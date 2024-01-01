Yonca Lodi

Derinlik Sarhoşluğu Gel be dostum, anlat hadi Herkes en az senin benim kadar mağlup Boş ver gerekmiyor tanış olmamızMaksat muhabbet otur iki garip *** Şen olalım doldur, ayrılık aşkın talihi Hakkımızda hayırlısı, şerefe ahali *** Şen olalım doldur, ayrılık aşkın talihi Hakkımızda hayırlısı, şerefe ahali *** Sonsuz gelgitleri, bitmez tehditleri Hepsi aşka dair onun en doğal hali Bil ki bunlar aşıkların derinlik sarhoşluğu İyi günün, kötü günün, bilindik mayhoşluğu *** Şen olalım doldur, ayrılık aşkın talihi Hakkımızda hayırlısı, şerefe ahali *** Gününü görmek, uğruna ölmek Ateşten gömlek Bir yerde bir gökte Bilinmezlere sürüklenmek *** Şen olalım doldur, ayrılık aşkın talihi Hakkımızda hayırlısı, şerefe ahali

Gitme Sakın Önce çıkardın gökyüzüne Sonra bıraktın (sonra bıraktın) Ben teslim oldum, sen tükettin Hoyrattın *** Peki dedim ısrar etmedim Aklını oynattın (oynattın) Bunun adı aşk değil Tutturukluk be tatlım *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz *** Önce çıkardın gökyüzüne Sonra bıraktın Ben teslim oldum, sen tükettin Hoyrattın *** Peki dedim ısrar etmedim Aklını oynattın Bunun adı aşk değil Tutturukluk be tatlım *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz *** Gördün mü ne yaptın? Değdi mi şimdi? O mağrur başını Eğdin mi şimdi? *** Aklından zorun mu var? Olur mu artık? Sen dursan ben Durmam bu defa Çok öfkem var *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz *** Gitme sakın, gitme sakın Bu kalp bunu kaldıramaz Diyorsun ya hadi canım Sana bir şeycikler olmaz

Kızıl Kıyamet Yar yine imkansızı istedi, verdi bir gözdağı Yine bana dargın, yine tehditkar Ayrılık aşkın yakın akrabası Geldi mi gitmez, kessen kar etmez *** Akla ziyan dert edişler Olur olmaz terk edişler Ne olursun, böyle yapma *** Sürdüğün çıkmaz yokuşlar Zaten son çırpınışlar Ne olursun böyle yapma, yapma *** Dediğin olsun, kalmadı kuvvet İçimde büyük isyan çıktı, kızıl kıyamet Tanrım affet Buraya kadar benden, sana emanet *** Akla ziyan dert edişler Olur olmaz terk edişler Ne olursun, böyle yapma *** Sürdüğün çıkmaz yokuşlar Zaten son çırpınışlar Ne olursun…

Mühür Çok özlüyorum Seni hem de nasıl Nasıl yanıyorum Gör bu fasıl *** Çığlık çığlığa Duygularım yine Yine hüzünle doldu elhasıl *** Çığlık çığlığa Duygularım yine Yine hüzünle doldu elhasıl Allaaah *** Senden ayrı, sana tutsak Yaşıyorum, ağır aksak Gün gelecek, can gidecek Bu bedende, başka ten yasak *** Hadi çık gel, özlediysen Unuttum gitti, ne dediysen Kalbime kimse giremez oldu Giderken nasıl mühürlediysen *** Hadi çık gel, özlediysen Unuttum gitti, ne dediysen Kalbime kimse giremez oldu Giderken nasıl mühürlediysen *** Çok özlüyorum Seni hem de nasıl Nasıl yanıyorum Gör bu fasıl *** Çığlık çığlığa Duygularım yine Yine hüzünle doldu elhasıl Allaaah *** Senden ayrı, sana tutsak Yaşıyorum, ağır aksak Gün gelecek, can gidecek Bu bedende, başka ten yasak *** Hadi çık gel, özlediysen Unuttum gitti, ne dediysen Kalbime kimse giremez oldu Giderken nasıl mühürlediysen *** Hadi çık gel, özlediysen Unuttum gitti, ne dediysen Kalbime kimse giremez oldu Giderken nasıl mühürlediysen *** Hadi çık gel, özlediysen Unuttum gitti, ne dediysen Kalbime kimse giremez oldu Giderken nasıl mühürlediysen

Sevişmeler Hariç Sen yolunu çizmişsin, resmini yapmışsın Yeşillerin, mavilerin hür Belli ki, canım, değil yanın Benim yerim yine uzağın *** Çok gördün bana, içim yara Dışım yara, hiç hevesim yok Yolun hüzün, senin yüzün Döndü çoktan diğer tarafa *** Suçlu gibi beni hapsediyor Seviyor ama kendini yine zapt ediyor Geriye dönmeli mi, acıdan ölmeli mi? Yine mi aynı şey canıma kastediyor? *** Girme bi' daha bahçelerime hiç Sevme, ne beni ara ne de gel git Sakla, bi' tek sevişmeler hariç Onları kazıman zor deriden *** Girme bi' daha bahçelerime hiç Sevme, ne beni ara ne de gel git Sakla, bi' tek sevişmeler hariç Onları kazıman zor deriden *** Suçlu gibi beni hapsediyor Seviyor ama kendini yine zapt ediyor Geriye dönmeli mi, acıdan ölmeli mi? Yine mi aynı şey canıma kastediyor? *** Girme bi' daha bahçelerime hiç Sevme, ne beni ara ne de gel git Sakla, bi' tek sevişmeler hariç Onları kazıman zor deriden *** Girme bi' daha bahçelerime hiç Sevme, ne beni ara ne de gel git Sakla, bi' tek sevişmeler hariç Onları kazıman zor deriden *** Girme bi' daha bahçelerime hiç Sevme, ne beni ara ne de gel git Sakla, bi' tek sevişmeler hariç Onları kazıman zor deriden *** Girme bi' daha bahçelerime hiç Sevme, ne beni ara ne de gel git Sakla, bi' tek sevişmeler hariç Onları kazıman zor deriden

Fazla Aşk Bilsem, bambaşka, olur muydu? Sanmam, değişmez, bazı şeyler pek Bittik, tabii azla, yetinmeyen Durmaz, son damla, akana dek *** Bu şehirde kırılmayan bir kalp varsa Er yada geç kırılacak o da elbet Sona erer bir gün her yolculuk Yazılmayan öyküler bitmez bir tek *** Oysa seviyordu, ben de onu aynen Öyle basit değil, maalesef Çünkü fazla aşktan, o hazla telaştan Tükenir her kimi, seversen sev *** Bazen, aklıma, geliyor da Neler kaybettik, kim bilir biz? En çok acıtanlar saklanmaz mı? Aşktan da derin, kalan her iz *** Bu şehirde kırılmayan bi' kalp varsa Er yada geç kırılacak o da elbet Sona erer bir gün her yolculuk Yazılmayan öyküler bitmez bir tek *** Oysa seviyordu, ben de onu aynen Öyle basit değil, maalesef Çünkü fazla aşktan, o hazla telaştan Tükenir her kimi, seversen sev *** Oysa seviyordu, ben de onu aynen Öyle basit değil, maalesef Çünkü fazla aşktan, o hazla telaştan Tükenir her kimi, seversen sev

Canına Yandığım Bu sene çok ayrılık yaptı buralar Ne yana dönsem, iki mutsuz insan var Biz de aldık nasibimizi yalnızlıktan Pusuda bekliyor bizi isyanlar *** Özle özle dur Hadi şimdi, işin yoksa Sökün bu kalbi Aşk bu kadar acıysa *** Gidiyor gözümün bebeğine Yüzüme baka baka Evimi, yüreğimi başıma yıka yıka Adımı aşktan siliyor Canına yandığım *** Gidiyor gözümün bebeğine Yüzüme baka baka Evimi, yüreğimi başıma yıka yıka Kadere hüsran yazıyor Canına yandığım *** Bu sene çok ayrılık yaptı buralar Ne yana dönsem, iki mutsuz insan var Biz de aldık nasibimizi yalnızlıktan Pusuda bekliyor bizi isyanlar Özle özle dur Hadi şimdi, işin yoksa Sökün bu kalbi Aşk bu kadar acıysa *** Gidiyor gözümün bebeğine Yüzüme baka baka Evimi, yüreğimi başıma yıka yıka Adımı aşktan siliyor Canına yandığım *** Gidiyor gözümün bebeğine Yüzüme baka baka Evimi, yüreğimi başıma yıka yıka Kadere hüsran yazıyor Canına yandığım *** Özle özle dur Özle özle dur

Gücüme Gittin Hiç bir yere gitmedin aslında Gücüme gittin Ateşe attım kendimi Bile bile ittin *** Aramızda sıkıntılar, yıkıntılar vardı Bakınca görünmeyen yaralar *** Sana bir şey olmadı Olan hep bana oldu Ben sandım yavaşlar Ama maalesef dünya durdu *** Yanımızda gölgeler, öfkeler vardı Kendine bölünmeyen sayılar, sayılılar *** Ah değiştin mi, yetiştin mi? Hayata benden sonra Ah değdi mi? Gittiğine bari değdi mi ? *** Ah değiştin mi, yetiştin mi? Hayata benden sonra Ah değdi mi? Gittiğine bari değdi mi ?