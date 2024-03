Yonca Lodi

Bir yiğit vardı hani egenin dağlarında Güz güneşiydi yüzü uyurdu gerdanımda Efeydi deliydi her daim seferiydi Aldı kör kurşunla güzel yaradan Efeydi deliydi gözümün bebeğiydi Unutmam bin yıl geçse *** Efeydi deliydi gönlümün eriydi Aldı kör kurşunla güzel yaradan Efeydi deliydi evimin direğiydi Unutmam bin yıl geçse aradan *** Bir yiğit vardı hani egenin dağlarında Güz güneşiydi yüzü uyurdu gerdanımda Efeydi deliydi her daim seferiydi Aldı kör kurşunla güzel yaradan Efeydi deliydi gözümün bebeğiydi Unutmam bin yıl geçse *** Efeydi deliydi gönlümün eriydi Aldı kör kurşunla güzel yaradan Efeydi deliydi evimin direğiydi Unutmam bin yıl geçse aradan *** Efeydi deliydi her daim seferiydi Aldı kör kurşunla güzel yaradan Efeydi deliydi gözümün bebeğiydi Unutmam bin yıl geçse aradan *** Efeydi deliydi gönlümün eriydi Aldı kör kurşunla güzel yaradan Efeydi deliydi evimin direğiydi Unutmam bin yıl geçse