, çilesini çekmediysen
***
Hani büklüm büklüm boynunda
Hani paramparça ruhunda
Hani soran gözlerle kapında
Bekleyen dargın anıların gibi
***
Hani büklüm büklüm boynunda
Hani paramparça ruhunda
Hani soran gözlerle kapında
Bekleyen dargın anıların gibi
***
Sevilmeden de sevmeyi
Neyi özlediğini bilmeyi
Acı da olsa, yine gerçeği
Görüpte söylemeyi bilmediysen
***
Sevilmeden de sevmeyi
Neyi özlediğini bilmeyi
Acı da olsa, yine gerçeği
Görüpte söylemeyi bilmediysen
***
Sanki seni boğar gibi
Sanki yeniden doğar gibi
Sanki zaman zaman ölür gibi
Acısını, çilesini çekmediysen
***
Hani büklüm büklüm boynunda
Hani paramparça ruhunda
Hani soran gözlerle kapında
Bekleyen dargın anıların gibi
***
Hani büklüm büklüm boynunda
Hani paramparça ruhunda
Hani soran gözlerle kapında
Bekleyen dargın anıların gibi
***
Hani büklüm büklüm boynunda
Hani paramparça ruhunda
Hani soran gözlerle kapında
Bekleyen dargın anıların gibi
***
Hani büklüm büklüm boynunda
Hani paramparça ruhunda
Hani soran gözlerle kapında
Bekleyen dargın anıların gibi
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