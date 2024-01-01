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Evet Şarkı Sözleri

Yonca Lodi Evet şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yonca Lodi Evet şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Evet sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yonca Lodi

Yonca Lodi

Evet

  • Düştüysek Kalkarız (Remix)

  • Dert Faslı

  • Dünya Dönüyor

  • Evcilik Oynayamam

  • Evet

  • Evlenir Miydik

  • Harika

  • Kızıl Mavi

  • Sadece Sevdim

  • Tükeneceğiz

  • Ölümsüz Aşklar

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