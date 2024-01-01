Yonca Lodi

-
Böyle bir acıya, yürek nasıl dayanır
Nasıl alışır bilmem
Biliyorum senin de, aklın hep bende
Nasıl dersin gelmem
***
Kırıldın mı çok, yoruldun mu yoksa
Nedir esaslı neden?
Yarım kalamaz inan, bu aşk böyle
Yakalar kalbinden
***
Emin misin bu kadar kendinden
Ne zaman çıktın aşkın emrinden
Gurur mu onur mu, söyle bizi vurur mu?
Biz böyle severken
***
Düştüysek kalkarız, daha ölmedik ya
Büyük yeminlerden vazgeçip dönmedik ya
Benim bir günüm geçmez ki seni görmeden
Bir tanem, bırakma kendini al kalbini gel hemen
***
Düştüysek kalkarız, daha ölmedik ya
Büyük yeminlerden vazgeçip dönmedik ya
Benim bir günüm geçmez ki seni görmeden
Bir tanem, bırakma kendini al kalbini gel hemen
***
Böyle bir acıya, yürek nasıl dayanır
Nasıl alışır bilmem
Biliyorum senin de, aklın hep bende
Nasıl dersin gelmem
***
Kırıldın mı çok, yoruldun mu yoksa
Nedir esaslı neden?
Yarım kalamaz inan, bu aşk böyle
Yakalar kalbinden
***
Emin misin bu kadar kendinden
Ne zaman çıktın aşkın emrinden
Gurur mu onur mu, söyle bizi vurur mu?
Biz böyle severken
***
Düştüysek kalkarız, daha ölmedik ya
Büyük yeminlerden vazgeçip dönmedik ya
Benim bir günüm geçmez ki seni görmeden
Bir tanem, bırakma kendini al kalbini gel hemen
***
Düştüysek kalkarız, daha ölmedik ya
Büyük yeminlerden vazgeçip dönmedik ya
Benim bir günüm geçmez ki seni görmeden
Bir tanem, bırakma kendini al kalbini gel hemen
-
Yine akşam oldu, dert faslındayım
Üstüme, üstüme gelir geceler
Ah bu ne yangın, ah bu ne derttir
Buna eyvah yar
Yürek yareler içinde sarılırsa sar
***
Aşk dilencisiyim şimdi sayende
El açtım mutluluk dileniyorum
Sana bin türlü beddua ederdim de
Kalbim olmaz diyor, kıyamıyorum
***
Yine akşam oldu dert saya saya
Beni demden deme koyar geceler
Ah bu ne yangın, ah bu derttir
Bu ne eyvah yar
Yürek yareler içinde, sarılırsa sar
***
Aşk dilencisiyim şimdi sayende
El açtım mutluluk dileniyorum
Sana bin türlü beddua ederdim de
Kalbim olmaz diyor, kıyamıyorum
-
Sen ne dersen de, sen ne dersen de
Dünya dönüyor, dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar
***
Bu günler geçecek
Sen ne dersen de
Yalan değil, yalan değil
Seni sevdiğim yalan değil
***
Kahrolduğum yalan değil
Duyarsan bir gün başka sevgili bulduğumu
Yalan değil, yalan değil
Artık kızmıyorum kaderime
***
Bıraktı beni kendime
Bahtın açık olsun
Yolun açık olsun
Bırak beni halime
***
Dünya dönüyor, dönecek
Hayat sensiz de sürecek
Bitecek acılar
Bu günler geçecek
***
Sen ne dersen de
Unutacağım, unutacağım
Gözlerinin rengini
Acı veren sevgini
***
Karar verdim artık senin her şeyini
Unutacağım
Kader değil, kader değil
İçimdeki duygular
***
Kaybettiğim umutlar
Zalimce imzalanan o acı hatıralar
Kader değil, kader değil
-
Yaptıklarının hesabını tutamıyorum
Ne desem sana bir türlü laf anlatamıyorum
Yaptıklarının hesabını tutamıyorum
Ne desem sana bir türlü laf anlatamıyorum
***
Bir günde çıkarım hayatından
Toplanmam uzun sürmez
Ben kararı çoktan verdim
Ayrılık beni üzmez
***
Bir kere geldim bu dünyaya
Aşk için ağlayamam
Senden ayrılıyorum diyerek
Karalar bağlayamam
***
Aşk bu oyun değil anlamıyorsan
Fazla da zorlayamam
Ben o yaşı çoktan geçtim canım
Evcilik oynayamam
-
Aradım seni yıllarca çok aradım
Yağmur çamur demedim çok yollar aştım
Adını dağlara taşlara yazdım
Sen benim en büyük aşkımsın, aşkım
Adını dağlara taşlara yazdım
Sen benim en büyük aşkımsın, aşkım
***
Evet söylüyorum
Evet istiyorum
Evet seviyorum
Aşığım sana
-
Nasıl isterdim senle
Ağlayan bir bebeğin sesine uyanmayı
Nasıl isterdim bilsen
Bir ömür boyu senin nefesini duymayı
***
Ben söylerim gönül dinler
Şarkılarda hala güzel
Olmayacak dualarda
İhtimaller sana özel
***
Üzgünüm ikimiz için, sen gözümün bebeği
Hala yanıyor bende aşkın mangal yüreği
Hep sorup duruyorum bazen kendi kendime
Ayrılmasaydık evlenir miydik ?
***
Anıların selamı var üzerimde kalmasın
Ne kadar uzak olsan o kadar yanımdasın
Hep sorup duruyorum bazen deli gönlüme
Ayrılmasaydık evlenir miydik ?
-
Acımı görür gibiyim ben aslında
Sen acılara bile gülemiyorsun
Bir gece evde otur kendi adına
Durduğun yeri bile göremiyorsun
***
Aklım sende kalıyor gözden uzak olunca
Omuzunda uyusam bütün ömrüm boyunca
Kaderime ağladım, tükendi genç çağlarım
Bırak eskisi gibi olalım
***
Allah özelini, güzelini yazsın alnıma
Onu bulduğumda mutluluktan gel de ağlama
Sonu çabuk olur, umut olur hiç korkmayasın
Çünkü varlığınla, yokluğunla sen harikasın
-
Gittin, boynumu büktün
Nasıl üzüldüm, nasıl üzüldüm bilemezsin
Uyandım, bir sağa döndüm, bir sola döndüm
Deliye döndüm, görsen ölürdün, gidemezdin
***
Başımın ucunda tek kelimelik ayrılık
Büyük harflerle sessizce çıkmış gitmiş
Elinde tuttuğun karar, bense sanık
Cezam müebbet aşk, tek sorun yalnızlık
***
Biraz kızıl, biraz mavi
Yalnızlığın asil rengi
Gün batmadan dönsen bari
Keşke dedim, duymadın mı?
-
Olmaz sana kalpten sitemim
Her ne dersem dilimden
Eğer seni incitirse bu kalp
İnan sökerim yerinden
***
Anlamıyorsun gönül derdinden
Neler çektim elinden ahh
Kaç kere kırdın
Kaç kere üzdün
***
Beni perişan ettin sen
Yine de ahh etmedim
Yine de ahh etmedim
Sadece sevdim, sadece sevdim
***
Sadece sevdim ben
Kıymaz sana kalpten bu yürek
Her ne dersem dilimden
Senin için atmasa bu kalp
***
Söküp atarım yerinden
Anlamıyorsun gönül derdinden
Neler çektim elinden
Kaç kere kırdın
Kaç kere üzdün
***
Beni perişan ettin sen
Yine de ahh etmedim
Yine de ahh etmedim
Sadece sevdim, sadece sevdim
Sadece sevdim ben
-
Ne böyle senle ne de sensiz
Yazık yaşanmıyor çaresiz
Ne bir arada ne de ayrı
Olmak imkansız hiç sebepsiz
***
Ne hayallerle ümitler
Mutlu olmaktı dileğimiz
Suçlu ne sensin ne de benim
Şimdi sensizim sende bensiz
***
Bir an gelip de küllenince
Yüreklerimiz dinlenince
Başka sevgilerde teselli bulunca
İşte biz o gün düşüneceğiz
***
Etrafımızı sarıverecek
Bir boşluk ki asla bitmeyecek
Her şey biranda anlamsız gelecek
İşte biz o gün tükeneceğiz
-
Bu gül bahçesinde kaç günlük ömrün var;
Solmadan yaşarsan şöyle bir an kadar
***
Koca hayat dediğin birkaç hatıra
Bir gülle bahar gelmez; baksana etrafına
***
Koca hayat dediğin birkaç hatıra
Bir gülle bahar gelmez; baksana etrafına
***
Nice sultanlar orada; kara toprak altında
Sana mı kalacak dünya?
***
Hayata söven de çok, ölüme gülen de çok
Ah, bunu tatmayan yok...
***
Ölümsüz aşklar var da
Ölmeyen aşık var mı?
***
Güvenme gençliğine
Ölen hep ihtiyar mı?