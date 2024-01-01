Yonca Lodi

Bir yiğit vardı hani egenin dağlarında Güz güneşiydi yüzü uyurdu gerdanımda Efeydi deliydi her daim seferiydi Aldı kör kurşunla güzel yaradan Efeydi deliydi gözümün bebeğiydi Unutmam bin yıl geçse *** Efeydi deliydi gönlümün eriydi Aldı kör kurşunla güzel yaradan Efeydi deliydi evimin direğiydi Unutmam bin yıl geçse aradan *** Bir yiğit vardı hani egenin dağlarında Güz güneşiydi yüzü uyurdu gerdanımda Efeydi deliydi her daim seferiydi Aldı kör kurşunla güzel yaradan Efeydi deliydi gözümün bebeğiydi Unutmam bin yıl geçse *** Efeydi deliydi gönlümün eriydi Aldı kör kurşunla güzel yaradan Efeydi deliydi evimin direğiydi Unutmam bin yıl geçse aradan *** Efeydi deliydi her daim seferiydi Aldı kör kurşunla güzel yaradan Efeydi deliydi gözümün bebeğiydi Unutmam bin yıl geçse aradan *** Efeydi deliydi gönlümün eriydi Aldı kör kurşunla güzel yaradan Efeydi deliydi evimin direğiydi Unutmam bin yıl geçse

Ne tarifsiz bir acı bu ne yaman sevda Hor gören anlardı beni yerimde olsa Ah bu nasıl bir adalet diyorlar sabret Sabrederim bende elbet elimde olsa Sana doyamadım ki, senin olamadım ki Hor gören anlardı beni yerimde olsa Sensiz yaşamıyorum, nefes alamıyorum Hor gören anlardı beni yerimde olsa Bu nasıl bir aşk çıkmazı bilemedim yar Aşk ateşten gömlek imiş çözemedim yar Her sonbahar ayrılık, her sonbahar yalnızlık Sabrederim bende elbet elimde olsa Sana doyamadım ki, senin olmadım ki Hor gören anlardı beni yerimde olsa