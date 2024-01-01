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7/24 Dinle Aşkta ve Ayrılıkta

Aşkta ve Ayrılıkta Şarkı Sözleri

Yonca Lodi Aşkta ve Ayrılıkta şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yonca Lodi Aşkta ve Ayrılıkta şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşkta ve Ayrılıkta sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yonca Lodi

Yonca Lodi

Aşkta ve Ayrılıkta

  • Dönmeyeceğim

  • Büklüm Büklüm

  • Çözemedin

  • Son Dua

  • Kadın Gibi

  • Ay Işığı

  • Ruhuma Aşk Dolunca

  • Sonumuz Belli

  • Bir Türkü

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