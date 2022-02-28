Yonca Lodi

Edebiyat Git de diyemem Kıyamam kal da diyemem Olmaz senle olamaz Biliyorum böyle süremez *** Gitme diyemem Yapamam sözüm yok sana Olmaz senle olamaz Bile bile böyle süremez *** Gidene kal denir acımak böyledir Bunun adı aşık olmak değil Edebiyat denir Masallar kalptedir Kitap biter hep sonu gelir *** Gidene kal denir acımak böyledir Bunun adı aşık olmak değil Edebiyat denir Masallar kalptedir Kitap biter hep sonu gelir *** Yollarımız ayrı ayrı İnan bana son defaydı Bu acıyı bu cefayı Çekmem artık ben *** Yollarımız ayrı ayrı İnan bana son defaydı Bu acıyı bu cefayı Çekmem artık ben

Ton Farkı Acele etme hemen açamazsın solar solmaz Gönlüne hiç sitem etme Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz *** Acele etme hemen açamazsın solar solmaz Gönlüne hiç sitem etme Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz *** Son pişmanlığım değil, bu faydalı yada faydasız Aşk alışkanlığı bir denizdir Dalgalı yada dalgasız *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse *** Acele etme hemen açamazsın solar solmaz Gönle hiç sitem etme Aşktan kaçamaz miladı dolar dolmaz *** Son pişmanlığım değil, bu faydalı yada faydasız Aşk alışkanlığı bir denizdir Dalgalı yada dalgasız *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse *** Gönlüne kızma seni dinlediyse O ne yapsın ona sevgi ekilmediyse Renkleri tutanların bir suçu yok Ton farkı gözle görülmediyse