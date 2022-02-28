Yonca Lodi

Düştüysek Kalkarız Böyle bir acıya, yürek nasıl dayanır Nasıl alışır bilmem Biliyorum senin de, aklın hep bende Nasıl dersin gelmem *** Kırıldın mı çok, yoruldun mu yoksa Nedir esaslı neden? Yarım kalamaz inan, bu aşk böyle Yakalar kalbinden *** Emin misin bu kadar kendinden Ne zaman çıktın aşkın emrinden Gurur mu onur mu, söyle bizi vurur mu? Biz böyle severken *** Düştüysek kalkarız, daha ölmedik ya Büyük yeminlerden vazgeçip dönmedik ya Benim bir günüm geçmez ki seni görmeden Bir tanem, bırakma kendini al kalbini gel hemen *** Düştüysek kalkarız, daha ölmedik ya Büyük yeminlerden vazgeçip dönmedik ya Benim bir günüm geçmez ki seni görmeden Bir tanem, bırakma kendini al kalbini gel hemen *** Böyle bir acıya, yürek nasıl dayanır Nasıl alışır bilmem Biliyorum senin de, aklın hep bende Nasıl dersin gelmem *** Kırıldın mı çok, yoruldun mu yoksa Nedir esaslı neden? Yarım kalamaz inan, bu aşk böyle Yakalar kalbinden *** Emin misin bu kadar kendinden Ne zaman çıktın aşkın emrinden Gurur mu onur mu, söyle bizi vurur mu? Biz böyle severken *** Düştüysek kalkarız, daha ölmedik ya Büyük yeminlerden vazgeçip dönmedik ya Benim bir günüm geçmez ki seni görmeden Bir tanem, bırakma kendini al kalbini gel hemen *** Düştüysek kalkarız, daha ölmedik ya Büyük yeminlerden vazgeçip dönmedik ya Benim bir günüm geçmez ki seni görmeden Bir tanem, bırakma kendini al kalbini gel hemen

Emanet (Akustik) Sen benim içimdeki büyük yangınların adı Ben senin gecendeki mavi ya da günündeki sarı Sen benim şehrimdeki bütün sokakların adı Ben senin yüzündeki çizgi ya da dünündeki anı *** Hadi kalk gel, bul bir bahane Birazcık heves, biraz cesaret İlk günkü gibi duruyor hala Kalbin ömürlük bende emanet *** Hadi kalk gel, bul bir bahane Birazcık heves, biraz cesaret İlk günkü gibi duruyor hala Kalbin ömürlük bende emanet *** Sen benim içimdeki büyük yangınların adı Ben senin gecendeki mavi ya da günündeki sarı Sen benim şehrimdeki bütün sokakların adı Ben senin yüzündeki çizgi, ya da dünündeki anı *** Hadi kalk gel bul bir bahane Birazcık heves biraz cesaret İlk günkü gibi duruyor hala Kalbin ömürlük bende emanet *** Hadi kalk gel bul bir bahane Birazcık heves biraz cesaret İlk günkü gibi duruyor hala Kalbin ömürlük bende emanet *** Hadi kalk gel bul bir bahane Birazcık heves biraz cesaret İlk günkü gibi duruyor hala Kalbin ömürlük bende emanet *** Kalbin ömürlük bende emanet Kalbin ömürlük bende emanet

Haksızlık Değil Mi? Sana bakışlarımdan sevdiğimi anlaman mümkün değil mi? Seni böyle uzaktan, ellerini tutmadan sevmem imkansız mı? Gözümün önündeyken sana dokunamamak haksızlık değil mi? Senin için akan bu gözyaşlarını anlayamaman *** Günah değil mi? Yazık değil mi? Haksızlık değil mi? *** Böyle aşk olmaz ki duyuyor musun? Rüyanda gördükçe özlüyor musun? *** Seni ne çok sevdiğimi Gözlerimde görmüyor musun? *** Seni ne çok sevdiğimi Gözlerinle görmüyor musun? *** Fallara inanıp sana kavuşamadan kaybetmekten korkmak Gözlerine bakıp da seviyorum diye haykıramamak Senin için akan bu son gözyaşımı silmen imkansız mı? Ömrümün baharında beni böyle çaresiz, böyle kimsesiz *** Günah değil mi? Yazık değil mi? Haksızlık değil mi? *** Böyle aşk olmaz ki duyuyor musun? Rüyanda gördükçe özlüyor musun? *** Seni ne çok sevdiğimi Gözlerimde görmüyor musun? *** Seni ne çok sevdiğimi Gözlerinle görmüyor musun?

Mum Lekesi Dert doldu tasa doldu gönül kesesi Baharların, yazların çıkmıyor sesi *** Gün oldu, gece oldu gitmedi yüzü Çok şey eksik, çok şey yarım Canın yaşlı gözü *** Kuru bir ayaz kapımda, Kış kıyamet ah yokluğun Kaderimin ince sızı, aşkı mum lekesi *** Gençliğimin hayrı mı kalır? Kendi gider adı kalır Ah çıksa da izi kalır Aşkı mum lekesi *** Dert doldu tasa doldu gönül kesesi Baharların, yazların çıkmıyor sesi *** Kuru bir ayaz kapımda Kış kıyamet ah yokluğun Kaderimin ince süsü, aşkı mum lekesi *** Gençliğimin hayrı mı kalır? Kendi gider adı kalır Ah çıksa da izi kalır Aşkı mum lekesi

Milat Söyleyecek sözüm olmuştur hep Ben hiç böyle suskun kalmadım Hayli garip, içli ve yorgun Yarım kaldık ona ağlarım *** Kapadım gözlerimi Yarınımı sana bıraktım Akışına uydum da nasıl Nasıl yaşadığımı anladım *** Sözün sonu kederli bir gülüştür Ayrılık zamanı kayıptır, eylüldür Varsın olsun yıllar geçsin üstünden Sevdim ya seni miladım o gündür *** Yolun sonu hüzünlü bir gülüştür Ayrılık zamanı yetim bir eylüldür Varsın olsun yıllar geçsin üstünden Sevdim ya seni miladım o gündür *** Söyleyecek sözüm olmuştur hep Ben hiç böyle suskun kalmadım Hayli garip, içli ve yorgun Yarım kaldık ona ağlarım *** Kapadım gözlerimi Yarınımı sana bıraktım Akışına uydum da nasıl Nasıl yaşadığımı anladım *** Sözün sonu kederli bir gülüştür Ayrılık zamanı kayıptır, eylüldür Varsın olsun yıllar geçsin üstünden Sevdim ya seni miladım o gündür *** Yolun sonu hüzünlü bir gülüştür Ayrılık zamanı kayıptır, eylüldür Varsın olsun yıllar geçsin üstünden Sevdim ya seni miladım o gündür *** Sözün sonu kederli bir gülüştür Ayrılık zamanı yetim bir eylüldür Varsın olsun yıllar geçsin üstünden Sevdim ya seni miladım o gündür *** Yolun sonu hüzünlü bir gülüştür Ayrılık zamanı yetim bir eylüldür Varsın olsun yıllar geçsin üstünden Sevdim ya seni miladım o gündür *** Ben hiç böyle suskun kalmadım

Tenden Tene Dur bir dakika düşün dur belki beni son görüşün Bak kalbim bana hala hükmediyor Yak ama acıtmadan kalk gel Hadi uzatmadan tenden tene çok şey fark ediyor *** Suç işledikçe güzelleşir Aşk o zaman özelleşir Yolu herkes biliyor *** Kaç istediğin kadar dene Yeniliyorsun kendine Sonu herkes biliyor *** Sensizde dünya evet döner durmaz Ama bu şekilde kalbim hayal kurmaz Yansın ben zaten izin verdim aşka Bir kez ah son kez çıkalım yoldan *** Dur bir dakika düşün dur belki beni son görüşün Bak kalbim bana hala hükmediyor Yak ama acıtmadan kalk gel Hadi uzatmadan tenden tene çok şey fark ediyor *** Suç işledikçe güzelleşir Aşk o zaman özelleşir Yolu herkes biliyor Kaç istediğin kadar dene Yeniliyorsun kendine Sonu herkes biliyor