Yonca Lodi

Önce rüzgarlarla konuş, sonra yağmurla ağla Sen görmeden gideceğim, geriye dönmem asla Sen görmeden gideceğim, geriye dönmem asla *** Sence ayrılıklar kolay, yalnız kal bak göreceksin Ben hatıraları aldım, neyinle övüneceksin Ben hatıraları aldım, neyine güveneceksin *** Beni seven bir kadın var Deme artık inanmazlar İçimdeki düğümleri Çözemedin kalsın onlar