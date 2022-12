Yonca Lodi

Hep bin bir maske ve bin bir duyguda Hep karmaşa sen ve senden başka Bir insana dönüp yaşıyorsun Parça parça her duygunu olmaz *** Hep bin bir maske ve bin bir duyguda Hep karmaşa sen ve senden başka Bin insana dönüp yaşıyorsun Parça parça her duygunu olmaz *** Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin Hüzün olup bin bir damga vuruyor sevgim üstüne Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin *** Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin Hüzün olup bin bir damga vuruyor sevgim üstüne Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin *** Hep yarım yarım ve erken yaşanan Her sevgiden izler var içinde Çizgi çizgi ve silemiyorsun Onları bir türlü hayır olmaz *** Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin Hüzün olup bin bir damga vuruyor sevgim üstüne Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin *** Yeter yeter beni bırak seninle kendi halime Yeter artık içindeki yabancıya söyle gitsin Hüzün olup bin bir damga vuruyor sevgim üstüne Yeter gidip o sevgisizliğinde kendi tükensin