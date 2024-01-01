Yonca Lodi

Asya Şarkı Sözleri
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Bir yiğit vardı hani egenin dağlarında
Güz güneşiydi yüzü uyurdu gerdanımda
Efeydi deliydi her daim seferiydi
Aldı kör kurşunla güzel yaradan
Efeydi deliydi gözümün bebeğiydi
Unutmam bin yıl geçse
***
Efeydi deliydi gönlümün eriydi
Aldı kör kurşunla güzel yaradan
Efeydi deliydi evimin direğiydi
Unutmam bin yıl geçse aradan
***
Bir yiğit vardı hani egenin dağlarında
Güz güneşiydi yüzü uyurdu gerdanımda
Efeydi deliydi her daim seferiydi
Aldı kör kurşunla güzel yaradan
Efeydi deliydi gözümün bebeğiydi
Unutmam bin yıl geçse
***
Efeydi deliydi gönlümün eriydi
Aldı kör kurşunla güzel yaradan
Efeydi deliydi evimin direğiydi
Unutmam bin yıl geçse aradan
***
Efeydi deliydi her daim seferiydi
Aldı kör kurşunla güzel yaradan
Efeydi deliydi gözümün bebeğiydi
Unutmam bin yıl geçse aradan
***
Efeydi deliydi gönlümün eriydi
Aldı kör kurşunla güzel yaradan
Efeydi deliydi evimin direğiydi
Unutmam bin yıl geçse
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Ne tarifsiz bir acı bu ne yaman sevda
Hor gören anlardı beni yerimde olsa
Ah bu nasıl bir adalet diyorlar sabret
Sabrederim bende elbet elimde olsa
Sana doyamadım ki, senin olamadım ki
Hor gören anlardı beni yerimde olsa
Sensiz yaşamıyorum, nefes alamıyorum
Hor gören anlardı beni yerimde olsa
Bu nasıl bir aşk çıkmazı bilemedim yar
Aşk ateşten gömlek imiş çözemedim yar
Her sonbahar ayrılık, her sonbahar yalnızlık
Sabrederim bende elbet elimde olsa
Sana doyamadım ki, senin olmadım ki
Hor gören anlardı beni yerimde olsa
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